В воскресенье, 1 августа, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

Команда Мирчи Луческу только сейчас стартует в новом чемпионате: матч первого тура, в котором киевляне должны встретиться с «Минаем», перенесен на 11 августа. Киевляне готовились к новому сезону в Швейцарии и Австрии, где провели 12 контрольных поединков (5 побед, 5 ничьих и 2 поражения). «Верес», который вернулся в Украинскую Премьер-лигу, неделю назад в Луцке встречался с «Колосом», и финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Ранее соперники провели 12 очных дуэлей: 8 побед одержали киевляне, 1 раз успеха добились ровенчане и еще в трех случаях команды играли вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Верес».