Динамо – Верес – 4:0. Победный старт Луческу. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» обыграло «Верес» Ровно.
Смотрите видеообзор матча 2-го тура УПЛ «Динамо» Киев – «Верес» Ровно – 4:0.
ГОЛ! 1:0. Денис Попов, 4 мин.
ГОЛ! 2:0. Денис Гармаш, 6 мин.
ГОЛ! 3:0. Александр Тымчик, 42 мин.
ГОЛ! 4:0. Виктор Цыганков, 86 мин (пен)
События матча
|86'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Тымчик (Динамо Киев).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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