13-й тур
Металлист 1925
1 : 6
Заря
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

КРИВЕНЦОВ: «Жизнь не заканчивается. В игре нужна молниеносная реакция»

Главный тренер «Металлиста 1925» рассказал о крупном поражении от «Зари»

  • 31.10.2021 23:41
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КРИВЕНЦОВ: «Жизнь не заканчивается. В игре нужна молниеносная реакция»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции после матча 13-го тура УПЛ против «Зари» (1:6):

– Заря является третьей силой в нашем чемпионате. Конечно, счет сегодня крупный для нас, очень неприятный. Заря использовала свои моменты, к сожалению. Мы сегодня также были близки к тому, чтобы забить не один гол, но мяч не шел в ворота. Команду мы предупреждали, знали, как играет Заря, постоянно делает высокий прессинг. Очень много игры один в один, где за спиной защитников остается много свободного пространства, которое мы должны использовать. Первый гол так и забили. И потом у нас было несколько хороших моментов, чтобы играть дальше. Впрочем, необязательная ошибка нашего игрока. Первый гол, второй, потом еще ошибки индивидуальные, ну, и такой счет.

– Что с Фабиньо? Почему вы произвели обратную замену?

– Я так решил… Это была моя реакция на действия игрока.

- В предматчевом интервью вы говорили, что этот матч ответит на вопрос: за какие позиции может бороться Металлист 1925 в этом сезоне. Что скажете теперь?

– Ничего не скажу, жизнь не заканчивается. Надо продолжать больше работать. Опять-таки, если ты моделируешь любую ситуацию на тренировке, а в игре там вообще должна быть молниеносная реакция на все. Если не успеваем за тем, как развивается момент, не можем предусмотреть опасные зоны, откуда могут забивать голы, то что говорить.

Нам остается только одно: ни в коем случае не опускать руки, ни в коем случае не опустим. Будем работать над улучшением всего. Мы посмотрели. Конечно, ждать чуда, что у нас игроки играли только в Первой лиге. Сейчас вышли немного на другой уровень, на нас уже настраиваются совсем иначе. На этот момент мы с этим не справились. Это для нас хорошая мотивация для дальнейшего прогресса.

Источник — ФК Металлист 1925

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