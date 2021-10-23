Юрий БАКАЛОВ: «12 футболистов и 5 человек персонала заболели»

Главный тренер клуба Второй лиги ЛНЗ Черкассы Юрий Бакалов прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в стане его команды.

«Пока ситуация не очень хорошая. На сегодняшний день 12 футболистов и 5 человек персонала заболели. В том числе и я. Есть ребята у которых тяжелая форма заболевания, а есть и те, кто переносят в легкой. Были случаи и бессимптомного переноса. Последнее тестирование, которе мы проводили в субботу, показало что люди больны.

Мы под наблюдением врачей и постоянно на связи. Ведется мониторинг. Ребята на самоизоляции. Каждый вечер скидывают показания своей температуры. Все сейчас под контролем. В понедельник мы планируем провести общекомандное тестирование, чтобы понимать на какой кто стадии», - сказал Бакалов.

Напомним, что вследствие данной ситуации может не состояться поединок 1/8 Кубка Украины ЛНЗ - СК Днепр-1, запланированный на 28 октября.