15-й тур
Верес
0 : 0
Металлист 1925
22.11.2021 19:30

Верес - Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Принципиальный поединок соседей по турнирной таблице и недавних выходцев из первой лиги

  • 21.11.2021 20:50
  • 274 просмотра
  • 1 комментарий
Верес - Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Металлист 1925

В заключительном поединке 15-го тура украинской Премьер-Лиги в понедельник, 22 ноября, в Луцке встретятся «Верес» и «Металлист 1925».

Верес

Подопечные Юрия Вирта подошли к окончанию первого круга с неплохими показателями. В 14 матчах «Верес» добыл 5 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Для команды, которая после определенного перерыва возвратилась в элитный дивизион, это достаточно приемлемый результат.

В основном футболисты из Ровно брали очки у тех команд, которые на данный момент расположились ниже их в турнирной таблице. И самое интересное, что в домашних матчах, которые «Верес» в нынешнем чемпионате проводит не на родном стадионе, а в соседнем Луцке, еще не было ни одного поражения - три победы и три ничьи.

Также стоит обратить внимание на тот факт, что в составе «Вереса» сейчас выступает Роберт Гегедош, который в прошлом сезоне немного успел поиграть за «Металлист 1925». А в составе харьковчан есть Олег Голодюк, родившийся в Ровенской области, и экс-игрок «Вереса» Артур Западня.

Металлист 1925

Если «Верес» вернулся в Премьер-Лигу после перерыва, то подопечные Валерия Кривенцова являются настоящими дебютантами элитного дивизиона. И если в самом начале сезона у них были определенные проблемы с результатами (5 поражений в 7 матчах), то затем «Металлист 1925» выдал серию из пяти матчей без поражений, причем четыре поединка подряд он добивался побед.

На данный момент харьковчане, наряду с «Днепром-1» и «Мариуполем», являются самой бескомпромиссной командой. Только один матч из 14 они завершили вничью. В остальных же были либо победы (их шесть), либо поражения (семь).

И еще. Три последних официальных поединка футболисты «Металлиста 1925» проиграли с общим счетом 3:13. Сперва было домашнее поражение в 1/8 финала Кубка Украины от «Александрии» 2:5. Затем снова на своем поле в матче 13-го тура Премьер-Лиги харьковчане были разгромлены «Зарей» 1:6. А в следующем туре чемпионата страны потерпели неудачу в игре с той же «Александрией» 0:2, но уже в гостях.      

Статистика встреч

«Верес» и «Металлист 1925» на уровне Премьер-Лиги еще не встречались. Зато в первой лиги в прошлом сезоне они провели два матча. Вначале был поединок во Львове, где хозяином поля был «Верес (ничья 0:0). А затем в Харькове «Металлист 1925» добился  успеха с крупным счетом 4:1. У победителей два гола забил Пономар, по одному Габелок и Дмитренко. У проигравших отличился Шестаков.    

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько,  Дахновский, Панасенко, Пасич, Сергийчук

«Металлист 1925»: Сидоренко, Западня, Шершень, Кверквелия, Ченбай, Габелок, Голодюк, Батюшин, Крыськив, Фабиньо, Марлисон

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22 ноября, понедельник

«Верес» – «Металлист 1925»
Луцк. Стадион «Авангард». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале
ВЕРЕС - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Александр Соловьян (Киев)
Прогноз Sport.ua — 1:1

 

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 21.11.2021 20:56
    -1
    нас ждёт "бАльшой футбол"!!!! Ребята ещё потолкаются
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