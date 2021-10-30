13-й тур
Металлист 1925
0 : 0
Заря
31.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 - Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В турнирной таблице Премьер-Лиги соперников разделяют всего четыре очка

  • 30.10.2021 12:55
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Металлист 1925 - Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Металлист 1925

В воскресенье 31 октября в Харькове состоится поединок 13-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором «Металлист 1925» сыграет с «Зарей».  

«Металлист 1925»

Дебютанты элитного дивизиона футболисты харьковского «Металлиста 1925» перед 13-м туром занимали высокое седьмое место, отставая от бронзового призера предыдущего чемпионата страны всего лишь на четыре очка. При этом подопечные Валерия Кривенцова имеют одну из самых продолжительных выигрышных серий в турнире - четыре матча подряд. Больше только в киевского «Динамо (5) и по столько же (по 4) у «Ворсклы» и «Десны». Даже «Шахтеру» пока не удавалось побеждать более чем в трех поединках кряду.

Впрочем, на уходящей неделе в игре 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины харьковчане дома проиграли с крупным счетом 2:5 «Александрии». Тот матч показал насколько уязвимой может быть оборона, когда соперник грамотно использует ее просчеты. Все пять голов гости забили в результате быстрых контратак, а три из них вообще завершались выходом один на один с вратарем.

Наверняка наставники «Металлиста 1925» сделают определенные выводы из кубкового поражения и вполне возможно, что уже в матче с «Зарей» с первых минут на поле выйдет опытный защитник Соломон Кверквелия. Пока еще видно, что он еще не в самой оптимальной форме и в двух предыдущих поединках он выходил на замену только во втором тайме. Тем не менее, его опыт и мастерство очень может пригодиться, чтобы обороны не делала таких грубых ошибок, как в матче с «Александрией».

«Заря»

Если харьковчане имеют одну из самых продолжительных победных серий в нынешнем чемпионате, то у «Зари» тоже есть определенные достижения. Так, луганская команда не проигрывала 7 матчей подряд (5 побед и 2 ничьи) в период с четвертого по десятый туры и сейчас расположилась на четвертом месте.

В отличие от хозяев поля подопечные Виктора Скрипника преодолели стадию 1/8 финала Кубка страны, обыграв в четверг на выезде львовский «Рух» со счетом 2:0. В этой связи хотелось бы обратить внимание на два момента. Во-первых, «Заря» играла на два дня позже, чем «Металлист 1925», да еще и провела дополнительные 30 минут.  А, во-вторых, луганским футболистам надо было еще добираться из Львова в Харьков, в то время как их соперники никуда не выезжали и спокойно готовились к предстоящей встрече дома. Будут ли эти факторы важными и насколько покажет сама игра, но сбрасывать их со счетов не стоит.

И еще. Впереди у «Зари» уже в ближайший четверг очень важный матч в Лиге конференций против болгарского ЦСКА, который вполне возможно станет ключевым в плане выхода команды в следующий этап. Наверняка и тренеры, и сами игроки будут держать его в уме, выходя на зеленый газон харьковского стадиона «Металлист».          

Статистика встреч

В украинской Премьер-Лиге «Металлист 1925» и «Заря» еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Западня, Кверквелия, Шершень, Ермаков, Габелок, Фабиньо, Протасов, Крыськив, Батюшин, Марлисон
 
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский, Цвек, Булеца, Лунев, Гладкий, Аллахяр, Шахаб

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31 октября, воскресенье

«Металлист 1925» – «Заря»
Харьков. Стадион «Металлист». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
МЕТАЛЛИСТ 1925 - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua — 1:1

 

Игорь Заржицкий, Sport.ua

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