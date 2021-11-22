15-й тур
Верес
2 : 0
Металлист 1925
22.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Отличная реализация. Верес уверенно переиграл Металлист 1925

Голы Пасича и Солдата помогли Вересу выиграть у Металлиста 1925

  • 22.11.2021 21:21
  • 1657 просмотров
  • 9 комментариев
Отличная реализация. Верес уверенно переиграл Металлист 1925
© НК Верес

По завершении заключительного поединка пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги можно было смело начинать подводить итогу внушительного отрезка нашего национального первенства, так как формально подошел к концу первый круг. Матчу на луцком стадионе «Авангард», на поле которого в этот вечер вышли футболисты ровенского «Вереса» и харьковского «Металлиста 1925», предоставлялась особая честь, хотя и данная вывеска противостояния двух экс-участников Первой лиги вряд ли собирала вокруг себя большой зрительский ажиотаж вечером понедельника.

Подопечные Валерия Кривенцова в недавнем прошлом имели выдающуюся серию из четырех кряду победных поединков, даже превосходя на обособленном отрезке сезона наших грандов, однако с треском провалились в кубковой игре против резервного состава «Александрии» (2:5), а потом уступили и «основе» команде Юрия Гуры (0:2), между делом потерпев крупное поражение от луганской «Зари» (1:6). Очевидно, что в подобных условиях международная пауза для харьковчан была сродни стоп-крану, вот только главный вопрос был в том, сорвали ли его вовремя?

Коллектив Юрия Вирта подобными затяжными успешными сериями не отличался, однако все равно продолжал удерживаться у экватора турнирной таблицы. Характерной чертой «красно-черных» в этом сезоне стал неуступчивый характер и предельная выдержка, что позволяло команде, даже при фактическом отсутствии серьезного потенциала к ротации, все равно достигать приемлемых результатов в фактически дебютном сезоне в УПЛ.

Сценарий первой половины матча было достаточно легко спрогнозировать в большинстве моментов заранее. Харьковчане попытались контролировать мяч в стартовом отрезке поединка, однако с обострением в чужой штрафной явно не спешили. Постепенно игра приобрела характер маятника, а команды сменяли друг друга в атаках со слишком высокой частотой для того, чтобы можно было выделить превосходство одной из сторон. Что характерно, это не была так нелюбимая нами игра в бей-беги, а команды действительно старались доводить мяч до завершающих ударов по воротам, как минимум, со средней дистанции.

Кто-то скажет, что «Металлист 1925» в отдельных эпизодах смотрелся чуть острее, кто-то поспорит с этим утверждением, отметив большее количество попыток наносить удары с различных дистанций со стороны его соперников. В определенной степени, правы будут и те, и другие, но вне зависимости от этого хозяева поля сумели открыть счет перед самым уходом на перерыв, поэтому на вторую половину матча нас ожидала уже совсем другая картина на поле. Сидоренко на 40-й минуте ценой повреждения спас свои ворота от удара Дахновского с близкой дистанции, но к добиванию в пустые от Геннадия Пасича уже точно не успевал.

Тактика на вторую половину матча со стороны хозяев поля также не сумела удивить. В медленном, но уверенном контроле ровенчане плавно продвигались к успешному завершению поединка, и при этом их соперники не совершали совершенно никаких стараний к тому, чтобы нарушить удобный для «Вереса» ритм. «Металлист 1925» провел достаточно слабый поединок в плане комбинационной игры в атаке, а на исходе полного часа игрового времени коллективу Юрия Вирта удалось удвоить свое преимущество.

Навес с углового на правом фланге с ближней штанги был переведен на дальнюю усилиями Немчанинова, и так уж получилось, что левый защитник в этом эпизоде сбросил мяч на пустые ворота для правого – Игоря Солдата. Стоит ли говорить, что при настолько низких скоростях и отсутствия прессинга со стороны гостей судьба матча оказалась предрешенной именно на этом моменте?

В следующем туре ровенский «Верес» сыграет гостевой поединок против ковалевского «Колоса», а харьковский «Металлист 1925» отправится во Львов на матч против «Руха».

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Верес» – «Металлист 1925» – 2:0

 Пасич Г. (40), Солдат (61)

 Кучеров (10) - Западня (45+1)

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров (Полуляк, 90), Петько, Дахновский (Тимофеенко, 80), Панасенко (Гегедош, 80), Пасич Г. (Гечев, 90), Шестаков (Сергийчук, 73)

«Металлист 1925»: Сидоренко, Шершень, Кверквелия, Ченбай, Западня (Потимков, 81), Габелок (Задерака, 66), Протасов (Савин, 81), Кравченко, Голодюк (Фабиньо, 66), Крыськив, Марлисон

Арбитр: Александр Соловьян (Киев)

Стадион: «Авангард» (Луцк)

ВЕРЕС - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 22.11.2021 22:24
    +2
    Alex Suz, 22.11.2021 21:25
    Позор какойто а не футбол
    А. я рад рад .что у нас не мариуполи и черноморцы , а такая самобытная команда как Верес.
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 22.11.2021 21:28
    +2
    Все таки сыгранность большая роль. Хоть и со второй лиги вместе и первой, но бой дают более богатым командочкам ровенчане
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 22.11.2021 21:28
    +1
    Alex Suz, 22.11.2021 21:25
    Позор какойто а не футбол
    Позор в том, что Металлист проиграл?
    Какие претензии к Вересу?
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 22.11.2021 21:24
    +1
    Вот, вроде тоже бомжи, а шпилят нормально.
    Ссылка
    JohnDoe
    JohnDoe, 22.11.2021 22:20
    0
    adidas777, 22.11.2021 21:28
    Позор в том, что Металлист проиграл?
    Какие претензии к Вересу?
    Позор в том,что какие-то самозванцы позорят имя Металлист
    Ссылка
    vOv1000
    online
    vOv1000, 22.11.2021 21:35
    0
    Михаил Грозный, 22.11.2021 21:24
    Вот, вроде тоже бомжи, а шпилят нормально.
    Тимчасові бомжі,з горем пополам стадіон будується. Та й з Рівного до Луцька всього 60 км.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 22.11.2021 21:59 (изменен)
    -1
    vOv1000, 22.11.2021 21:35
    Тимчасові бомжі,з горем пополам стадіон будується. Та й з Рівного до Луцька всього 60 км.
    Только это разные области. Или там все побратимы? А вот Харьков, Днепр, Запорожье, Полтава только за своих.)
    А знаешь как "металлурги" получили прозвище "бомжи"? Когда строилась Славутич-Арена, они играли на поле Торпедо Зп. А это супер дерби было.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 22.11.2021 21:29
    -1
    Молодца Верес учаться растут.Пусть укрепяться в межсезон и становяться крепче и тем интересней чемпионат.
    Ссылка
    Alex Suz
    Alex Suz, 22.11.2021 21:25
    -2
    Позор какойто а не футбол
    Ссылка
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