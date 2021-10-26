26 октября состоялся стартовый матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором «Металлист 1925» дома проиграл «Александрии» (2:5).
Кубок Украины. 1/8 финала
«Металлист 1925» – «Александрия» – 2:5
Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 – Мустафаев, 24, 28, Копына, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1.
ГОЛ! 0:1. Мустафаев, 24 мин.
ГОЛ! 0:2. Мустафаев, 28 мин.
ГОЛ! 0:3. Копына, 52 мин.
ГОЛ! 1:3. Крыськив, 63 мин.
ГОЛ! 1:4. Кирюханцев, 70 мин.
ГОЛ! 2:4. Ременюк, 85 мин.
Видео ожидается.
ГОЛ! 2:5. Устименко, 90+1 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Александрия).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ременюк (Металлист 1925).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кирюханцев (Александрия).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Металлист 1925).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Копына (Александрия).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Александрия).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Александрия).
Источник — Sport.ua
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