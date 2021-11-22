В поединке 15-го тура чемпионата Украины по футболу «Верес» из Ровно дома обыграл харьковский «Металлист 1925» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Верес» — «Металлист 1925» — 2:0
Голы: Г. Пасич,40, Солдат, 61
Обзор матча
1:0, Г. Пасич, 40
2:0, Солдат, 61
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Солдат (Верес).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (Верес).
Источник — Футбол 1/2/3
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