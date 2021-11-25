16-й тур
Минай
0 : 0
Динамо Киев
27.11.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16 тура Украинской Премьер-лиги

  • 25.11.2021 16:00
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Минай – Динамо. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В субботу, 27 ноября, состоится матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» примет киевское «Динамо». Встреча пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Участники будущего противостояния находятся на разных полюсах турнирной таблицы Премьер-лиги. «Минай» борется за право сохранить прописку в элитном дивизионе, а «Динамо» ведет борьбу за чемпионство. 

Последняя победа ужгородского клуба в чемпионате датируется 31-м августа, тогда «Минай» еще во втором туре минимально обыграл «Александрию» 1:0. В прошлом туре подопечные Игоря Леонова сыграли вничью с «Ингульцом» 2:2, а в перенесенном матча 3-го тура ужгородский клуб расписал ничью с «Колосом» 1:1. После этих результатов безвыигрышная серия закарпатцев в чемпионате страны достигла 13 матчей кряду. «Динамо» же в прошлом туре со счетом 6:1 разгромило «Черноморец» и вернуло себе первую строчку в таблице. На данный момент у киевского клуба 38 очков. Напомним, в первом туре чемпионата нынешнего сезона «Динамо» в Киеве одержало победу над «Минаем» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо». 

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Источник — Sport.ua

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