Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот матч не стоило даже начинать»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы представителей СМИ во время пресс-конференции после матча с «Вересом» в Луцке (3:0).



- Играли на тяжелом поле. Наверное, не стоило даже начинать этот матч, потому что, особенно в первом тайме, поле было замерзшее, твердое. Игроки скользили, тяжело было сохранять равновесие, тяжело было контролировать мяч. Во втором тайме мороз чуть-чуть отпустил газон, игроки стали более устойчиво держаться и двигаться на футбольном поле, после чего пошли голы. Мои ребята провели хороший матч и одержали заслуженную победу.



- Мирча Михайлович, складывается впечатление, что чем хуже обстоятельства для вашей команды, тем «Динамо» выглядит солиднее. Как бы вы объяснили эту мобилизацию?

- Мои игроки хорошо подготовлены к разным обстоятельствам, они это доказывают и в играх чемпионата, и в матчах за сборную, где они представлены в большом количестве. Они всегда стремятся побеждать, добиваться успеха. И они это доказали в сегодняшних сложных условиях.



Хочу подчеркнуть, что мы сегодня играли на очень тяжелом поле, поэтому я хочу поздравить всех своих игроков, которые принимали участие в матче, потому что в таких условиях сложно играть, и при таких условиях мы избежали травм. Матч прошел по правилам fair-play. Хотя обычно в матчах на подобных полях случаются неприятные, нефутбольные вещи.



- Оцените, пожалуйста, игру Вербича.

- Он сыграл очень хорошо. Когда игрок доказывает на поле свою состоятельность, свое мастерство, это всегда положительно сказывается на игре команды. Он неплохо сыграл и с «Минаем», но не так качественно в атаке. Сегодня он сыграл очень хорошо. У меня спросили, поздравил ли я Беньямина как-то особенно. Да, в то время как других игроков я поздравил один раз, его – два раза, дважды пожал руку.



Радует то, что он сегодня играл комбинационно со своими партнерами. Были матчи, где он старался больше брать игру на себя. Но наша команда играет в комбинационный футбол. Сегодня Вербич открывался и в других зонах, а не только в своей, постоянно создавал определенные проблемы сопернику, действовал разнообразно.