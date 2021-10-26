Где тонко, там и рвется. Кривенцов пояснил причины разгрома от Александрии

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов на послематчевой пресс-конференции пояснил причины поражения от «Александрии» (2:5) в матче 1/8 финала Кубка Украины:

– Поздравляю «Александрию» с проходом в следующий раунд. Все то, где есть у нас слабые места – где тонко, там и рвется. Чуда не бывает. Не успели мы правильно доукомплектоваться, не хватило просто времени. Плюс травмы ключевых игроков. Позицию правого защитника не получилось у нас правильно закрыть, в связи с травмой Жичикова. В каждом матче оттуда очень много голевых моментов.

Опять же, если бы забил в начале матча Протасов, потом был момент у Крыськива. Игра складывалась, думаю, интересно для болельщиков. Два первых гола – необязательны. Потом, конечно, нам пришлось раскрывать насыщенную защиту. Иногда это удавалось, иногда – нет. «Александрия» – молодцы, они воспользовались своими моментами и прошли дальше.

– Но, в целом, игра понравилась, несмотря на счет на табло. Как ваши впечатления?

– Ну, у нас и задача, чтобы наша игра нравилась. Мы для этого много работаем. Кроме того, игра должна нравиться, она еще должна приносить победы. К сожалению, не всегда у нас сегодня был правильный баланс между линиями. У «Александрии», я же говорю, быстрые футболисты группы атаки, они своевременные передачи отдавали, хорошо воспользовались нашими ошибками и прошли дальше.

– Скоро будет игра в чемпионате с «Александрией», там будет совсем другой матч?

– Да-да.

– Что касается кадров, может, еще сейчас что-то планируется, кого-то рассматриваете?

– Нет, сейчас нет. Уже никого не сможем. Ждем зимы, потому что каждая игра дает для нас информацию.