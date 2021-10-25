Матч Мариуполь — Динамо пройдет без зрителей

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 18 октября 2021 года на территории Донецкой области устанавливается «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В связи с этим вводятся особые условия проведения официальных спортивных соревнований.

По этой причине матч 1/8 финала Кубка Украины «Мариуполь» — «Динамо», который состоится в среду, 27 октября, на стадионе имени В.С. Бойко, пройдет без зрителей.

На игру будут допускаться только представители СМИ, имеющие «зеленые» COVID-сертификаты о вакцинации, или справку о негативном ПЦР-тесте, сделанном не ранее, чем за 72 часа до начала матча.