В воскресенье 31 октября в матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги «Металлист 1925» на своем поле будет принимать «Зарю».

Перед очным противостоянием соперников разделят всего четыре очка. Поэтому в случае победы харьковчане могут вплотную приблизиться к бронзовому призеру предыдущего чемпионата и участнику группового этапа европейской Лиги конференций. Что касается «Зари», то ей необходимо добиться в Харькове успеха, чтобы продолжить преследование «Ворсклы» в борьбе за третье место, а в случае потери очков полтавской команды в этом туре, обойти ее в турнирной таблице.

Начало матча «Металлист 1925» - «Заря» в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.