15-й тур
Верес
0 : 0
Металлист 1925
22.11.2021 19:30

Верес – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15 тура Украинской Премьер-лиги

  • 21.11.2021 17:13
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Верес – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
© Металлист 1925

В понедельник, 22 ноября, состоится заключительный матч 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Металлист 1925». Встреча пройдет в Луцке на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

История противостояний «Вереса» и харьковского «Металлиста 1925» года насчитывает всего два поединка. Оба состоялись в прошлом сезоне и в них красно-черные ни разу не выиграли. В предыдущем туре ровенский клуб разгромно проиграл луганской «Заре» 0:3. После 14 туров команда Юрия Вирта находится на 8-й строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе 19 баллов. 

«Металлист 1925» также зарекомендовал себя, как крепкий новичок. Харьковчане с будущим соперником соседи по турнирной таблице, но расположились на строчку ниже. В предыдущем туре «Металлист» 1925 со счетом 0:2 уступил «Александрии», а еще ранее со счетом 1:6 разгромно проиграл «Заре». 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Металлист 1925».

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Источник — Sport.ua

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