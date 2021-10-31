Заря в Харькове уничтожила оборону Металлиста 1925

К очной встрече «Металлист-1925» и «Заря» подошли с впечатляющими сериями. Харьковская команда выиграла четыре предыдущих матча в чемпионате Украины. У луганской с учетом Лиги конференций УЕФА было три победы подряд, но зато «сухих».

Поэтому неудивительно, что соперники начали матч резво. И даже – сверхрезво, если позволительно такое слово. Счет был открыт уже на шестой минуте: Батюшин запустил в отрыв Ременюка, а тот как на тренировке легко перебросил выбежавшего из ворот голкипера – 1:0!

Впрочем, такой счет продержался недолго. Буквально в одной из ответных атак Аллахьяр поборолся в чужой штрафной, обыгрался с Гладким – и послал мяч в сетку. 1:1 к девятой минуте поединка – и всё фактически началось заново.

Заново лучше выглядели хозяева. Не сказать, что подавлюще, но лучше. Но всё равно пропустили. Шахаб прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной. Аллахьяр умно пропустил - и Гладкий без проблем расстрелял ворота.

Что интересно – эти три удара так и остались единственными попаданиями в створ со стороны обоих коллективов. Голкиперы, таким образом, не записали на свой счёт ни одного сэйва. Вот такой процент реализации от команд! Фактически – стопроцентный: попал в створ – забил.

Разумеется, хозяева продолжали идти вперед. Другое дело – «Заря», понимая, что вскоре перерыв, уверенно ждала свистка, катала мяч – и ушла на отдых с чувством превосходства. Так и закончили первый тайм: луганская команда с чувством выполненного долга отправилась на перерыв при счетё 2:1 в свою пользу, хотя большинство статистических показателей были не в её пользу.

Вторая половина встречи началась с атак харьковчан. Частенько у ворот гостей возникало напряжение, но «Заря» оборонялась количественно и качественно. Хочется отметить Гладкого, который и у своих ворот отрабатывал. И в очередной контратаке не пожадничал, отдал пас на Аллахьяра – а уж то с ходу вколотил мяч под перекладину – 1:3!

Хаьковчане удвоили натиск на ворота гостей. Впрочем, особо не преуспели. А затем к тому же остались в меньшинстве: Шершень заработал вторй «горчичник» всё на том же Гладком (к тому же, похоже, позволил себе поспорить с арбитром). Оставалось чуть больше двадцати минут, но «Металлист-1925» был в меньшинстве. Тренеры решились на замены.

Впрочем, и это не помогло. Ременюк отдал неточный пас назад, Гладкий (снова он!) не зевал и в касание пробил точно. Вратарь хоть и успел среагировать, и даже коснулся мяча, но спасти не сумел – 1:4. Игра была сделана, тренеры гостей выпустили Фримпонга, и он тут же довел счет до совсем уж неприличного. Получил мяч в середине штрафной, пофинтил – и послал мяч в сетку. 1:5 – и уж за 15 минут до окончания мтча харьковчанам точно ничего не светило. Собственно, и не высветило. А вот жирнейший восклицательный знак в компенсированное время поставил Алибеков. Получил мяч в штрафной и с ходу влепил в дальнюю девятку, оформив свой первй гол в сезоне. 1:6… Комментарии излишни!

Самое интересное: «Заря» нанесла 10 ударов по вортам противника, из них 6 – в створ. Вот такая замечательная реализация у луганской команды. Для сравнения: у харьковчан 11 выстрелов, из которых 5 точных. Но если честно, исход игры решили отнюдь не вратари! «Металлист-1925» остался в середине турнирной таблицы: 19 очков и 6 строчка. В субботу команде предстоит выезд к «Александрии». А вот «Заря» существенно поправила свое положение: она уже третья с 26 очками. В следующем туре она примет «Верес».

Украинская Премьер-лига. 13-й тур

Металлист 1925 - Заря - 1:6

Ременюк (6) - Аллахьяр (9, 55), Гладкий (38, 71), Фримпонг (77), Алибеков (90+2)

Шершень (66)

Шершень (4, 66) - Шахаб (8), Вернидуб (26), Хомченовский (34)

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин, Крыськив, Батюшин (Фабиньо, 70, Квакич, 79)), Ременюк (Протасов, 79), Марлисон (Зубков)

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Вернидуб, Снурницын (Жуниньо, 72), Громов (Нагнойный, 72), Хомченовский, Булеца (Алибеков, 82), Шахаб (Кристиан, 76), Гладкий, Аллахьяр (Фримпонг, 76)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Металлист» (Харьков)

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА