Матч Днепра-1 и ЛНЗ в Кубке Украины перенесен из-за коронавируса

УАФ официально одобрила перенос матча 1/8 финала Кубка Украины.
Игра ЛНЗ (Черкассы) – «Днепр-1» не состоится 28 октября, ее перенесут на другую дату. Такое решение связано с тем, что множество игроков черкасского клуба заразились коронавирусом. Ожидается, что матч проведут в ноябре или декабре.
Ранее сообщалось, что матч Кубка Украины «Мариуполь» — «Динамо» пройдет без зрителей.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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