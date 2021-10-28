Заря в дополнительное время обыграла Рух и вышла в 1/4 финала Кубка Украины

Состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между «Рухом» и «Зарей».
Наставник гостей Виктор Скрипник не выставил в старте многих основных футболистов атаки, и это сказалось на игре. В основное время «Рух» имел больше шансов, но отлично действовал вратарь Дмитрий Мацапура.
На старте дополнительного времени львовская команда не использовала ряд моментов, а вот «Заря» нашла свой шанс силами Шахаба.
Форвард оформил дубль и вывел команду в четвертьфинал.
Ранее в четвертьфинал Кубка Украины вышли «Александрия», «Динамо», «Шахтер», «Ворскла» и «Львов».
Кубок Украины. 1/8 финала
Рух - Заря 0:2
Голы: Шахаб, 99, 110
Рух: Бандура, Рунич (Альваренга, 57), Гагун, Карасюк (Мартынюк, 57), Притула (Таллес, 46), Стаменкович, Кондраков (Сыч, 78), Кухарук, Белый, Кузык (Мысык, 67), Лях
Заря: Мацапура, Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский, Цвек, Нагнойный, Гильерме (Шахаб, 62), Булеца (Алибеков, 114), Кристиан, Овусу (Леовилджо, 91)
Источник — Sport.ua
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