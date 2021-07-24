В субботу, 24-го июля, состоялся поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сражались ровенский «Верес» и ковалевский «Колос». Встреча завершилась безголевой ничьей.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур.
«Верес» – «Колос» - 0:0
Обзор матча
Лучшие моменты первого тайма
Лучшие моменты второго тайма
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Источник — Sport.ua
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