Рух Львов
0 : 2
Заря
28.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «У Зари очень тяжелый график»

Наставник луганской команды рассказал о победе над «Рухом» в 1/8 финала Кубка Украины (2:0)

  • 29.10.2021 11:39
  • 545 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор СКРИПНИК: «У Зари очень тяжелый график»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги победы над «Рухом» (2:0) в поединке 1/8 финала Кубка Украины.

– Мы провели игру с «Рухом» в чемпионате. Знали, как сложно играть против этого соперника. Знали и то, что Кубок — турнир другой, и все может случиться. Тот график, который у нас сейчас, очень тяжел. В прошлом году мы были в финале и снова хотим этот путь пройти.

– Как вам атмосфера на стадионе «Скиф»?
– Мне очень нравится этот стадион. Он очень уютный. Хотя очень импонирует и «Арена Львов». Это огромный европейский стадион.

– Во втором тайме «Рух» заиграл активнее. Что вы говорили ребятам в перерыве?
– Я говорил, что «Рух» — домашняя команда. Хочет проявить себя перед своими болельщиками. Мы переживали и сконцентрировались на стандартах, потому что каждый момент был очень ответственным. Понимали, что нужно выходить вперед, чтобы соперник открывался. Так и получилось. Я немного придержал опытных игроков и позволил им сыграть позже. Шахаб, например, вышел в середине второго тайма и сделал разницу. Если бы мы пропустили, то было бы сложнее. А так, когда выигрываешь, все молодцы.

Источник — ФК Заря

(5 голосов)

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Комментарии
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    GELO88
    GELO88, 29.10.2021 12:45
    +1
    Це не графік дуже напряжний, це ваш настрій дуже-дуже напряжній. Радіти треба що багато бігаєте, може щось вибігаєте, а ви СКРИПИТЕ пане Скрипка, так не довго в ящик Заскрепіти
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