Нервная победа. Динамо на выезде обыграло Минай

Субботняя программа 16-го тура украинской Премьер-лиги начиналась с поединка в Ужгороде, куда после неудачного матча в рамках Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской «Баварии» (1:2) наведалось киевское «Динамо». Команда Мирчи Луческу потеряла все шансы на продолжение своего еврокубкового сезона весной, поэтому имела полное право бросить все силы на внутреннюю арену, где у нее наметились определенные проблемы.



Ключевые из них – донецкий «Шахтер» и тот уровень конкуренции, который «горнякам» удается навязать своим непримиримым оппонентам в борьбе за чемпионский титул. Столичный коллектив проиграл домашний матч против полтавской «Ворсклы» непосредственно перед началом ноябрьской международной паузы, в результате чего его позиции были атакованы командой Роберто Де Дзерби. Благо, у «Динамо» был в календаре матч против одесского «Черноморца», за счет которого удалось поправить баланс дополнительных показателей (6:1).







Что касается коллектива Игоря Леонова, то совершенно очевидно, что «Минай» преследует совершенно иные цели в текущем сезоне. Это не помешало посреди текущей недели команде из Закарпатской области почувствовать себя участником еврокубков, и наконец-то сыграть перенесенный матч третьего тура против ковалевского «Колоса» (1:1), после чего и для этого клуба полноценно завершился первый круг состязаний. 10 очков и третье с конца место в турнирной таблице – результат не самый выдающийся, но со всеми сопровождающими проблемами выглядели эти показатели удовлетворительно.



Впрочем, на поведении команды Леонова в первой половине игры сильно сказывалась именно разница в классе между командами, а также банальное желание гостей решить все вопросы относительно победителя еще до перерыва. Что касается этой задачи, то коллектив Мирчи Луческу с ее выполнением не справился, забив всего лишь один гол, да еще и с пенальти, хотя шансов «Динамо» при этом создало достаточно и для большего количества мячей.



Беззаботная игра в пас даже внутри чужой штрафной от гостей вызывала вопросы, в первую очередь, к обороне «Миная», которой не давалось позиционно удерживать наступления соперников, да и при игре один в один каждый игрок закарпатской команды заведомо уступал соперникам в мастерстве. «Бело-синие» не забивали исключительно по причине плохой удачи в завершении собственных атак. Цыганков в начале матча промахнулся мимо правой штанги из убойной позиции в центре штрафной, после чего уже был куда более точным при исполнении пенальти на 12-й минуте, который был заработан Буяльским с помощью прохода мимо Горина на левом фланге атаки.







Говорить о большом количестве упущенных моментов со стороны «Динамо» можно было в спокойном ключе, так как команда Леонова не показала стремления проводить атаки на чужие ворота, однако и оборонительный блок поставить своим соперникам оказалась неспособной. Гармаш на острие атаки позволял себе как снимать мяч с ноги у Буяльского в метре от чужих ворот при подаче с левого фланга, так и разминать перекладину соперников удачным завершением передач партнеров. К нему иногда присоединялись и Кендзера с Цыганковым со своими ударами, но все они лишь разминали Кучера на линии.



В перерыве Леонов решился на радикальный шаг, бросив в бой сразу трех новых футболистов, а «Динамо» почему-то поверило, что сможет и во втором тайме также безраздельно владеть инициативой, как и раньше. Киевлян на этом моменте соперники и поймали, устроив Геогрию Бущану целый ряд поводов покричать на своих защитников.



В первую очередь, стоит отметить попадание в правую штангу от Селезнева на 63-й минуте, после чего последовали неудачный попытки его партнеров сыграть на отскоке. Кроме того, в ворота гостей мог вполне быть назначен пенальти на по итогу борьбы Кендзеры и Ахмедзаде перед вратарской, но на матче был VAR, поэтому рефери у телеэкранов разобрали эпизод правильно.







У «Динамо» совершенно не получалось доводить мяч до чужой штрафной в большую часть второй половины, а момент Месхи уже в компенсированное время вполне рисковал отобрать у киевлян два очка. Однако, Михаил из убойного положения промахнулся, а уже в следующей атаке навес с правого фланга от Сидорчука завершил Шапаренко, на чем команды и остановились.



В следующем туре закарпатский «Минай» проведет гостевой матч против «Александрии», а киевское «Динамо» сыграет в гостях у ровенского «Вереса».

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Минай» – «Динамо» – 0:2

Цыганков (12, пен), Шапаренко (90+6)

Горин (11) – Вербич (59), Де Пена (69)

«Минай»: Кучер, Синегуб, Семенко (Матич, 46), Горин, Гончар, Петрусенко, Хахлев (Месхи, 46), Кулиев, Билоног (Селезнев, 46), Ахмедзаде (Коваленко, 82), Кныш (Кобак, 85)

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Вербич (Де Пена, 62), Шапаренко, Шабанов, Цыганков (Антюх, 90+4), Миколенко, Гармаш (Шкурин, 76), Забарный, Буяльский, Кендзера (Караваев, 76)

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион: «Авангард»

МИНАЙ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА