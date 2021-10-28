28 октября в 17:00 состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играли «Рух» Львов и «Заря» Луганск (0:2).
Матч прошел во Львове на стадионе СКИФ. Гости победили за счет двух голов Шахаба Захеди в экстратаймах.
Рух – Заря – 0:2. Дубль Шахаба в экстратаймах. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Шахаб Захеди, 100 мин.
ГОЛ! 0:2. Шахаб Захеди, 110 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Видеообзор экстратаймов.
События матча
|110'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
|99'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
Источник — Sport.ua
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