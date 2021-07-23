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24.07.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Верес – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ровесники снова в одной лиге

  • 23.07.2021 16:32
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Верес – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Колос

В начале месяца «Верес» отпраздновал лишь шестую годовщину с момента получения профессионального статуса, но какой же путь за этот недолгий срок преодолела команда! Дважды всю вертикаль украинских лиг прошел народный клуб, и вот в этих «американских горках» – второе пришествие в УПЛ. Другое дело – «Колос», начинавший штурм еще Второй лиги одновременно с «Вересом», и благодаря упорному поступательному движению уже не видящий себя без еврокубков.

«Колос»

Как раз в минувший понедельник коллектив Руслана Костышина узнал имена возможных соперников по Лиге Конференций, так что стартовые туры Премьер-лиги ковалевцы рассмотрят как плацдарм для подготовки к евробаталиям. Улучшение качества игры – беспрерывный процесс, что и подтвердил последний спарринг «Колоса», в котором команда уступила новичку Первой лиги, «Подолью» – 2:3. Всего же ковалевцы в ушедшем межсезонье успели провести восемь контрольных матчей, четырежды проиграв.

Без кадровых революций провел лето «Колос», но без изменений в составе, естественно, не обошлось. У ряда игроков «Динамо» завершился срок арендных соглашений – исполнители вернулись в киевский клуб. Отдельно отметим переход в то же «Динамо» Дениса Антюха, в «Рух» – Павла Ориховского. Такие потери можно считать наиболее серьезными. Из «Ингульца» пришел в команду Нико Ситчинава, а из «Миная», тогда еще готовящегося к Первой лиге, Анатолий Нуриев и Тарас Сакив. Позицию в центре обороны должен усилить белорусский легионер Александр Павловец, перешедший из «Ростова», конкуренцию голкиперам составить – Владимир Маханьков, неплохо зарекомендовавший себя в Первой лиге в составе «Полесья». Накануне выезда в Луцк клуб объявил о подписании контракта с бразильцем Диего Сантосом, перешедшим из «Витебска».

«Верес»

«Верес» сыграл летом семь матчей, также проиграв в четырех встречах. Соперники у команды из Ровно были чуть посильнее, но пищи для размышлений у тренерского штаба после подготовки наверняка осталось не меньше. Как и у «Колоса», не нашлось у «Вереса» явно выраженного бомбардира: единственным футболистом, забившим больше одного мяча, стал Роберт Гегедош, отметившийся двумя голами. В последнем же спарринге лета «Верес» «всухую» уступил «Десне» – 0:2.

«Изюминкой» трансферной политики «Вереса» в межсезонье стало воссоединение в клубе братьев-близнецов: Евгений Пасич из «Олимпика» присоединился к Геннадию, Сергей Шестаков из венгерского «Диошдьера» – к Михаилу. Также пополнили команду Дмитрий Клёц, ранее выступавший за азербайджанский «Сабах», Михаил Гечев из молдавского «Святого Георгия» и голкипер Артем Кичак, последним клубом которого был «Олимпик».

Комментарий

Своими мыслями о предстоящем противостоянии поделился игрок «Колоса» Вячеслав Чурко: «Знаю, что эта команда очень хорошо себя проявила в Первой лиге. Там много футболистов, которые были до этого в УПЛ. Знаю, что Вирт – хороший тренер и они играют в классный футбол с контролем мяча».

Статистика противостояния

Субботний поединок в Луцке станет для команд шестой встречей, при этом – дебютной в рамках Премьер-лиги. А в Первой-Второй лигах «Колос» выиграл четыре матча из четырех, зато уступил в розыгрыше Кубка Украины 2015/16. Накал в противостояниях частенько зашкаливал, так что ждем эмоциональный поединок и в субботу.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Пасич Е., Кучеров, Полюлях, Пасич Г., Шестаков М., Гегедош.

«Колос»: Маханьков, Гавриш, Павловец, Золотов, Петров, Сакив, Милько, Богданов, Ситчинава, Чурко, Костышин.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче скажется опыт, накопленный «Колосом» в элитном дивизионе. К тому же, с учетом скорого старта в Лиге конференций, ковалевцы должны быть ближе к оптимальному состоянию. Нашей ставкой будет победа «Колоса» с коэффициентом 2.07 по линии Vbet.

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24 июля, суббота

«Верес» – «Колос»
Луцк. Стадион «Авангард». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 2
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
ВЕРЕС – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 0:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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