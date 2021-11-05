5 ноября в 19:30 состоялся матч 14-го тура УПЛ, в котором играли «Александрия» и «Металлист 1925».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Александрия – Металлист 1925 – 2:0. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Кирюханцев, 33 мин.
ГОЛ! 2:0. Дубра, 73 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Каспарс Дубра (Александрия).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кирюханцев (Александрия).
Источник — Sport.ua
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