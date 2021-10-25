Матч Днепра-1 и ЛНЗ в Кубке Украины перенесен из-за коронавируса

В черкасской команде вспышка COVID-19

  • 25.10.2021 14:48
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Матч Днепра-1 и ЛНЗ в Кубке Украины перенесен из-за коронавируса

УАФ официально одобрила перенос матча 1/8 финала Кубка Украины.

Игра ЛНЗ (Черкассы) – «Днепр-1» не состоится 28 октября, ее перенесут на другую дату. Такое решение связано с тем, что множество игроков черкасского клуба заразились коронавирусом. Ожидается, что матч проведут в ноябре или декабре.

Ранее сообщалось, что матч Кубка Украины «Мариуполь» — «Динамо» пройдет без зрителей.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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