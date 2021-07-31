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Верес
01.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Юбилейный матч «Вереса» в логове чемпиона

  • 31.07.2021 14:10
  • 681 просмотр
  • 2 комментария
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

Традиционно после летнего межсезонья футбол на украинские поля возвращается матчем за Суперкубок, но в этом году титульное противостояние перенесено на сентябрь. С учетом переноса матча «Динамо» против «Миная» киевский клуб получил дополнительное время для подготовки и в воскресенье проведет свой первый матч в новом чемпионате. Соперником «бело-синих» станет ровенский «Верес», который выиграл Первую лигу и вернулся в элитный дивизион.

«Динамо»

В прошлом сезоне киевский клуб выиграл все внутренние трофеи, и после его завершения руководство «Динамо» продлило контракт с Мирчей Луческу. Румынский специалист год назад возглавил «бело-синих», добившись немалых успехов. К противостоянию с «Вересом» киевляне подошли с семнадцатиматчевой беспроигрышной серией в УПЛ, которая длится с 21 ноября прошлого года (14 побед и 3 ничьи).

Для выполнения новых задач в летнее межсезонье «Динамо» сделало несколько приобретений, направленных на усиление атакующего потенциала. Из «Колоса» в Киев перебрался Антюх, у московского ЦСКА арендовали Шкурина, еще одним трансфером стало подписание венесуэльского голеадора Рамиреса. Белорус сразу себя зарекомендовал с наилучшей стороны, забив три гола в контрольных поединках. Венесуэлец также себя хорошо зарекомендовал, но пока не в «Динамо», а в чемпионате Словакии, где он с 17-тью голами стал лучшим бомбардиром. Долго киевский клуб присматривался к лучшему бомбардиру прошлой Украинской Премьер-лиги Владиславу Кулачу, и в итоге соглашение с футболистом было подписано.

Как уже было сказано, неделю назад киевляне не стартовали в новом чемпионате. В то время, как участники Премьер-лиги проводили матчи первого тура, «бело-синие» играли заключительные спарринги на сборах, сыграв вничью с немецким «Унионом» (1:1) и обыграв турецкий «Газиантеп» (3:2). Киевляне готовились к новому сезону в Швейцарии и Австрии, где провели 12 (!) контрольных поединков (5 побед, 5 ничьих и 2 поражения). Еще два товарищеских матча у «Динамо» запланировано на август: 4-го числа киевляне померяются силами с «Фенербахче», а 14-го команда Мирчи Луческу должна встретиться с миланским «Интером».

«Верес»

Предстоящая встреча станет юбилейной, 100-й, для ровенского клуба в элите украинского футбола. В отличие от своих ближайших соперников «Верес» уже провел первый поединок в новом чемпионате и сделал это весьма успешно. Именно так можно расценивать ничью с участником еврокубков «Колосом» (встреча в Луцке завершилась со счетом 0:0). «Знаете, волнение все-таки имело место быть. Команда, можно сказать, за два года прошла такой тяжелый путь к УПЛ, поэтому я доволен дебютом, самой игрой, а также ее результатом», – отметил после матча с «Колосом» главный тренер ровенчан Юрий Вирт.

В этом поединке дебютировали трое летних новичков ровенского клуба – Клёц, Евгений Пасич и Гечев. Еще одним футболистом, который в межсезонье пополнил состав «Вереса», стал голкипер Кичак. Матч против «Колоса» может записать в свой актив защитник народного клуба Дмитрий Немчанинов, который вошел в символическую сборную первого тура УПЛ. Интересно, что Немчанинов является воспитанником как раз киевского «Динамо».

Из негатива отметим травму Артема Данилюка, который не сможет помочь своей команде в первой половине нового сезона. 20-летний защитник попал в лазарет после одного из контрольных матчей на сборах. Не сможет помочь своей команде из-за травмы новичок Сергей Шестаков, который также находится в лазарете.

Комментарий

Своим ожиданием от предстоящего матча поделился защитник «Вереса» Валерий Кучеров. «Уверен, что каждый из футболистов нашей команды хочет как можно лучше себя проявить в матче против «Динамо». Хочу, чтобы команда сыграла в это воскресенье не хуже, чем в сезоне 2017-2018, когда на первом этапе чемпионата «Верес» сыграл с «Динамо» вничью на выезде и победил дома».

Статистика встреч

Ранее соперники встречались 12 раз, и ровенский клуб одержал всего одну победу. Произошло это в феврале 2018-го: тогда ровенчане на «Арене Львов» обыграли «Динамо» со счетом 3:1. «Динамо» же восемь раз обыгрывало «Верес», а еще три встречи завершились вничью. В последней очной дуэли с ровенчанами «бело-синие» одержали разгромную победу со счетом 4:1. В ворота «Вереса» тогда забивали Гармаш, Беседин (дубль) и Дерлиз Гонсалес, на что ровенчане ответили результативным ударом Жулио Сезара.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзёра, Попов, Забарный, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, де Пена, Супряга.

«Верес»: Когут, Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Г. Пасич, Кучеров, Клёц, Е. Пасич, Сергийчук, Гегедош.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что киевляне одержат победу, причем сделают это уверенно. Подопечные Мирчи Луческу плодотворно поработали на летних сборах и намерены удачно стартовать в чемпионате. Конечно, усталость киевлян после насыщенного межсезонья может сказываться, но класс «бело-синих» должен помочь им добиться успеха.

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1 августа, воскресенье

«Динамо» – «Верес»
Киев. НСК «Олимпийский». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 31.07.2021 14:43
    0
    Bulba_sumkin, 31.07.2021 14:35
    « а 14-го команда Мірчі Луческу має зустрітися з міланським «Інтером» (с)
    А ничего что 14-го по календарю игра с Ингульцом?
    А нічого, чемпіону все можна
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 31.07.2021 14:35
    -2
    « а 14-го команда Мірчі Луческу має зустрітися з міланським «Інтером» (с)
    А ничего что 14-го по календарю игра с Ингульцом?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 31.07.2021 14:43
    0
    Bulba_sumkin, 31.07.2021 14:35
    « а 14-го команда Мірчі Луческу має зустрітися з міланським «Інтером» (с)
    А ничего что 14-го по календарю игра с Ингульцом?
    А нічого, чемпіону все можна
    Ссылка
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