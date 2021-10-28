Рух Львов
0 : 2
Заря
28.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря в дополнительное время обыграла Рух и вышла в 1/4 финала Кубка Украины

Два гола были забиты в овертайме

  • 28.10.2021 19:27
  • 1451 просмотр
  • 2 комментария
Заря в дополнительное время обыграла Рух и вышла в 1/4 финала Кубка Украины
© zarya-lugansk.com

Состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между «Рухом» и «Зарей».

Наставник гостей Виктор Скрипник не выставил в старте многих основных футболистов атаки, и это сказалось на игре. В основное время «Рух» имел больше шансов, но отлично действовал вратарь Дмитрий Мацапура.

На старте дополнительного времени львовская команда не использовала ряд моментов, а вот «Заря» нашла свой шанс силами Шахаба.

Форвард оформил дубль и вывел команду в четвертьфинал.

Ранее в четвертьфинал Кубка Украины вышли «Александрия», «Динамо», «Шахтер», «Ворскла» и «Львов».

Кубок Украины. 1/8 финала

Рух - Заря 0:2
Голы: Шахаб, 99, 110

Рух: Бандура, Рунич (Альваренга, 57), Гагун, Карасюк (Мартынюк, 57), Притула (Таллес, 46), Стаменкович, Кондраков (Сыч, 78), Кухарук, Белый, Кузык (Мысык, 67), Лях

Заря: Мацапура, Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский, Цвек, Нагнойный, Гильерме (Шахаб, 62), Булеца (Алибеков, 114), Кристиан, Овусу (Леовилджо, 91)

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
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    Зеник Гаєцький
    online
    Зеник Гаєцький, 28.10.2021 20:13
    0
    Рух не заслужив на поразку. Як би у другому таймі, на початку екстра-тайму Рух реалізував хоч один момент, бути б Руху в чверть-фіналі. Незважаючи на поразку, Рух заслуговує на повагу. За команду не соромно. Молодці.За вами, хлопці, майбутнє
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    Barsa
    Barsa, 28.10.2021 19:32
    0
    С победой!
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