14-й тур
Александрия
0 : 0
Металлист 1925
05.11.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Повторится ли результат десятидневной давности?

  • 04.11.2021 21:01
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Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Металлист 1925

В пятницу, 5 ноября, состоится матч 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 19:30.

Александрия

В чемпионате страны у команды в последнее время наметился явный спад. В четырех турах она не одержала ни одной победы, трижды сыграв вничью (с «Рухом», «Десной» и «Вересом») и дома проиграв «Ворскле» (1:2). Это не могло не сказаться на турнирном положении: подопечные Юрия Гуры с двадцатью очками опустились на шестое место.

Впрочем, среди этих четырех матчах без побед было и «светлое пятно». «Александрия» в поединке 1/8 финала Кубка Украины разгромила в Харькове «Металлист 1925» (5:2). И случилось это совсем недавно, 26 октября. Так что опыт побед над харьковчанами у команды есть! Правда, кадровая ситуация в «Александрии» непростая: теперь, помимо травмированных Ковальца, Гриня и Стецькива, не поможет и дисквалифицированный Калюжный.

Металлист 1925

У харьковского коллектива ситуация немного другая. Команда после домашних 0:2 от «Динамо» (еще в сентябре) выдала прекрасную серию из пяти матчей без поражений, причем четыре из них завершились победами! Это позволило подопечным Валерия Кривенцова набрать 19 очков. Однако после пяти пропущенных мячей от «Александрии» в кубковой встрече последовало 1:6 от «Зари», и тоже дома! 11 мячей в двух кряду домашних поединках способны сломить кого угодно. Так что у тренера непростая задач: вселить в футболистов веру в собственные силы.

Наверняка он сделает несколько замен по сравнению с предыдущей игрой. Тем более, что вроде все исполнители в строю, а вне заявки останется только дисквалифицированный Шершень.

Статистика команд

Между собой соперники в рамках УПЛ ещё не пересекались. Единственной официальной встречей на данный момент остается именно поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сильнее оказалась «Александрия» (5:2).

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Поскольку «Александрии» давно пора наконец-то победить (а побеждать именно «Металлист 1925» она умеет!), рискнем спрогнозировать выигрыш команды Гуры. Хотя харьковчане наверняка попытаются доказать, что кризис преодолен и свой гол забьют.

Ориентировочные составы:
«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков, Копина, Рыбалка, Кирюханцев, Мустафаев, Третьяков, Устименко.
«Металлист 1925»: Сидоренко, Фабиньо, Ермаков, Ченбай, Западня, Габелок, Протасов, Крыськив, Батюшин, Ременюк, Марлисон.

 

5 ноября, пятница

«Александрия» – «Металлист 1925»
Александрия. Стадион «Ника». 19:30
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Арбитр: 
АЛЕКСАНДРИЯ - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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