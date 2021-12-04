17-й тур
Верес
0 : 3
Динамо Киев
04.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот матч не стоило даже начинать»

Главный тренер «Динамо» – о победе над «Вересом»

  • 04.12.2021 17:54
  • 4897 просмотров
  • 5 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот матч не стоило даже начинать»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы представителей СМИ во время пресс-конференции после матча с «Вересом» в Луцке (3:0).
 
- Играли на тяжелом поле. Наверное, не стоило даже начинать этот матч, потому что, особенно в первом тайме, поле было замерзшее, твердое. Игроки скользили, тяжело было сохранять равновесие, тяжело было контролировать мяч. Во втором тайме мороз чуть-чуть отпустил газон, игроки стали более устойчиво держаться и двигаться на футбольном поле, после чего пошли голы. Мои ребята провели хороший матч и одержали заслуженную победу.
 
- Мирча Михайлович, складывается впечатление, что чем хуже обстоятельства для вашей команды, тем «Динамо» выглядит солиднее. Как бы вы объяснили эту мобилизацию?
- Мои игроки хорошо подготовлены к разным обстоятельствам, они это доказывают и в играх чемпионата, и в матчах за сборную, где они представлены в большом количестве. Они всегда стремятся побеждать, добиваться успеха. И они это доказали в сегодняшних сложных условиях.
 
Хочу подчеркнуть, что мы сегодня играли на очень тяжелом поле, поэтому я хочу поздравить всех своих игроков, которые принимали участие в матче, потому что в таких условиях сложно играть, и при таких условиях мы избежали травм. Матч прошел по правилам fair-play. Хотя обычно в матчах на подобных полях случаются неприятные, нефутбольные вещи.
 
- Оцените, пожалуйста, игру Вербича.
- Он сыграл очень хорошо. Когда игрок доказывает на поле свою состоятельность, свое мастерство, это всегда положительно сказывается на игре команды. Он неплохо сыграл и с «Минаем», но не так качественно в атаке. Сегодня он сыграл очень хорошо. У меня спросили, поздравил ли я Беньямина как-то особенно. Да, в то время как других игроков я поздравил один раз, его – два раза, дважды пожал руку.
 
Радует то, что он сегодня играл комбинационно со своими партнерами. Были матчи, где он старался больше брать игру на себя. Но наша команда играет в комбинационный футбол. Сегодня Вербич открывался и в других зонах, а не только в своей, постоянно создавал определенные проблемы сопернику, действовал разнообразно. 

Источник — ФК Динамо Киев

(39 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sahka1981
    sahka1981, 04.12.2021 18:07
    +6
    Ну так в прошлом сезоне и не начали, правда для другой команды, поднатасканной в таким моментах кабинетых...
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 04.12.2021 18:15
    +2
    sahka1981, 04.12.2021 18:07
    Ну так в прошлом сезоне и не начали, правда для другой команды, поднатасканной в таким моментах кабинетых...
    Кроты никогда это не признают. Если у человека нет ни чести, ни совести, лучше с ним не общаться и ничего ему не говорить
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    kortizol228
    online
    kortizol228, 04.12.2021 18:24
    -2
    давайте динамо не будет играть, сразу им очки будем начислять.
    Ссылка
    barsch.
    online
    barsch., 04.12.2021 18:02
    -3
    Хуакин Гусман Лоэра, 04.12.2021 17:58

    Нытик
    Неодекват!
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    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 04.12.2021 17:58
    -7

    Нытик
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