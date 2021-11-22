Юрий ВИРТ: «Опасались Металлиста 1925. Две недели готовились»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт подытожил действия своей команды в победном поединке с «Металлистом 1925» (2:0).
«Хорошая игра и хороший результат. Опасались этого противостояния. Две недели готовились. «Металлист 1925» — очень хороший соперник. Это наши соседи по турнирной таблице, которые демонстрируют хороший футбол. Поэтому несколько опасались соперников.
Где-то немного беспокоились, не все удавалось. Особенно на старте. Но потом все стало на свои места. Мы больше атаковали, больше создавали, мы забивали. Сегодня мы больше хотели победить.
Я доволен игрой. Сегодня есть результат. И этот результат подкреплен хорошей игрой. Поэтому поблагодарил футболистов.
Кроме одного эпизода в первом тайме, мы ничего не позволили создать сопернику. Это заслуга не только защитников, но и всей команды. Пожалуй, это один из лучших наших матчей именно по надежности игры в обороне», — сказал Вирт.
Источник — ФК Верес
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