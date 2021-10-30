13-й тур
Металлист 1925
0 : 0
Заря
31.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 - Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-Лиги

  • 30.10.2021 13:18
  • 98 просмотров
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Металлист 1925 - Заря. Текстовая трансляция матча
© ФК Металлист 1925

В воскресенье 31 октября в матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги «Металлист 1925» на своем поле будет принимать «Зарю».

Перед очным противостоянием соперников разделят всего четыре очка. Поэтому в случае победы харьковчане могут вплотную приблизиться к бронзовому призеру предыдущего чемпионата и участнику группового этапа европейской Лиги конференций. Что касается «Зари», то ей необходимо добиться в Харькове успеха, чтобы продолжить преследование «Ворсклы» в борьбе за третье место, а в случае потери очков полтавской команды в этом туре, обойти ее в турнирной таблице.    

Начало матча «Металлист 1925» - «Заря» в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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