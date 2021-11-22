15-й тур
Верес
2 : 0
Металлист 1925
22.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий ВИРТ: «Опасались Металлиста 1925. Две недели готовились»

Наставник «Вереса» рассказал о победе над харьковским клубом (2:0)

  • 22.11.2021 23:17
  • 165 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий ВИРТ: «Опасались Металлиста 1925. Две недели готовились»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт подытожил действия своей команды в победном поединке с «Металлистом 1925» (2:0).

«Хорошая игра и хороший результат. Опасались этого противостояния. Две недели готовились. «Металлист 1925» — очень хороший соперник. Это наши соседи по турнирной таблице, которые демонстрируют хороший футбол. Поэтому несколько опасались соперников.

Где-то немного беспокоились, не все удавалось. Особенно на старте. Но потом все стало на свои места. Мы больше атаковали, больше создавали, мы забивали. Сегодня мы больше хотели победить.

Я доволен игрой. Сегодня есть результат. И этот результат подкреплен хорошей игрой. Поэтому поблагодарил футболистов.

Кроме одного эпизода в первом тайме, мы ничего не позволили создать сопернику. Это заслуга не только защитников, но и всей команды. Пожалуй, это один из лучших наших матчей именно по надежности игры в обороне», — сказал Вирт.

Источник — ФК Верес

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    sadf89
    online
    sadf89, 22.11.2021 23:41
    -1
    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
    Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king -ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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