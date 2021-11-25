В воскресенье, 28 ноября, в Ковалевке состоится матч 16 - го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный «Колос» будет принимать ровенский «Верес». Стартовый свисток рефери прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Колос

В нынешнем сезоне ковалевцы из-за неудачной первой части чемпионата вынуждены вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Череда негативных результатов привела к очередной смене главного тренера. Вместо «и.о.» Сергея Кузнецова теперь командой руководит «и.о.» Ярослав Вишняк.

«Первый блин комом не вышел». В пятнадцатом туре УПЛ ковалевцы гостили в Чернигове у «Десны» и отпраздновали достаточно неожиданную победу - 0:1. Стоит отметить, что в том матче хозяева поля остались в меньшинстве, когда на 53 минуте опытный левый защитник Евгений Селин совершил фол последней надежды, за что и получил прямую красную карточку. А на 67-й Ника Ситчинава и забил победный мяч.

Впрочем, под конец встречи удаление заработал и ковалевец Диего. Но он, а также Андрей Богданов и Максим Максименко, которые получили «лишние» карточки в матче с «Вересом» команде помогут. Ведь в среду они уже пропустили перенесенный матч 3-го тура УПЛ против «Миная» - 1:1.

Верес

Команда Юрия Вирта продолжает приятно удивлять своих болельщиков. Новичок элитного дивизиона поднялся уже на седьмую строчку в турнирной таблице. Поспособствовал этому, кстати, и ближайший соперник ровенчан, «Колос», который в минувшем туре одолел конкурента «Вереса», «Десну».

В свою очередь «красно-черные» в Луцке разобрались с «Металлистом 1925» - 2:0. В том матче победу хозяевам принесли голы Пасича и Солдата, хотя после игры у многих сложилось мнение, что «Верес» не наиграл на победу, просто отлично реализовал свои немногочисленные моменты у ворот соперника.

Впрочем, критики команду Юрия Вирта не пугают. Клуб планомерно развивается, строит стадион, а команда дает результат. Характерной чертой «красно-черных» в этом сезоне стал неуступчивый характер и предельная выдержка, что позволяет им, даже при фактическом отсутствии серьезного кадрового потенциала, достигать поставленных целей.

Статистика встреч

История очных противостояний «Колоса» и «Вереса» насчитывает 6 встреч. Играли они и в Кубке, и в во Второй и в Первой лиге. В УПЛ команды провели один поединок, в котором была зафиксирована нулевая ничья.

Прогноз на противостояние

Победа над «Десной» должна улучшить микроклимат в команде и придать ковалевцам уверенности. Впрочем, сломить сопротивление «Вереса» будет непросто, ведь команда Юрия Вирта славиться своим характером. Рискнем предположить, что игра будет ничейной.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Золотов, Новак, Петров, Черноморец, Милько, Задоя, Чурко, Ренан, Ситчинава, Ильин



«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько, Дахновский, Панасенко, Пасич, Сергийчук

28 ноября, воскресенье