Металлист 1925
2 : 5
Александрия
26.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Александрия – 2:5. Голевая феерия. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

  • 26.10.2021 21:35
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Металлист 1925 – Александрия – 2:5. Голевая феерия. Видео голов и обзор
© ТК Футбол 2

26 октября состоялся стартовый матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором «Металлист 1925» дома проиграл «Александрии» (2:5).

Кубок Украины. 1/8 финала

«Металлист 1925» – «Александрия» – 2:5

Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 – Мустафаев, 24, 28, Копына, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1.

ГОЛ! 0:1. Мустафаев, 24 мин.

ГОЛ! 0:2. Мустафаев, 28 мин.

ГОЛ! 0:3. Копына, 52 мин.

ГОЛ! 1:3. Крыськив, 63 мин.

ГОЛ! 1:4. Кирюханцев, 70 мин.

ГОЛ! 2:4. Ременюк, 85 мин.

Видео ожидается.

ГОЛ! 2:5. Устименко, 90+1 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Александрия).
85' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ременюк (Металлист 1925).
70' ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кирюханцев (Александрия).
63' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Металлист 1925).
52' ГОЛ ! Мяч забил Юрий Копына (Александрия).
28' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Александрия).
24' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Александрия).

Источник — Sport.ua

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