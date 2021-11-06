14-й тур
Александрия
2 : 0
Металлист 1925
05.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий ГУРА: «Кубковая игра и в чемпионате – совсем разные»

Главный тренер «Александрии» прокомментировал игру с «Металлистом 1925»

  • 06.11.2021 05:04
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Юрий ГУРА: «Кубковая игра и в чемпионате – совсем разные»
© ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал игру своей команды в домашнем поединке 14-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925» (2:0):

«Наконец-то выиграли игру в чемпионате. Потому что у нас серия была без выигрышей. Ничьих много, поражение от Полтавы. Сейчас порадовали и себя, и болельщиков. Игра понравилась нам. Кубковая игра и в чемпионате – совсем разные.

Но сегодня ребята отдались и заслужили свои выходные. И после паузы на матчи сборных вступим опять в работу. Даем выходные, и потом собираемся. Уже есть договоренность, что сыграем  14 ноября с Ингульцом». У нас на центральном стадионе, если будет хорошая погода. Если будет дождь, сыграем на «Нике».

События матча
73' ГОЛ ! Мяч забил Каспарс Дубра (Александрия).
33' ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кирюханцев (Александрия).

Источник — ФК Александрия

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