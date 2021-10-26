26 октября в 19:30 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Александрия».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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А М-1925 це так, клуб-одноденка, класичний представник нашої постмайданної колгосп-ліги. Справжній Металіст у наступному сезоні зітре їх в порошок і викине в пердив, де вони і бовтатимуться, поки зрештою не зникнуть.
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