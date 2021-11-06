Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал игру своей команды в домашнем поединке 14-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925» (2:0):

«Наконец-то выиграли игру в чемпионате. Потому что у нас серия была без выигрышей. Ничьих много, поражение от Полтавы. Сейчас порадовали и себя, и болельщиков. Игра понравилась нам. Кубковая игра и в чемпионате – совсем разные.

Но сегодня ребята отдались и заслужили свои выходные. И после паузы на матчи сборных вступим опять в работу. Даем выходные, и потом собираемся. Уже есть договоренность, что сыграем 14 ноября с Ингульцом». У нас на центральном стадионе, если будет хорошая погода. Если будет дождь, сыграем на «Нике».