2-й тур
Динамо Киев
4 : 0
Верес
01.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Верес – 4:0. Победный старт Луческу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 01.08.2021 21:45
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Динамо – Верес – 4:0. Победный старт Луческу. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

В матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» обыграло «Верес» Ровно.

Смотрите видеообзор матча 2-го тура УПЛ «Динамо» Киев – «Верес» Ровно – 4:0.

ГОЛ! 1:0. Денис Попов, 4 мин.

ГОЛ! 2:0. Денис Гармаш, 6 мин.

ГОЛ! 3:0. Александр Тымчик, 42 мин.

ГОЛ! 4:0. Виктор Цыганков, 86 мин (пен)

События матча
86' ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
43' ГОЛ ! Мяч забил Александр Тымчик (Динамо Киев).
6' ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
4' ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

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