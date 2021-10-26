Металлист 1925
2 : 5
Александрия
26.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия вышла в четвертьфинал Кубка, обыграв в Харькове Металлист 1925

Остальные матчи стадии 1/8 финала пройдут 27 и 28 октября

  • 26.10.2021 21:23
  • 2011 просмотров
  • 3 комментария
Александрия вышла в четвертьфинал Кубка, обыграв в Харькове Металлист 1925
© ТК Футбол 2

26 октября состоялся стартовый матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играли «Металлист 1925» и «Александрия».

Матч сложился для хозяев поля неудачно. Два гола гости забили в середине первого тайма, усилиями Мустафаева, а на 52-й минуте Копына довел счет до 3:0.

В дальнейшем команды дважды обменялись забитими голами. «Александрия» победила со счетом 5:2 и вышла в четвертьфинал Кубка Украины. Остальные матчи стадии 1/8 финала пройдут 27 и 28 октября.

Кубок Украины. 1/8 финала

«Металлист 1925» – «Александрия» – 2:5

Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 – Мустафаев, 24, 28, Копына, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1.

Металлист 1925: Сидоренко (к), Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня (Кверквелия 59), Габелок, Савин (Ременюк 59), Крыськив, Голодюк (Задерака 79), Протасов, Марлисон (Зубков 79).

Запас: Шелихов, Коваленко И., Ермаков В., Квакич, Батюшин.

Главный тренер – Валерий Кривенцов.

«Александрия»: Горох, Мельник, Спинелли (Устименко 46), Третьяков (Кирюханцев 46), Дришлюк, Кожушко (Новиков 80), Мустафаев, Демченко, Копына (Ситников 90+2), Фомба (Чубатый 80), Дубра (к).

Запас: Ермаков Г., Бухал.

Главный тренер – Юрий Гура.

Предупреждение: Кожушко 77.

Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса). Ассистенты арбитра – Владимир Шланчак (Черкассы), Александр Дашко (Киевская обл.) Четвертый арбитр – Юрий Иванов (Донецкая обл.). Наблюдатель арбитража УАФ – Сергей Цымбал (Житомир).

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Александрия).
85' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ременюк (Металлист 1925).
70' ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кирюханцев (Александрия).
63' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Металлист 1925).
52' ГОЛ ! Мяч забил Юрий Копына (Александрия).
28' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Александрия).
24' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Александрия).

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 26.10.2021 21:40 (изменен)
    +3
    Александрия удивила трижды: составом, победой, счётом.
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    Vladdal
    Vladdal, 26.10.2021 21:29
    +2
    1925 тоже надо было выставлять молодёжку, было бы больше шансов - в U-19 они идут третьими, а Олександрия шестая
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    u6464u
    u6464u, 26.10.2021 21:25
    +2
    Весёлый матч, побольше б таких .
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