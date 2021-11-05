Отстояли позиции. Александрия разобралась с Металлистом 1925

Очередной тур Украинской Премьер-лиги открывал поединок между «Александрией» и «Металлистом 1925». Команда Юрия Гуры подошла к сегодняшнему противостоянию с четырехматчевой безвыигрышной серией в чемпионате. В этих матчах александрийцы сумели забить всего два гола в ворота соперников. Харьковчане после победной серии потерпели два болезненных поражения. Сначала «Металлист 1925» выбыл из Кубка Украины, уступив своему сегодняшнему сопернику со счетом 2:5, а затем с крупным счетом уступил луганской «Заре» в чемпионате – 1:6.

Хозяева поля активно начали встречу, пытаясь обескуражить харьковчан быстрым взятием ворот. Футболисты «Металлиста 1925», в свою очередь, затяжным контролем мяча решили сбить темп матча, и сделать это им, скажем откровенно, удалось. А выровняв игру, гости и сами попытались обострить игру. Совсем немного не хватило точности удару Протасова, который из угла штрафной бил в дальнюю «девятку».

Игра шла в интенсивном темпе, но в завершающей стадии у команд возникали проблемы. Не возникло проблем с опасным ударом у Рыбалки, но гостей в этом эпизоде выручила штанга. Не сумев забить, Рыбалка сделал результативную передачу. Полузащитник «разрезал» оборону «Металлиста 1925» на правом полуфланге, и Кирюханцев точно пробил мимо голкипера.



Фото - ФК Александрия

Взятие ворот не изменило рисунок игры: александрийцы больше владели мячом, пытаясь найти свободные зоны у штрафной соперников. У харьковчан категорически не получалось пройти насыщенные оборонные редуты соперников, да еще и «горожане» в любой момент были готовы убежать в контратаку. Одна из них завершилась перспективным проходом по правому флангу Кирюханцева, но автор на тот момент единственного гола в матче заработал лишь угловой.

После перерыва харьковчане начали больше контролировать мяч, но хозяева высоким прессингом доставляли немало проблем соперникам при выходе из обороны. Отличный шанс сравнять результат упустил Марлисон. Бразилец дважды бил из центра штрафной. Первый удар соперника заблокировал защитник, а со второй попытки Марлисон запустил мяч выше цели.

Александрийцы действовали острее в атаке, не позволяя подопечным Валерия Кривенцова отрядить большие силы в атаку. Удвоить преимущество хозяевам помогло стандартное положение. Демченко с углового навесил точно на голову Дубре, который пробил в противоход голкиперу. В дальнейшем «горожане» заиграли еще увереннее и вполне могли довести счет до разгромного. Особенно был близок к успеху Кожушко, который с острого угла пробил в Шелихова. Выручал свою команду и Билык. В компенсированное время голкипер сначала отбил мяч после удара Ременюка с острого угла, а затем совершил блестящий сейв после удара головой Квирквелии. Финальный свисток зафиксировал победу «Александрии» со счетом 2:0.

После двухнедельной паузы в чемпионате, связанной с матчами национальных сборных, сегодняшние соперники проведут выездные встречи. «Александрия» сыграет с «Днепром-1», а «Металлист 1925» будет противостоять «Вересу».

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Александрия» – «Металлист 1925» - 2:0

Кирюханцев, 32, Дубра, 74

Рыбалка, 45+1, Копина, 90+4 – Фабиньо, 27, Ременюк, 58

«Александрия»: Билык – Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Рыбалка (Демченко, 60), Дрышлюк, Мустафаев (Копина, 84) – Третьяков (Одарюк, 83), Устименко (Спинелли, 72), Кирюханцев (Кожушко, 72).

«Металлист 1925»: Шелихов – Западня, Ченбай, Кверквелия, Ермаков – Габелок (Задерака, 84) – Ременюк, Фабиньо (Батюшин, 67), Крыськив (Кравченко, 76), Протасов (Савин, 84) – Марлисон (Зубков, 84).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).



Удары (в створ): 12 (7) – 7 (3)

Угловые: 9 – 1

Оффсайды: 0 – 0.

АЛЕКСАНДРИЯ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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