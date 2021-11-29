16-й тур
Колос К
1 : 0
Верес
28.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий ВИРТ: «Симпатия арбитра была на стороне соперника»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал поражение «Колосу»

  • 29.11.2021 08:48
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Юрий ВИРТ: «Симпатия арбитра была на стороне соперника»
© ФК Верес. Юрий Вирт

«Верес» уступил «Колосу» в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 0:1. Главный тренер клуба из Ровно Юрий Вирт поделился мнением о матче.

«Трудная игра. Без голевых моментов. В первом тайме было больше борьбы. Мы старались использовать фланги. Но мало переводов с фланга на фланг, было много недостатка. И мы до перерыва не создали ни одного реального момента. Хотя и в обороне отыграли надежно.

Что касается второго тайма, то он продолжился в том же русле, что и первый. После нашего подарка соперникам нам пришлось больше идти вперед. Хотели отыграться. Были полумоменты для этого.

Может быть, соперник сегодня больше хотел победить. Мы же не наиграли на победу или ничью. Очень мало создавалось. Относительно самоотдачи – нет вопросов. Хотелось больше создавать и бить по воротам.

Передача Солдата? Не понимаю этого решения. Отдал в центр поля на соперника. Тот сразу пробил и гол. У Солдата сегодня на протяжении всей игры были проблемы с передачами. Не только в этом эпизоде.

Выпустив Сергийчука и Гегедоша, хотели добавить свежести впереди. Мы мало пробивали по воротам. Хотели видеть, особенно от Гегедоша, больше креатива. Но он попал уже в такую ​​мясорубку на поле, что трудно было играть креативно.

«Колос» много атаковал, они играли дома, но, если бы не та ошибка, у нас было бы больше шансов забить в контратаке.

Да и симпатия арбитра сегодня однозначно была на стороне соперника. Все свистки были в нашу сторону», – сказал Вирт.

Источник — ФК Верес

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