Коронавирус в Рухе. Четыре игрока находятся на самоизоляции

28 октября в 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины «Рух» будет принимать «Зарю».

Как сообщает источник, после вспышки коронавируса в львовской команде, из-за чего был перенесен календарный матч – с «Ингульцом» - на самоизоляции продолжают оставаться четыре игрока основного состава. Футболисты, которые выздоровели, вчера уже тренировались по индивидуальной программе, однако их участие в кубковом поединке - маловероятно.

По имеющейся информации, вернувшийся в строй вратарь Юрий Панькив не избежал повреждения, и насколько оно серьезное, станет известно позднее.

Напомним, что из-за коронавируса перенесен матч Кубка Украины ЛНЗ – «Днепр-1».