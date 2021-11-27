16-й тур
Минай
0 : 2
Динамо Киев
27.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Нервная победа. Динамо на выезде обыграло Минай

Минай дал бой чемпиону, но подвела реализация

  • 27.11.2021 15:56
  • 6779 просмотров
  • 103 комментария
Нервная победа. Динамо на выезде обыграло Минай
© ФК Динамо Киев/Twitter

Субботняя программа 16-го тура украинской Премьер-лиги начиналась с поединка в Ужгороде, куда после неудачного матча в рамках Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской «Баварии» (1:2) наведалось киевское «Динамо». Команда Мирчи Луческу потеряла все шансы на продолжение своего еврокубкового сезона весной, поэтому имела полное право бросить все силы на внутреннюю арену, где у нее наметились определенные проблемы.

Ключевые из них – донецкий «Шахтер» и тот уровень конкуренции, который «горнякам» удается навязать своим непримиримым оппонентам в борьбе за чемпионский титул. Столичный коллектив проиграл домашний матч против полтавской «Ворсклы» непосредственно перед началом ноябрьской международной паузы, в результате чего его позиции были атакованы командой Роберто Де Дзерби. Благо, у «Динамо» был в календаре матч против одесского «Черноморца», за счет которого удалось поправить баланс дополнительных показателей (6:1).

Возможно, это изображение (4 человека, люди занимаются спортом и на открытом воздухе)

Что касается коллектива Игоря Леонова, то совершенно очевидно, что «Минай» преследует совершенно иные цели в текущем сезоне. Это не помешало посреди текущей недели команде из Закарпатской области почувствовать себя участником еврокубков, и наконец-то сыграть перенесенный матч третьего тура против ковалевского «Колоса» (1:1), после чего и для этого клуба полноценно завершился первый круг состязаний. 10 очков и третье с конца место в турнирной таблице – результат не самый выдающийся, но со всеми сопровождающими проблемами выглядели эти показатели удовлетворительно.

Впрочем, на поведении команды Леонова в первой половине игры сильно сказывалась именно разница в классе между командами, а также банальное желание гостей решить все вопросы относительно победителя еще до перерыва. Что касается этой задачи, то коллектив Мирчи Луческу с ее выполнением не справился, забив всего лишь один гол, да еще и с пенальти, хотя шансов «Динамо» при этом создало достаточно и для большего количества мячей.

Беззаботная игра в пас даже внутри чужой штрафной от гостей вызывала вопросы, в первую очередь, к обороне «Миная», которой не давалось позиционно удерживать наступления соперников, да и при игре один в один каждый игрок закарпатской команды заведомо уступал соперникам в мастерстве. «Бело-синие» не забивали исключительно по причине плохой удачи в завершении собственных атак. Цыганков в начале матча промахнулся мимо правой штанги из убойной позиции в центре штрафной, после чего уже был куда более точным при исполнении пенальти на 12-й минуте, который был заработан Буяльским с помощью прохода мимо Горина на левом фланге атаки.

Возможно, это изображение (4 человека, люди занимаются спортом, люди стоят и на открытом воздухе)

Говорить о большом количестве упущенных моментов со стороны «Динамо» можно было в спокойном ключе, так как команда Леонова не показала стремления проводить атаки на чужие ворота, однако и оборонительный блок поставить своим соперникам оказалась неспособной. Гармаш на острие атаки позволял себе как снимать мяч с ноги у Буяльского в метре от чужих ворот при подаче с левого фланга, так и разминать перекладину соперников удачным завершением передач партнеров. К нему иногда присоединялись и Кендзера с Цыганковым со своими ударами, но все они лишь разминали Кучера на линии.

В перерыве Леонов решился на радикальный шаг, бросив в бой сразу трех новых футболистов, а «Динамо» почему-то поверило, что сможет и во втором тайме также безраздельно владеть инициативой, как и раньше. Киевлян на этом моменте соперники и поймали, устроив Геогрию Бущану целый ряд поводов покричать на своих защитников.

В первую очередь, стоит отметить попадание в правую штангу от Селезнева на 63-й минуте, после чего последовали неудачный попытки его партнеров сыграть на отскоке. Кроме того, в ворота гостей мог вполне быть назначен пенальти на по итогу борьбы Кендзеры и Ахмедзаде перед вратарской, но на матче был VAR, поэтому рефери у телеэкранов разобрали эпизод правильно.

Возможно, это изображение (один или несколько человек, люди занимаются спортом, люди стоят и на открытом воздухе)

У «Динамо» совершенно не получалось доводить мяч до чужой штрафной в большую часть второй половины, а момент Месхи уже в компенсированное время вполне рисковал отобрать у киевлян два очка. Однако, Михаил из убойного положения промахнулся, а уже в следующей атаке навес с правого фланга от Сидорчука завершил Шапаренко, на чем команды и остановились.

В следующем туре закарпатский «Минай» проведет гостевой матч против «Александрии», а киевское «Динамо» сыграет в гостях у ровенского «Вереса».

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Минай» – «Динамо» – 0:2

 Цыганков (12, пен), Шапаренко (90+6)

 Горин (11) Вербич (59), Де Пена (69)

«Минай»: Кучер, Синегуб, Семенко (Матич, 46), Горин, Гончар, Петрусенко, Хахлев (Месхи, 46), Кулиев, Билоног (Селезнев, 46), Ахмедзаде (Коваленко, 82), Кныш (Кобак, 85)

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Вербич (Де Пена, 62), Шапаренко, Шабанов, Цыганков (Антюх, 90+4), Миколенко, Гармаш (Шкурин, 76), Забарный, Буяльский, Кендзера (Караваев, 76)

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион: «Авангард»

МИНАЙ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Hiromant
    Hiromant, 27.11.2021 16:00
    +11
    0-2 с каких пор стало "минимально"?!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 27.11.2021 16:00
    +10
    Да уж игра желает быть лучше, но главное 3 очка
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 27.11.2021 16:09
    +8
    Хуакин Гусман Лоэра, 27.11.2021 16:03
    Это не Минай сильный это ДК слабое
    Надо прекращать гнобить лигу, они отобрали очки у Шахтера.
    Все умеют играть в футбол.
    Ссылка
    IgorDK
    online
    IgorDK, 27.11.2021 16:07
    +8
    два мяча это не минимально)) заголовок , наверное, был написан автором ещё до второго гола Шапы Все болельщиков с победой! Динамо🏆🏆🏆
    Ссылка
    igogo
    igogo, 27.11.2021 16:03
    +8
    Что ж ты, Колян? Подставил Ингулец. Теперь Шахтёру надо выигрывать +3
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 27.11.2021 16:02
    +8
    И чем плох наш чемпионат?
    Минай во втором тайме браво.
    За это и любим футбол.
    Может хватит называть дерьмом нашу лигу?
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 27.11.2021 16:07
    +6
    В борьбе в чёрной командой главное - это три очка. Всех с победой
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 27.11.2021 16:15
    +5
    Саша Яковенко, 27.11.2021 16:14
    Кроме Динамо, Шахтёра, Зари,
    да пожалуй
    В смысле ?
    Днепр Ворскла Верес Александрия.
    Чем плохи?
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 27.11.2021 16:09
    +5
    _М₳✘_, 27.11.2021 16:05
    Сурковые шубы в деле
    Ты сыграл с кармой в злую шутку
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 27.11.2021 16:04
    +5
    Хуакин Гусман Лоэра, 27.11.2021 16:01
    Автобусная победа
    Ты неадекват?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 27.11.2021 16:53
    +4
    В том то и дело. Победы над условным Минаем опасны попаданием в Еврокубки.
    Как в школе, успехи домашней работы, должны проверяться экзаменами.
    А вдруг папа весь год за ребёночка уроки делал?
    Был пенальти или не был. Это всё на поверхности лежит - для желающих побегать за фантиками.
    Настоящие дела делаются в тишине.
    Может и хорошо, что Бавария и Барселона в группе?
    Оправдание , как ни как. Не мега-Шериф же ж.
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 27.11.2021 16:41
    +4
    avk2307, 27.11.2021 16:40
    По названию и т.д. согласен , но и дифирамбы петь тоже не надо
    Просто на фоне еврокубков грустно...
    Неее и не надо.
    Надо уметь правильно подбирать слова.
    Вместо "гавно" использовать "пока не на том уровне".
    Намного приятнее слышать.
    И все.
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 27.11.2021 16:22
    +4
    Саша Яковенко, 27.11.2021 16:20
    Я сейчас буду писать странные цифры, а вы пожалуйста подставляйте их к названиям команд, которые сможете вспомнить:
    1-9,
    1-11,
    4-10.
    Днепр хорош уже хотя бы тем, что в еврокубках не играет.
    Бляяяя.
    Соперники Рома Интер Бавария Реал Бенфика.
    Вы издеваетесь.
    Как можно сравнивать?
    Это корректно.
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 27.11.2021 16:48
    +3
    Calm, 27.11.2021 16:44
    Да все печально неимоверно.. есть Шахтер, динамо и все остальные.. там просто пропасть, как в стоимости так и в организации менеджмента .
    Ты просто как тот мальчик, которому насрали под кровать а он радуется, что к нему лошадка приходила
    ох и сравнение.
    Если брать твою линейку еврокубки
    Мне интересно вот когда повезет с жеребьёвкой нашим командам я хочу глянуть.
    И интересно сыграть с теми Зальцбургом Вольфсбург Лилль и ТД.
    Это как мне выйти против сауля Альвареса так и были еврокубки для нас.
    Но в это же время надо менять рекламу тв больше уходить в интернет.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 27.11.2021 16:41
    +3
    Умник, 27.11.2021 16:41
    Неее и не надо.
    Надо уметь правильно подбирать слова.
    Вместо "гавно" использовать "пока не на том уровне".
    Намного приятнее слышать.
    И все.
    100%
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 27.11.2021 16:39
    +3
    Calm, 27.11.2021 16:31
    Ну тогда ставит точку.... Ибо это бессмысленно уводить все в плоскость безденежья
    Надо уметь говорить спасибо за стадионы Петрово Ровно в той же коваливки и т.д
    Все таки не безнадежно выглядит.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 27.11.2021 16:35
    +3
    Михаил Грозный, 27.11.2021 16:32
    Никто не насилует. Но сначала показали с трёх точек чистое нарушение и удар в ногу, и как минаец первым сыграл в мяч.
    И только потом открутили назад и всплыла рука у Матича.
    Я по кАналам смотрел, так ни комментатор, ни игроки Миная не были так уверены .Динамовцы и подавно . Может показалось Вам, что чистое?
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 27.11.2021 16:34
    +3
    Ну с победой конечно, но с таким отношением далеко не уедешь, ситуация в Мариуполе ничему не учит, можно сказать отскочили. И ведь скидка на игру в ЛЧ не проходит, у Миная тоже была игра и на день меньше отдыха. Хорошо, что в моменте с варом была рука, а то более чем уверен точку дали бы в ворота ДК и это было бы не справедливо так как в первом тайме был один в один момент на Гармаше и заиграли. Но рука помогла и для судей. А с игроками нужно что-то делать, так спустя рукава играть второй тайм просто нету слов, видать многие о вечеринке в честь ДН Вербича думали. А Селезнев очень усилил игру и моменты и передачи и подставлялся толково на опыте, не то что Ахмед и особенно Куриев чел постоянно валялся в штрафной ДК уму непостижимо как ему желтую за это так и не дали, Вацко ещё в первом тайме это отмечал.
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 27.11.2021 16:30
    +3
    Calm, 27.11.2021 16:27
    Да нах. мне твоя сосия че ты ее в каждом посте тулишь?!
    Просто тулю.
    Сугубо по деньгам а играют намного хуже
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    avk2307
    avk2307, 27.11.2021 16:30
    +3
    Михаил Грозный, 27.11.2021 16:28
    Потому что ВАР отмотал до руки у Матича. А так бы пеналь был чистейший после попадания в кость.
    Не соглашусь, но факт радует.
    Обидно,что с Баварией не отмотали при голе Левандовского и при пенальти на Буяльском
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