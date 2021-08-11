1-й тур
Динамо Киев
2 : 0
Минай
11.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эффектность Буяльского, голевой дебют Рамиреса. Динамо разобралось с Минаем

Киевляне одержали уверенную победу

  • 11.08.2021 21:23
  • 3688 просмотров
  • 21 комментарий
Эффектность Буяльского, голевой дебют Рамиреса. Динамо разобралось с Минаем
© ФК Динамо Киев

Этот матч должен был состоятся в конце июля, но был перенесен на более поздний срок из-за того, что «Минай» только в последний момент был включен в состав Украинской Премьер-Лиги. После этого еще один поединок с участием подопечных Василия Кобина не был сыгран вовремя, но уже по другой причине. Получается, что к сегодняшнему дню у клуба из Закарпатья была в активе только одна победная игра с «Александрией. Киевляне проводили свой третий матч в нынешнем чемпионате страны, выиграв два предыдущих. Так что в среду на поле НСК «Олимпийский» вышли команды, которые в новом сезоне еще очков не теряли. 

В стартовом составе «Динамо» зрители увидели форварда-дебютанта из Венесуэлы Рамиреса. И надо сказать, что в самом начале встречи именно он дважды оказывался в центре внимания. Так, на 12-й минуте после передачи от Караваева Рамирес выбежал один на один с Кучером, но из выгодного положения пробил мимо ворот. Впрочем уже через семь минут новичок динамовцев принял самое непосредственное участие в голевой контратаке, сделав передачу в штрафную площадь на Буяльского. А тот, заметив, что вратарь «Миная» немного вышел из ворот, навесным ударом направил мяч через его голову в дальний угол. 

Хозяева поля и далее имели большое игровое преимущество, создавая один опасный момент за другим. К примеру, на 22-й минуте Тымчик из пределов штрафной площади пробил над перекладиной. Спустя пять минут так же неточным ударом выше ворот завершил комбинацию своей команды Караваев. А на 28-й минуте Буяльский со своей половины поля попытался еще раз перебросить мяч через Кучера, но на этот раз фокус не удался. 

Что касается гостей, то лишь на 38-й минуте они заработали перспективный штрафной удар у ворот соперников, однако после навеса Хахлева Бущан в прыжке кулаками мяч выбил мяч в поле. А на 43-й минуте Кобак издали пробил мимо ворот. 

В концовке первого тайма в компенсированное время киевляне забили второй гол. Начал голевую атаку Буяльский, который сделал передачу на ход Караваеву, тот, не долго раздумывая, прострелил мимо Кучера на Рамиреса и венесуэльский легионер «Динамо» забивал свой дебютный гол в Премьер-Лиге уже практически в пустые ворота. 

После перерыва рисунок игры не изменился. Снова столичные футболисты много атаковали и продолжали создавать моменты. На 51-й минуте Рамирес совершил рейд с мячом прямо в штрафную площадку «Миная». И хотя пробить ему помешал защитник, динамовец сделал передачу чуть назад под удар Цыганкову. Виктор бил в правый от себя угол ворот, однако Кучер с трудом мяч парировал на угловой.      
  
Еще одну мини-дуэль у Цыганкова выиграл голкипер гостей на 59-й минуте. Через две минуты Караваев из пределов штрафной площади пробил мимо дальнего угла. А затем на 63-й минуте головой нанес удар Забарный, но и здесь мяч полетел рядом со штангой. 

На какой-то период футболисты обеих команд успокоились, а тренеры провели много замен. Но ближе в финальному свистку игра снова обострилась. Так, на 83-й минуте «Минай» получил право на штрафной удар вблизи ворот киевлян. Кныш выполнил подачу и Горин, опередив всех, головой пробил чуть мимо цели. Через пять минут Кучер самоотверженно бросился в ноги Ледневу и отвел угрозу от своих ворот. А на третьей компенсированной минуте Гармаш из выгодного положения не стал бить по воротам, а сделал передачу на Сидклея, но тот как следует не сумел попасть по мячу.    

Вот так «Динамо» достаточно спокойно добыло очередные три очка и теперь вместе с «Десной» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины. 

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 1 тура.

«Динамо» – «Минай» – 2:0

Буяльский (19), Рамирес (45+1)

Кобак (49), Багайоко (75), Кныш (84)

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик, Андриевский (Сидорчук, 68), Шепелев (Шапаренко, 62), Караваев (Сидклей, 62), Буяльский (Леднев, 80), Рамирес (Гармаш, 62), Цыганков.

«Минай»: Кучер, Багайоко, Векляк, Гончар (Горин, 80), Кныш, Синегуб, Кулиев, Байдал (Ахмедзаде, 57), Хахлёв (Петрусенко, 64), Кобак (Билоног, 57), Селезнев (Вишневский, 57).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
44' ГОЛ ! Мяч забил Рамирес (Динамо Киев).
19' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 11.08.2021 22:15
    +2
    terhoha, 11.08.2021 22:11
    То Динамо 2 тайм не грало. Заміни ні трохи не підсилили. Дибільна гра через захист і воротаря. Деревяного Гармаша десь відправить, понабірали ж нападників кучу.
    когда счёт 2:0 а табло в первом тайме, то куда уже спешить?? киевляне полностью взяли игру под контроль и играли в своё удовольствие и без напряга
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 11.08.2021 22:14
    +4
    Eagle, 11.08.2021 22:08
    Уже третий матч киевляне играют сильнее своих соперников в первых таймах,а вот вторые таймы играют послабее,хотя выходят новые(свежие) игроки.И если команда 1-й тайм выигрывает,то 2-й тайм или проигрывают или играют вничью.Это настораживает.
    Играют с запасом причем большим.
    Но есть одно но, вы глаза игроков посмотрите, очень заряженные
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 11.08.2021 22:14
    +4
    Minolt, 11.08.2021 21:41
    Как по мне, Минай во втором тайме полностью переиграл Динамо
    тонкий юмор,по-моему ни одного удара в створ ворот
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 11.08.2021 22:11
    -1
    Oleha1987, 11.08.2021 21:56
    Думав, що з 5:0 буде рахунок. Набрали кучу футболістів і щось Минай грає
    То Динамо 2 тайм не грало. Заміни ні трохи не підсилили. Дибільна гра через захист і воротаря. Деревяного Гармаша десь відправить, понабірали ж нападників кучу.
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 11.08.2021 22:08
    0
    Уже третий матч киевляне играют сильнее своих соперников в первых таймах,а вот вторые таймы играют послабее,хотя выходят новые(свежие) игроки.И если команда 1-й тайм выигрывает,то 2-й тайм или проигрывают или играют вничью.Это настораживает.
    Ссылка
    Oleha1987
    online
      Oleha1987, 11.08.2021 21:56
    -1
    Думав, що з 5:0 буде рахунок. Набрали кучу футболістів і щось Минай грає
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 11.08.2021 21:51
    +6
    sahka1981, 11.08.2021 21:48
    Неплох, только первый выход запорол.
    А так дебют в официальном матче гол+пас, хорошо.
    Бывает, все впереди у него
    Ссылка
    maxlove
      maxlove, 11.08.2021 21:50
    +7
    Всіх з перемогою !!!
    Ссылка
    vladislavxx
    online
      vladislavxx, 11.08.2021 21:50
    +7
    впевнено
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 11.08.2021 21:48
    +10
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 11.08.2021 21:33
    Рамиреса получил. Я доволен.
    Нормальный чел.
    Давайте нам витинью
    Неплох, только первый выход запорол.
    А так дебют в официальном матче гол+пас, хорошо.
    Ссылка
    Valler
    online
      Valler, 11.08.2021 21:48
    -7
    Что в Динамо делают футболисты уровня Сидиклея? Про Рамиреса пока сложно сказать, но его завершение мимо ворот после выхода один на один о многом говорит.
    Ссылка
    Анат Ващ
    online
      Анат Ващ, 11.08.2021 21:45
    +19
    Схоже, що Мірча розминатиме донецькі крашанки, доки вистачить сил. Я в захваті від цього мега тренера. Дай Бог йому наснаги познущатися над донецьким лайном якомога довших років....
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 11.08.2021 21:45
    +17
    А теперь смотрим в таблицу, кто на свете всех милее, всех румяней и белее.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.08.2021 21:43
    +11
    Minolt, 11.08.2021 21:41
    Как по мне, Минай во втором тайме полностью переиграл Динамо
    второй тайм сумбурный,но в чем Минай переиграл ? По ударам по воротам , по опасным моментам .
    Я бы сказал, что во втором тайме Минай чуть лучше сыграл, но все равно раза три четыре перешел на нашу половину .
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 11.08.2021 21:43
    +17
    Minolt, 11.08.2021 21:41
    Как по мне, Минай во втором тайме полностью переиграл Динамо
    Как по мне вы не тот матч смотрели, возможно Минай Александрия
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 11.08.2021 21:43
    +17
    Minolt, 11.08.2021 21:41
    Как по мне, Минай во втором тайме полностью переиграл Динамо
    Ахха. Петросяны подъехали. Создав полмомента против 5 убойных за тайм
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 11.08.2021 21:42
    +11
    с победой любимая команда
    Ссылка
    Minolt
    online
      Minolt, 11.08.2021 21:41
    -21
    Как по мне, Минай во втором тайме полностью переиграл Динамо
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 11.08.2021 21:34
    +18
    Молодцы. Так держать
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 11.08.2021 21:33
    +16
    Рамиреса получил. Я доволен.
    Нормальный чел.
    Давайте нам витинью
    Ссылка
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