Эмил Карас пояснил, почему Луческу находился на трибуне, а не на скамейке

Ассистент главного тренера «Динамо» Эмил Карас провел пресс-конференцию по итогам матча 2-го тура УПЛ, в котором киевляне победили ровненский «Верес» со счетом 4:0. В первую очередь, помощник Мирчи Луческу объяснил, почему наставник команды отсутствовал во время поединка на скамейке запасных:

– У Мистера простуда, немного поднялась температура. Доктор говорит, что причиной, скорее всего, являются перепады погоды. На улице – жара, в кабинете работает кондиционер. Все это привело к простуде. Доктор решил, что для Мистера лучше остаться на трибуне, чтобы не нервничать возле поля.

Мы все желаем Мистеру скорейшего выздоровления. Ребята очень переживают. Думаю, что часть приложенных ими усилий посвящалась и Мистеру. Футболисты старались играть и за главного тренера. Во всяком случае, я надеюсь на это.

– В каком состоянии Денис Попов?

– Я пока не знаю, вопрос нужно адресовать врачам. Тот стык с нападающим гостей мне сразу не понравился. Будем надеяться, что это только ушиб. Денис прикладывал лед в раздевалке, ему поставили специальный аппарат. Думаю, что в ближайшие дни он пройдет более тщательный медосмотр.

– Когда будет готов Беньямин Вербич, которого сегодня не было в заявке?

– К сожалению, у Беньямина одна травма зажила, а другая появилась. Он очень удачно вошел в игру с «Унионом» на сборах, забил мяч, но буквально через пару минут неудачно упал на плечо. У него проблема с ключицей, нужно время, чтобы она зажила. Он не должен играть контактно, а может только тренироваться с командой. Будем ждать еще 10-12 дней, пока Вербич восстановится.