К визиту чемпионов «Верес» наверняка подходит с особым настроем, ведь именно в столице в первом круге коллектив Юрия Вирта потерпел свое самое крупное в сезоне поражение. К выезду в Луцк «Динамо» также отнесется с повышенным вниманием, ведь в рамках чемпионата здесь пока что не выигрывала ни одна из команд УПЛ.

Динамо

Расставшись с мыслями о евровесне, киевляне в спокойном режиме перешли к «ковке» побед в чемпионате. После формально выездной встречи с «Черноморцем» уже действительно в гостях был обыгран «Минай» - 2:0. Хотя, так просто коллективу Мирчи Луческу в Ужгороде не было. Очередной пенальти от Виктора Цыганкова (заработал «точку» Виталий Буяльский) в дебюте игры стал хорошим подспорьем, ведь минимальный счет держался до самых последних секунд встречи.

Среди последних новостей из расположения «Динамо» отметим определение лучшего игрока в противостоянии с «Минаем», которым признали Николая Шапаренко – автора второго гола в Ужгороде. Из нефутбольных обсуждений, была статья о зарплате Артема Беседина и соответствующих налогах, вряд ли особо интересная болельщикам. Тем более, руководство клуба оперативно выступило с опровержением появившейся информации.

Верес

Как это ни парадоксально, но именно «Верес», замыкающий первую половину таблицы – единственная в нынешнем чемпионате команда, не знающая горечи домашних поражений! При этом в пассиве «Вереса», вынужденно играющего не в Ровно, а в Луцке, всего один пропущенный мяч в этих играх! В гостевых поединках ситуация совсем иная, хотя неделю назад вполне можно рассчитывать на очки с «Колосом». Единственный гол ковалевцы забили после грубейшей обрезки Игоря Солдата – итоговые 0:1.

В комментариях после матча от рулевого «Вереса» досталось и защитнику, допустившему фатальную ошибку, и арбитру матча Дмитрию Панчишину: «Не понимаю решения Солдата: отдал в центр поля на соперника и тот сразу забил гол. У Солдата на протяжении всей игры почему-то были проблемы с передачами… Ну и симпатия арбитра однозначно была на стороне соперника: все свистки были в нашу сторону».

Статистика встреч

История «Вереса» насчитывает немало падений и взлетов, в ходе которых команда успела достаточно поиграть в сильнейшем дивизионе. За это время «Динамо» провело с «Вересом» 11 встреч в чемпионате, одержав 9 побед. А самые памятные для «Вереса» противостояния датированы сезоном 2017/18, когда новичок УПЛ сначала отобрал очки у «Динамо» на «Олимпийском» (0:0), а затем выиграл во Львове (3:1).

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько, Дахновский, Гегедош, Пасич Г., Сергийчук.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Витиньо, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Гармаш.

Прогноз на противостояние

Серии, как говорится, для того и существуют – чтобы их перерывать. Да, «Верес» еще не проигрывал дома, но не будем забывать, что в гости к команде еще не приезжал никто из лидирующего квартета таблицы. Наш прогноз – победа «Динамо», которое станет тем самым первопроходцем по добыванию побед на луцком «Авангарде».

4 декабря, суббота