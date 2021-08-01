2-й тур
Динамо Киев
4 : 0
Верес
01.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Легкий старт и грустный юбилей. Динамо в Киеве разгромило Верес

Киевляне уверенно разобрались с ровенским клубом, который проводил 100-й матч в УПЛ

  • 01.08.2021 21:25
  • 7603 просмотра
  • 107 комментариев
Легкий старт и грустный юбилей. Динамо в Киеве разгромило Верес
© twitter.com/DynamoKyiv

Матч 2-го тура украинской Премьер-лиги против «Вереса» стал для киевского «Динамо» первым в новом сезоне, поскольку первый тур чемпион Украины пропускал. Команда Мирчи Луческу экзаменировала новичка элитного дивизиона и уже спустя шесть минут после стартового свистка сняла с повестки дня вопрос о победителе.

На четвертой минуте «Динамо» блестяще разыграло угловой: Николай Шапаренко навесил в штрафную, Александр Караваев скинул дальше, а там Денис Попов головой вколотил мяч в дальний угол, открыв счет во встрече.

Не успели подопечные Юрия Вирта оклематься, как вратарю Богдану Когуту пришлось вынимать второй мяч из сетки своих ворот. На этот раз уже Денис Гармаш ударом головой замкнул подачу Тымчика с правого угла штрафной.

Конечно, ровенская команда была явным аутсайдером, но вряд ли кто-то мог представить, что «Динамо» так быстро решить задачу на матч. Однако без неприятностей для киевлян не обошлось. В середине первого тайма Попов получил повреждение, поэтому Луческу был вынужден заменить его на Илью Забарного.

А в конце первого тайма, незадолго до ухода в раздевалку, Александр Тымчик довел счет до разгромного. 24-летний латераль принял передачу от Андриевского в углу штрафной, обработал его под левую ногу, после чего мощным ударом прошил голкипера.

Интересно, что «Динамо» удалось так уверенно переиграть соперника даже без номинального форварда. Талантливый белорус Илья Шкурин, который феерил на учебно-тренировочных сборах, не попал в заявку на игру, ровно как и венесуэльский бомбардир Эрик Рамирес.

На 62 минуте вместо Гармаша вышел Владислав Кулач, лучший бомбардир прошлого сезона украинской Премьер-лиги в составе полтавской «Ворсклы». Но забить в дебютном поединке за новый клуб Владиславу не удалось. Зато не ушел с поля без забитого мяча Виктор Цыганков, который в конце основного времени заработал пенальти и сам его реализовал.

Максимум, на который мог рассчитывать «Верес» в этом поединке, это гол престижа. Один раз мяч влетел в ворота Георгия Бущана после удара головой в исполнении Махнева, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.

4:0 – очень уверенное начало сезона от действующего чемпиона страны. В следующем туре «Динамо» сыграет с «Зарей», а «Верес» приедет в гости к львовскому «Руху».

Украинская Премьер-лига. Тур 2.

«Динамо» – «Верес» – 4:0

Попов (4), Гармаш (6), Тымчик (42), Цыганков (86, пенальти)

Немчанинов (85)

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Попов (Забарный, 34), Сирота, Тымчик, Караваев (Цыганков, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Шапаренко, Де Пена (Родригес, 46), Буяльский, Гармаш (Кулач, 62).

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко (Махнев, 62), Немчанинов, Полулях (Панасенко, 46), Кучеров, Е.Пасич (Дахновский, 46), Г.Пасич, Гегедош (Гечев (56), Сергийчук (М.Шестаков, 46).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 22:49
    +1
    makss7777, 01.08.2021 22:49
    Да не гори ты так бот,на 3 тысячи пришло больше чем на шахту. И это ваш родной Киев ,вам здесь не рады и отправляйтеь на стадион свой лобановского а теперь пшёл на... бот
    На шахтер 4 тысячи на ДК 12
    У тебя в Макеевке реально школы не было ?
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 01.08.2021 22:49
    -2
    avk2307, 01.08.2021 22:44
    Я тебе так скажу:
    сегодня поддержка Вереса была в разы больше поддержки любого матча УПЛ для твоей бездомной команды в Киеве.
    Единственное правильное действие от этих "ультрасов" -это ваш рекламный плакат переделанный.
    Да не гори ты так бот,на 3 тысячи пришло больше чем на шахту. И это ваш родной Киев ,вам здесь не рады и отправляйтеь на стадион свой лобановского а теперь пшёл на... бот
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 01.08.2021 22:46
    -2
    Darkness1984, 01.08.2021 22:37
    Как всегда, ничего конструктивного, только оскорбления.
    И как это ходишь на свою команду?
    Просто вышел с дома и поехал на наш НСК когда получается ,ну тебе откуда знать где наш НСк,вы с фаньькоой на ниву винницкую ходите,, Не стыдно вам команда попала раз в десять лет в евровесну ваша , и на матч с вельяреалом пришло на 1500 больше чем на матч шахты с Маккаби ,и вы Все тут слюни пускали даже на еврокубки на своё дно не ходите,в Киеве дынамо не рады, так что пускай слюни дальше за монитором ты скучный бот -D
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 01.08.2021 22:44
    +1
    makss7777, 01.08.2021 22:28
    виницкий селюк 1984 что мне гореть ,я в отличие от вас на свою команду на футбол хожу ,а не слюни пуская возлее монитора ,так что можешь дальше гореть и подружке своей поднюхивать фаньке барышевской
    Я тебе так скажу:
    сегодня поддержка Вереса была в разы больше поддержки любого матча УПЛ для твоей бездомной команды в Киеве.
    Единственное правильное действие от этих "ультрасов" -это ваш рекламный плакат переделанный.
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 01.08.2021 22:41
    -4
    Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 22:35
    может давайте скинимся, кице нашей Funny на маршрутку с Кагарлыка в Киев да на билет на матч динамки
    💯%, только несенюкк его на цепи держит ,не отпустит, женщинафании ветку надо охраннять на сайте ,а он сейчас ещё и на две ставки ботом подрабатывает рогоморца ветку охраняет ещё
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 01.08.2021 22:40
    +3
    Только со стадиона и реально рад, что пошел. Атмосфера реально суперская. Конечно кучка имбицилов из якобы "болельщиков " пыталась как могла сорвать, но слава богу обошлось.
    По игре конечно, ожидал большего сопротивления от Вереса, но пока был жив Гегедош его не поддерживали, когда он устал, то Верес пытался что то делать, но некому по воротам было ударить.
    У Динамо понравились Попов, Тымчик, Караваев и Родригес во втором тайме. Цыганков слишком много брака. Остальные тоже не плохо, на уровне.
    Но всем,кто собирается на стадион в следующий раз хочу предупредить, что приходить заранее надо. Идет сначала проверка билетов и паспортов, а потом уже вход через турникеты и только через турникеты твоего сектора работает. Т.е. минут 15-20 даже на Верес минимум надо потратить было, чтобы войти.
    А так действительно, надо на стадион ходить и поддерживать команду , а не давать повод псевдоультрасам пиар акции делать.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 01.08.2021 22:37
    +2
    makss7777, 01.08.2021 22:28
    виницкий селюк 1984 что мне гореть ,я в отличие от вас на свою команду на футбол хожу ,а не слюни пуская возлее монитора ,так что можешь дальше гореть и подружке своей поднюхивать фаньке барышевской
    Как всегда, ничего конструктивного, только оскорбления.
    И как это ходишь на свою команду?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.08.2021 22:35
    +5
    Радує, що в ДК багато українських гравців. І це насправді українська команда.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
      Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 22:35
    -5
    makss7777, 01.08.2021 22:11
    Мне что то гореть ,это вам гореть надо боотаам которые на свою команду не ходят а слюни ввоозле монитора пускают сутками и ветки на сайте охраняют как женщинаФання
    может давайте скинимся, кице нашей Funny на маршрутку с Кагарлыка в Киев да на билет на матч динамки
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 22:31
    +4
    makss7777, 01.08.2021 22:28
    виницкий селюк 1984 что мне гореть ,я в отличие от вас на свою команду на футбол хожу ,а не слюни пуская возлее монитора ,так что можешь дальше гореть и подружке своей поднюхивать фаньке барышевской
    ФК Шпитьки ? Так ты даже если не захочешь то будешь ходить
    Стадион то посреди села ты там коров пасёшь еще
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
      Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 22:30
    -7
    mist76, 01.08.2021 22:04
    Я бал на стадионе 12950 зрителей. Атмосфера - супер. Болелы - приходите на футбол, не пожалеете
    Так много аншлаг настоящиий ,на Металлисте сегодня в первой лиге больше 30 тысяч пришло
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 22:30
    +3
    Zp0rtUA., 01.08.2021 22:19
    Он с макеевки
    С окраины ?
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 01.08.2021 22:28
    -4
    Darkness1984, 01.08.2021 22:14
    Но горишь тут ты как и сидишь сутками на сайте
    виницкий селюк 1984 что мне гореть ,я в отличие от вас на свою команду на футбол хожу ,а не слюни пуская возлее монитора ,так что можешь дальше гореть и подружке своей поднюхивать фаньке барышевской
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 01.08.2021 22:24
    -4
    smart-Forever, 01.08.2021 22:11
    динамо - вы позор Киева, убирайтесь играть на Лобановском
    💯% да им с их позорной игрой и там будут не рады ,позорят страну уже лет 20 в Европе
    Ссылка
    Zp0rtUA.
      Zp0rtUA., 01.08.2021 22:19
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    __Funny_Cat__, 01.08.2021 22:17
    ….. сказала форевка в горловской общаге и стукнула кулачком по фанерному столу , чем перебудила пол барака в котором обитает
    Он с макеевки
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 22:17
    +4
    smart-Forever, 01.08.2021 22:11
    динамо - вы позор Киева, убирайтесь играть на Лобановском
    ….. сказала форевка в горловской общаге и стукнула кулачком по фанерному столу , чем перебудила пол барака в котором обитает
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 01.08.2021 22:16
    -3
    Pixelman, 01.08.2021 22:03
    А почему на бровке не было Луческу, кто знает?
    Заболел, простуда
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 01.08.2021 22:16
    +2
    Пхах, сколько вони. Идите мучайте Львов и Ингулец до 70+ минуты.
    А по игре, легко, на классе. Слабый соперник правда. Видно что не все игроки еще в оптимальной форме, Попову здоровья.
    А еще заметил какую важную роль играет Сидорчук, как вышел, полузащита и атака вообще по другому взаимодействовать начали.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 01.08.2021 22:14
    +3
    makss7777, 01.08.2021 22:11
    Мне что то гореть ,это вам гореть надо боотаам которые на свою команду не ходят а слюни ввоозле монитора пускают сутками и ветки на сайте охраняют как женщинаФання
    Но горишь тут ты как и сидишь сутками на сайте
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 01.08.2021 22:11
    -16
    makss7777, 01.08.2021 22:09
    В родном для дынамо Киеве пришло на 3000 больше болел чем на шахтер ,и то с приютов свозили походу сегодня ,это позор
    динамо - вы позор Киева, убирайтесь играть на Лобановском
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 21:26
    +21
    Очень солидно. Я рад. Спасибо команда
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 21:27
    +20
    С победой Динамо , с победой Киев !
    Нормально начали сезон . Ближайший резерв показал, что на УПЛ он вполне годен , да и вообще может потеснить некоторых основных .
    Попову здоровья , а Вите побыстрее набрать форму !
    Едем дальше чемпионы
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 21:26
    +16
    Договорняк скажут заезджие гости
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 21:30
    +15
    Я за тымчика очень рад.
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 01.08.2021 21:32
    +14
    Чемпионы с победой
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 21:35
    +12
    fedd1979, 01.08.2021 21:34
    Ну чому без питань. Є питання до незарахованого голу "Вереса"
    Тут вопросы к Донецкому ффу , где ВаР ?
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 01.08.2021 21:33
    +12
    smart-Forever, 01.08.2021 21:32
    Странно что с Вереса никого не удалили. Но спасибо хоть, что по-старой традиции поставили 11-ти метровый - без него чемпион, не чемпион
    Да 6 ржавых лет в Днонецке не ставили ржавым пеналь. 86 игр. Мировой рекорд.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.08.2021 21:37
    +9
    fedd1979, 01.08.2021 21:34
    Ну чому без питань. Є питання до незарахованого голу "Вереса"
    А шо - вне игры в футболе отменили ?
    Ссылка
    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 01.08.2021 21:37
    +9
    Дуже впевнено, хоч і Верес по складу не є слабким, але центр поля в них інший, ну а Динамо не кроти перехід хороший плюс топова вертикальні ть мяча.. Тимчук класний матч, Андієвський.. Шапаренко в формі.. А кроти тільки мілко пакостити можуть.. Ідіть бояри від горя випейте
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 21:34
    +9
    Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 21:32
    На стадионе сколько было тысяч 50?Аншлаг
    Ну явно больше, чем пару тысяч привезённых на автобусах на матч с Ингульцом
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 21:48
    +8
    smart-Forever, 01.08.2021 21:48
    1 августа 2021 21:45
    "Убирайтесь играть на Кипр". Болельщики "Шахтёра" вывесили баннер в адрес "динамо"
    Болельщики "Шахтёра" во время матча 2-го тура Премьер-лиги вывесили посвященный киевскому "динамо" баннер.
    - Убирайтесь играть на Кипр. Вам тут не рад, - гласит сообщение.
    Разве что на сайте спорт юа что то вывесили
    Вы пока вас водкой не напоишь и на автобус не посадишь - мало активные
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 01.08.2021 21:47
    +7
    sahka1981, 01.08.2021 21:42
    На матче "Динамо" и "Вереса" присутствует 12 с половиной тысяч зрителей
    Стало известно, сколько зрителей посетило матч 2-го тура УПЛ "Динамо" - "Верес".
    На трибунах присутствует 12536 болельщиков.
    Ты только что взорвал пукан как минимум двум кротам
    Ссылка
    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 01.08.2021 21:38
    +7
    Вячеслав Круссер, 01.08.2021 21:37
    и даже здесь пенальти
    Пенальті 200 процентний
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 21:36
    +7
    Игорь Петров, 01.08.2021 21:34
    Динамо в очередной раз показало Шахтеру, как необходимо играть с футбольным мусором, наводнившим высшую лигу, нет смысла в держании мяча, хитроумных комбинациях, дриблинге и всего того, что называют "интеллектуальным" футболом, грузи мяч в штрафную, лупи по воротам из любых позиций, там уровень футболистов таков, что они элементарно не обучены выбору позиции, подстраховке и т д. Правда против серьезных клубов в Европе это не прокатит, но тут уж , как говорится, богу - богово, а кесарю - кесарево.
    Бестолковые кружева шахтёра с держанием ради держания , тоже мало эффективны против серьёзных команд , как показал прошлый сезон
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 01.08.2021 21:34
    +7
    smart-Forever, 01.08.2021 21:32
    Странно что с Вереса никого не удалили. Но спасибо хоть, что по-старой традиции поставили 11-ти метровый - без него чемпион, не чемпион
    пеналь чистейшая глаза протри
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 01.08.2021 21:32
    +7
    Евгений Семыкин, 01.08.2021 21:30
    Честно говоря очень удручающее зрелище. Верес и близко не уровень УПЛ, а это же абсолютно честный победитель первой лиги... Перспективы наших клубов в еврокубках такой оппозицией внутри чемпа всё меркнут и меркнут...
    Та да, представляю что со ржавыми сделает даже ПСВ.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 01.08.2021 22:11
    +6
    makss7777, 01.08.2021 22:09
    В родном для дынамо Киеве пришло на 3000 больше болел чем на шахтер ,и то с приютов свозили походу сегодня ,это позор
    Пруфы в студию, что свозили народ на стадион
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 01.08.2021 21:49
    +6
    smart-Forever, 01.08.2021 21:48
    1 августа 2021 21:45
    "Убирайтесь играть на Кипр". Болельщики "Шахтёра" вывесили баннер в адрес "динамо"
    Болельщики "Шахтёра" во время матча 2-го тура Премьер-лиги вывесили посвященный киевскому "динамо" баннер.
    - Убирайтесь играть на Кипр. Вам тут не рад, - гласит сообщение.
    Ну ты прям Петросян
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 01.08.2021 21:47
    +6
    Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 21:43
    Стыдно фанам Динамо должно быть,согнали стадо сегодня тысяч 7-8 и рады
    А доказательства есть?)
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.08.2021 21:43
    +6
    1 августа 2021 19:52
    4
    "Убирайтесь играть в Мариуполь". Болельщики "Динамо" вывесили баннер в адрес "Шахтера"
    Болельщики "Динамо" во время матча 2-го тура Премьер-лиги против "Вереса" вывесили посвященный донецкому "Шахтеру" баннер.
    - Убирайтесь играть в Мариуполь. Вам тут не рад, - гласит сообщение.
    Отметим, что послание написано на одном из рекламных баннеров "Шахтера", которые развешаны по всему Киеву.
    Ссылка
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