Александрия вышла в четвертьфинал Кубка, обыграв в Харькове Металлист 1925

26 октября состоялся стартовый матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играли «Металлист 1925» и «Александрия».

Матч сложился для хозяев поля неудачно. Два гола гости забили в середине первого тайма, усилиями Мустафаева, а на 52-й минуте Копына довел счет до 3:0.

В дальнейшем команды дважды обменялись забитими голами. «Александрия» победила со счетом 5:2 и вышла в четвертьфинал Кубка Украины. Остальные матчи стадии 1/8 финала пройдут 27 и 28 октября.

Кубок Украины. 1/8 финала

«Металлист 1925» – «Александрия» – 2:5

Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 – Мустафаев, 24, 28, Копына, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1.

Металлист 1925: Сидоренко (к), Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня (Кверквелия 59), Габелок, Савин (Ременюк 59), Крыськив, Голодюк (Задерака 79), Протасов, Марлисон (Зубков 79).

Запас: Шелихов, Коваленко И., Ермаков В., Квакич, Батюшин.

Главный тренер – Валерий Кривенцов.

«Александрия»: Горох, Мельник, Спинелли (Устименко 46), Третьяков (Кирюханцев 46), Дришлюк, Кожушко (Новиков 80), Мустафаев, Демченко, Копына (Ситников 90+2), Фомба (Чубатый 80), Дубра (к).

Запас: Ермаков Г., Бухал.

Главный тренер – Юрий Гура.

Предупреждение: Кожушко 77.

Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса). Ассистенты арбитра – Владимир Шланчак (Черкассы), Александр Дашко (Киевская обл.) Четвертый арбитр – Юрий Иванов (Донецкая обл.). Наблюдатель арбитража УАФ – Сергей Цымбал (Житомир).