Рух Львов
0 : 2
Заря
28.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рух – Заря – 0:2. Дубль Шахаба в экстратаймах. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

  • 28.10.2021 20:12
  • 1374 просмотра
  • 1 комментарий
Рух – Заря – 0:2. Дубль Шахаба в экстратаймах. Видео голов и обзор матча
© ФК Заря Луганск. Шахаб Захеди

28 октября в 17:00 состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играли «Рух» Львов и «Заря» Луганск (0:2).

Матч прошел во Львове на стадионе СКИФ. Гости победили за счет двух голов Шахаба Захеди в экстратаймах.

Рух – Заря – 0:2. Дубль Шахаба в экстратаймах. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Шахаб Захеди, 100 мин.

ГОЛ! 0:2. Шахаб Захеди, 110 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Видеообзор экстратаймов.

События матча
110' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
99' ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    Pavelgorov
    Pavelgorov, 28.10.2021 20:22
    0
    Молодцы!!
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