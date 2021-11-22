Отличная реализация. Верес уверенно переиграл Металлист 1925

По завершении заключительного поединка пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги можно было смело начинать подводить итогу внушительного отрезка нашего национального первенства, так как формально подошел к концу первый круг. Матчу на луцком стадионе «Авангард», на поле которого в этот вечер вышли футболисты ровенского «Вереса» и харьковского «Металлиста 1925», предоставлялась особая честь, хотя и данная вывеска противостояния двух экс-участников Первой лиги вряд ли собирала вокруг себя большой зрительский ажиотаж вечером понедельника.

Подопечные Валерия Кривенцова в недавнем прошлом имели выдающуюся серию из четырех кряду победных поединков, даже превосходя на обособленном отрезке сезона наших грандов, однако с треском провалились в кубковой игре против резервного состава «Александрии» (2:5), а потом уступили и «основе» команде Юрия Гуры (0:2), между делом потерпев крупное поражение от луганской «Зари» (1:6). Очевидно, что в подобных условиях международная пауза для харьковчан была сродни стоп-крану, вот только главный вопрос был в том, сорвали ли его вовремя?

Коллектив Юрия Вирта подобными затяжными успешными сериями не отличался, однако все равно продолжал удерживаться у экватора турнирной таблицы. Характерной чертой «красно-черных» в этом сезоне стал неуступчивый характер и предельная выдержка, что позволяло команде, даже при фактическом отсутствии серьезного потенциала к ротации, все равно достигать приемлемых результатов в фактически дебютном сезоне в УПЛ.

Сценарий первой половины матча было достаточно легко спрогнозировать в большинстве моментов заранее. Харьковчане попытались контролировать мяч в стартовом отрезке поединка, однако с обострением в чужой штрафной явно не спешили. Постепенно игра приобрела характер маятника, а команды сменяли друг друга в атаках со слишком высокой частотой для того, чтобы можно было выделить превосходство одной из сторон. Что характерно, это не была так нелюбимая нами игра в бей-беги, а команды действительно старались доводить мяч до завершающих ударов по воротам, как минимум, со средней дистанции.

Кто-то скажет, что «Металлист 1925» в отдельных эпизодах смотрелся чуть острее, кто-то поспорит с этим утверждением, отметив большее количество попыток наносить удары с различных дистанций со стороны его соперников. В определенной степени, правы будут и те, и другие, но вне зависимости от этого хозяева поля сумели открыть счет перед самым уходом на перерыв, поэтому на вторую половину матча нас ожидала уже совсем другая картина на поле. Сидоренко на 40-й минуте ценой повреждения спас свои ворота от удара Дахновского с близкой дистанции, но к добиванию в пустые от Геннадия Пасича уже точно не успевал.

Тактика на вторую половину матча со стороны хозяев поля также не сумела удивить. В медленном, но уверенном контроле ровенчане плавно продвигались к успешному завершению поединка, и при этом их соперники не совершали совершенно никаких стараний к тому, чтобы нарушить удобный для «Вереса» ритм. «Металлист 1925» провел достаточно слабый поединок в плане комбинационной игры в атаке, а на исходе полного часа игрового времени коллективу Юрия Вирта удалось удвоить свое преимущество.

Навес с углового на правом фланге с ближней штанги был переведен на дальнюю усилиями Немчанинова, и так уж получилось, что левый защитник в этом эпизоде сбросил мяч на пустые ворота для правого – Игоря Солдата. Стоит ли говорить, что при настолько низких скоростях и отсутствия прессинга со стороны гостей судьба матча оказалась предрешенной именно на этом моменте?

В следующем туре ровенский «Верес» сыграет гостевой поединок против ковалевского «Колоса», а харьковский «Металлист 1925» отправится во Львов на матч против «Руха».

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Верес» – «Металлист 1925» – 2:0

Пасич Г. (40), Солдат (61)

Кучеров (10) - Западня (45+1)

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров (Полуляк, 90), Петько, Дахновский (Тимофеенко, 80), Панасенко (Гегедош, 80), Пасич Г. (Гечев, 90), Шестаков (Сергийчук, 73)

«Металлист 1925»: Сидоренко, Шершень, Кверквелия, Ченбай, Западня (Потимков, 81), Габелок (Задерака, 66), Протасов (Савин, 81), Кравченко, Голодюк (Фабиньо, 66), Крыськив, Марлисон

Арбитр: Александр Соловьян (Киев)

Стадион: «Авангард» (Луцк)

ВЕРЕС - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА