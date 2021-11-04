14-й тур
Александрия
0 : 0
Металлист 1925
05.11.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Александрия – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.11.2021 22:49
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Александрия – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

В пятницу, 5-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 19:30.

Очередной уик-энд нашего футбола будет открывать противостояние между коллективом Юрия Гуры, который не может победить вот уже четыре игры кряду в чемпионате, против подопечных Валерия Кривенцова, которых удалось остановить в шаге от серии из пяти побед подряд лишь луганской «Заре» (1:6) неделей ранее. Абсолютный новичок «элитного» первенства все равно рассчитывает и в дальнейшем подниматься по вверх по турнирной таблицы, а победа в предстоящей игре позволит ему обогнать как раз-таки «полиграфов», расположившихся на шестой строчке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Металлист 1925».

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Александр Снитко, Sport.ua

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