13-й тур
Металлист 1925
1 : 6
Заря
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря в Харькове уничтожила оборону Металлиста 1925

По дублю в луганской команде сделали Аллахьяр и Гладкий, еще по голу забили Фримпонг и Алибеков

  • 31.10.2021 21:25
  • 1314 просмотров
  • 12 комментариев
Заря в Харькове уничтожила оборону Металлиста 1925
© ФК Металлист 1925

К очной встрече «Металлист-1925» и «Заря» подошли с впечатляющими сериями. Харьковская команда выиграла четыре предыдущих матча в чемпионате Украины. У луганской с учетом Лиги конференций УЕФА было три победы подряд, но зато «сухих».

Поэтому неудивительно, что соперники начали матч резво. И даже – сверхрезво, если позволительно такое слово. Счет был открыт уже на шестой минуте: Батюшин запустил в отрыв Ременюка, а тот как на тренировке легко перебросил выбежавшего из ворот голкипера – 1:0!

Впрочем, такой счет продержался недолго. Буквально в одной из ответных атак Аллахьяр поборолся в чужой штрафной, обыгрался с Гладким – и послал мяч в сетку. 1:1 к девятой минуте поединка – и всё фактически началось заново.

Заново лучше выглядели хозяева. Не сказать, что подавлюще, но лучше. Но всё равно пропустили. Шахаб прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной. Аллахьяр умно пропустил - и Гладкий без проблем расстрелял ворота.

Что интересно – эти три удара так и остались единственными попаданиями в створ со стороны обоих коллективов. Голкиперы, таким образом, не записали на свой счёт  ни одного сэйва. Вот такой процент реализации от команд! Фактически – стопроцентный: попал в створ – забил.

Разумеется, хозяева продолжали идти вперед. Другое дело – «Заря», понимая, что вскоре перерыв, уверенно ждала свистка, катала мяч – и ушла на отдых с чувством превосходства. Так и закончили первый тайм: луганская команда с чувством выполненного долга отправилась на перерыв при счетё 2:1 в свою пользу, хотя большинство статистических показателей были не в её пользу.

Вторая половина встречи началась с атак харьковчан. Частенько у ворот гостей возникало напряжение, но «Заря» оборонялась количественно и качественно. Хочется отметить Гладкого, который и у своих ворот отрабатывал. И в очередной контратаке не пожадничал, отдал пас на Аллахьяра – а уж то с ходу вколотил мяч под перекладину – 1:3!

Хаьковчане удвоили натиск на ворота гостей. Впрочем, особо не преуспели. А затем к тому же остались в меньшинстве: Шершень заработал вторй «горчичник» всё на том же Гладком (к тому же, похоже, позволил себе поспорить с арбитром). Оставалось чуть больше двадцати минут, но «Металлист-1925» был в меньшинстве. Тренеры решились на замены.

Впрочем, и это не помогло. Ременюк отдал неточный пас назад, Гладкий (снова он!) не зевал и в касание пробил точно. Вратарь хоть и успел среагировать, и даже коснулся мяча, но спасти не сумел – 1:4. Игра была сделана, тренеры гостей выпустили Фримпонга, и он тут же довел счет до совсем уж неприличного. Получил мяч в середине штрафной, пофинтил – и послал мяч в сетку. 1:5 – и уж за 15 минут до окончания мтча харьковчанам точно ничего не светило. Собственно, и не высветило. А вот жирнейший восклицательный знак в компенсированное время поставил Алибеков. Получил мяч в штрафной и с ходу влепил в дальнюю девятку, оформив свой первй гол в сезоне. 1:6… Комментарии излишни!

Самое интересное: «Заря» нанесла 10 ударов по вортам противника, из них 6 – в створ. Вот такая замечательная реализация у луганской команды. Для сравнения: у харьковчан 11 выстрелов, из которых 5 точных. Но если честно, исход игры решили отнюдь не вратари! «Металлист-1925» остался в середине турнирной таблицы: 19 очков и 6 строчка. В субботу команде предстоит выезд к «Александрии». А вот «Заря» существенно поправила свое положение: она уже третья с 26 очками. В следующем туре она примет «Верес».

Украинская Премьер-лига. 13-й тур

Металлист 1925 - Заря - 1:6

Ременюк (6) - Аллахьяр (9, 55), Гладкий (38, 71), Фримпонг (77), Алибеков (90+2)

Шершень (66)

Шершень (4, 66) - Шахаб (8), Вернидуб (26), Хомченовский (34)

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин, Крыськив, Батюшин (Фабиньо, 70, Квакич, 79)), Ременюк (Протасов, 79), Марлисон (Зубков)

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Вернидуб, Снурницын (Жуниньо, 72), Громов (Нагнойный, 72), Хомченовский, Булеца (Алибеков, 82), Шахаб (Кристиан, 76), Гладкий, Аллахьяр (Фримпонг, 76)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Металлист» (Харьков)

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Davidson
    online
    Davidson, 31.10.2021 21:35
    +2
    С победой ⚫⚪💪
    Ссылка
    odiniznashih
    odiniznashih, 31.10.2021 21:38
    +1
    roman75zpr, 31.10.2021 21:32
    На иранца уже, вероятно, ждёт очередь покупателей неплохих, а он дорожает с каждой игрой...
    Интересно, что раскрылся в отсутствие Кочергина. Давай Заря, продолжай так в ЛЕ!
    Я думаю, если у Геллера нет денег, то пускай займет и выкупит Аллахяра с последующей перепродажей. Хорошая сделка может получится.
    Ссылка
    odiniznashih
    odiniznashih, 31.10.2021 21:55
    0
    alex55, 31.10.2021 21:49
    А чё мне смотреть. Мне похер. В Украине футбола нет, и только отбитые могут утверждать обратное. Смотрю Англию, вот там футбол.
    Если бы шейхи вкладывались в украинский футбол...
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
    Andrey Ilyashenko, 31.10.2021 21:54
    0
    - Заря, все круто, но защита у вас это дикость...
    P.s. Хотелось бы что бы такие люди как Саша Гладкий ставили рекорды, а не такие животные как "тунец".
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 31.10.2021 21:50
    0
    alex55, 31.10.2021 21:49
    А чё мне смотреть. Мне похер. В Украине футбола нет, и только отбитые могут утверждать обратное. Смотрю Англию, вот там футбол.
    Так зачем здесь пишешь ?😂
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    online
    ABTO6yC1925, 31.10.2021 21:49
    0
    1925 - гавно
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 31.10.2021 21:48
    0
    roman75zpr, 31.10.2021 21:32
    На иранца уже, вероятно, ждёт очередь покупателей неплохих, а он дорожает с каждой игрой...
    Интересно, что раскрылся в отсутствие Кочергина. Давай Заря, продолжай так в ЛЕ!
    Я так понял, лучшим все же был Гладкий!
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 31.10.2021 21:46
    0
    alex55, 31.10.2021 21:43
    Только и могут забивать таким командам. В Европе как всегда обсерутся.
    Смотри чтоб дк и шд не обосрались
    Ссылка
    roman75zpr
    roman75zpr, 31.10.2021 21:32
    0
    На иранца уже, вероятно, ждёт очередь покупателей неплохих, а он дорожает с каждой игрой...
    Интересно, что раскрылся в отсутствие Кочергина. Давай Заря, продолжай так в ЛЕ!
    Ссылка
    alex55
    alex55, 31.10.2021 21:49
    -2
    Davidson, 31.10.2021 21:46
    Смотри чтоб дк и шд не обосрались
    А чё мне смотреть. Мне похер. В Украине футбола нет, и только отбитые могут утверждать обратное. Смотрю Англию, вот там футбол.
    Ссылка
    alex55
    alex55, 31.10.2021 21:43
    -2
    Только и могут забивать таким командам. В Европе как всегда обсерутся.
    Ссылка
    Boss
    online
    Boss, 31.10.2021 21:29
    -2
    1925, завязывайте с футболом, не позорьте Харьков
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности