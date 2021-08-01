Легкий старт и грустный юбилей. Динамо в Киеве разгромило Верес

Матч 2-го тура украинской Премьер-лиги против «Вереса» стал для киевского «Динамо» первым в новом сезоне, поскольку первый тур чемпион Украины пропускал. Команда Мирчи Луческу экзаменировала новичка элитного дивизиона и уже спустя шесть минут после стартового свистка сняла с повестки дня вопрос о победителе.
На четвертой минуте «Динамо» блестяще разыграло угловой: Николай Шапаренко навесил в штрафную, Александр Караваев скинул дальше, а там Денис Попов головой вколотил мяч в дальний угол, открыв счет во встрече.
Не успели подопечные Юрия Вирта оклематься, как вратарю Богдану Когуту пришлось вынимать второй мяч из сетки своих ворот. На этот раз уже Денис Гармаш ударом головой замкнул подачу Тымчика с правого угла штрафной.
Конечно, ровенская команда была явным аутсайдером, но вряд ли кто-то мог представить, что «Динамо» так быстро решить задачу на матч. Однако без неприятностей для киевлян не обошлось. В середине первого тайма Попов получил повреждение, поэтому Луческу был вынужден заменить его на Илью Забарного.
А в конце первого тайма, незадолго до ухода в раздевалку, Александр Тымчик довел счет до разгромного. 24-летний латераль принял передачу от Андриевского в углу штрафной, обработал его под левую ногу, после чего мощным ударом прошил голкипера.
Интересно, что «Динамо» удалось так уверенно переиграть соперника даже без номинального форварда. Талантливый белорус Илья Шкурин, который феерил на учебно-тренировочных сборах, не попал в заявку на игру, ровно как и венесуэльский бомбардир Эрик Рамирес.
На 62 минуте вместо Гармаша вышел Владислав Кулач, лучший бомбардир прошлого сезона украинской Премьер-лиги в составе полтавской «Ворсклы». Но забить в дебютном поединке за новый клуб Владиславу не удалось. Зато не ушел с поля без забитого мяча Виктор Цыганков, который в конце основного времени заработал пенальти и сам его реализовал.
Максимум, на который мог рассчитывать «Верес» в этом поединке, это гол престижа. Один раз мяч влетел в ворота Георгия Бущана после удара головой в исполнении Махнева, однако лайнсмен зафиксировал офсайд.
4:0 – очень уверенное начало сезона от действующего чемпиона страны. В следующем туре «Динамо» сыграет с «Зарей», а «Верес» приедет в гости к львовскому «Руху».
Украинская Премьер-лига. Тур 2.
«Динамо» – «Верес» – 4:0
Попов (4), Гармаш (6), Тымчик (42), Цыганков (86, пенальти)
Немчанинов (85)
«Динамо»: Бущан, Миколенко, Попов (Забарный, 34), Сирота, Тымчик, Караваев (Цыганков, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Шапаренко, Де Пена (Родригес, 46), Буяльский, Гармаш (Кулач, 62).
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко (Махнев, 62), Немчанинов, Полулях (Панасенко, 46), Кучеров, Е.Пасич (Дахновский, 46), Г.Пасич, Гегедош (Гечев (56), Сергийчук (М.Шестаков, 46).
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
НСК «Олимпийский» (Киев)
Денис Шаховец, Sport.ua
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У тебя в Макеевке реально школы не было ?
сегодня поддержка Вереса была в разы больше поддержки любого матча УПЛ для твоей бездомной команды в Киеве.
Единственное правильное действие от этих "ультрасов" -это ваш рекламный плакат переделанный.
И как это ходишь на свою команду?
сегодня поддержка Вереса была в разы больше поддержки любого матча УПЛ для твоей бездомной команды в Киеве.
Единственное правильное действие от этих "ультрасов" -это ваш рекламный плакат переделанный.
По игре конечно, ожидал большего сопротивления от Вереса, но пока был жив Гегедош его не поддерживали, когда он устал, то Верес пытался что то делать, но некому по воротам было ударить.
У Динамо понравились Попов, Тымчик, Караваев и Родригес во втором тайме. Цыганков слишком много брака. Остальные тоже не плохо, на уровне.
Но всем,кто собирается на стадион в следующий раз хочу предупредить, что приходить заранее надо. Идет сначала проверка билетов и паспортов, а потом уже вход через турникеты и только через турникеты твоего сектора работает. Т.е. минут 15-20 даже на Верес минимум надо потратить было, чтобы войти.
А так действительно, надо на стадион ходить и поддерживать команду , а не давать повод псевдоультрасам пиар акции делать.
И как это ходишь на свою команду?
Стадион то посреди села ты там коров пасёшь еще
А по игре, легко, на классе. Слабый соперник правда. Видно что не все игроки еще в оптимальной форме, Попову здоровья.
А еще заметил какую важную роль играет Сидорчук, как вышел, полузащита и атака вообще по другому взаимодействовать начали.
Нормально начали сезон . Ближайший резерв показал, что на УПЛ он вполне годен , да и вообще может потеснить некоторых основных .
Попову здоровья , а Вите побыстрее набрать форму !
Едем дальше чемпионы
"Убирайтесь играть на Кипр". Болельщики "Шахтёра" вывесили баннер в адрес "динамо"
Болельщики "Шахтёра" во время матча 2-го тура Премьер-лиги вывесили посвященный киевскому "динамо" баннер.
- Убирайтесь играть на Кипр. Вам тут не рад, - гласит сообщение.
Вы пока вас водкой не напоишь и на автобус не посадишь - мало активные
Стало известно, сколько зрителей посетило матч 2-го тура УПЛ "Динамо" - "Верес".
На трибунах присутствует 12536 болельщиков.
"Убирайтесь играть на Кипр". Болельщики "Шахтёра" вывесили баннер в адрес "динамо"
Болельщики "Шахтёра" во время матча 2-го тура Премьер-лиги вывесили посвященный киевскому "динамо" баннер.
- Убирайтесь играть на Кипр. Вам тут не рад, - гласит сообщение.
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"Убирайтесь играть в Мариуполь". Болельщики "Динамо" вывесили баннер в адрес "Шахтера"
Болельщики "Динамо" во время матча 2-го тура Премьер-лиги против "Вереса" вывесили посвященный донецкому "Шахтеру" баннер.
- Убирайтесь играть в Мариуполь. Вам тут не рад, - гласит сообщение.
Отметим, что послание написано на одном из рекламных баннеров "Шахтера", которые развешаны по всему Киеву.
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