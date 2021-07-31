2-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Верес
01.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 31.07.2021 13:26
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Динамо – Верес. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 1 августа, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

Команда Мирчи Луческу только сейчас стартует в новом чемпионате: матч первого тура, в котором киевляне должны встретиться с «Минаем», перенесен на 11 августа. Киевляне готовились к новому сезону в Швейцарии и Австрии, где провели 12 контрольных поединков (5 побед, 5 ничьих и 2 поражения). «Верес», который вернулся в Украинскую Премьер-лигу, неделю назад в Луцке встречался с «Колосом», и финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Ранее соперники провели 12 очных дуэлей: 8 побед одержали киевляне, 1 раз успеха добились ровенчане и еще в трех случаях команды играли вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Верес».

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Источник — Sport.ua

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