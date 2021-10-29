Виктор СКРИПНИК: «У Зари очень тяжелый график»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги победы над «Рухом» (2:0) в поединке 1/8 финала Кубка Украины.

– Мы провели игру с «Рухом» в чемпионате. Знали, как сложно играть против этого соперника. Знали и то, что Кубок — турнир другой, и все может случиться. Тот график, который у нас сейчас, очень тяжел. В прошлом году мы были в финале и снова хотим этот путь пройти.

– Как вам атмосфера на стадионе «Скиф»?

– Мне очень нравится этот стадион. Он очень уютный. Хотя очень импонирует и «Арена Львов». Это огромный европейский стадион.

– Во втором тайме «Рух» заиграл активнее. Что вы говорили ребятам в перерыве?

– Я говорил, что «Рух» — домашняя команда. Хочет проявить себя перед своими болельщиками. Мы переживали и сконцентрировались на стандартах, потому что каждый момент был очень ответственным. Понимали, что нужно выходить вперед, чтобы соперник открывался. Так и получилось. Я немного придержал опытных игроков и позволил им сыграть позже. Шахаб, например, вышел в середине второго тайма и сделал разницу. Если бы мы пропустили, то было бы сложнее. А так, когда выигрываешь, все молодцы.