Металлист 1925
0 : 0
Александрия
26.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 октября в 19:30 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины

  • 26.10.2021 18:23
  • 247 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Металлист 1925

26 октября в 19:30 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Александрия».

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 26.10.2021 18:29
    -1
    Тут мої симпатії на стороні сусідів-олександрійців. Ця команда круто билась і проти Шахтаря (і перемогла!), і проти Динамо (могли б розраховувати на нічию, якби не лівий пенальті, проплачений суркіснею). І взагалі, ФКА хороша команда яка заслуговує на ЛК. Вони б точно не гірше Зорі там зіграли.
    А М-1925 це так, клуб-одноденка, класичний представник нашої постмайданної колгосп-ліги. Справжній Металіст у наступному сезоні зітре їх в порошок і викине в пердив, де вони і бовтатимуться, поки зрештою не зникнуть.
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