Эффектность Буяльского, голевой дебют Рамиреса. Динамо разобралось с Минаем

Этот матч должен был состоятся в конце июля, но был перенесен на более поздний срок из-за того, что «Минай» только в последний момент был включен в состав Украинской Премьер-Лиги. После этого еще один поединок с участием подопечных Василия Кобина не был сыгран вовремя, но уже по другой причине. Получается, что к сегодняшнему дню у клуба из Закарпатья была в активе только одна победная игра с «Александрией. Киевляне проводили свой третий матч в нынешнем чемпионате страны, выиграв два предыдущих. Так что в среду на поле НСК «Олимпийский» вышли команды, которые в новом сезоне еще очков не теряли.

В стартовом составе «Динамо» зрители увидели форварда-дебютанта из Венесуэлы Рамиреса. И надо сказать, что в самом начале встречи именно он дважды оказывался в центре внимания. Так, на 12-й минуте после передачи от Караваева Рамирес выбежал один на один с Кучером, но из выгодного положения пробил мимо ворот. Впрочем уже через семь минут новичок динамовцев принял самое непосредственное участие в голевой контратаке, сделав передачу в штрафную площадь на Буяльского. А тот, заметив, что вратарь «Миная» немного вышел из ворот, навесным ударом направил мяч через его голову в дальний угол.

Хозяева поля и далее имели большое игровое преимущество, создавая один опасный момент за другим. К примеру, на 22-й минуте Тымчик из пределов штрафной площади пробил над перекладиной. Спустя пять минут так же неточным ударом выше ворот завершил комбинацию своей команды Караваев. А на 28-й минуте Буяльский со своей половины поля попытался еще раз перебросить мяч через Кучера, но на этот раз фокус не удался.

Что касается гостей, то лишь на 38-й минуте они заработали перспективный штрафной удар у ворот соперников, однако после навеса Хахлева Бущан в прыжке кулаками мяч выбил мяч в поле. А на 43-й минуте Кобак издали пробил мимо ворот.

В концовке первого тайма в компенсированное время киевляне забили второй гол. Начал голевую атаку Буяльский, который сделал передачу на ход Караваеву, тот, не долго раздумывая, прострелил мимо Кучера на Рамиреса и венесуэльский легионер «Динамо» забивал свой дебютный гол в Премьер-Лиге уже практически в пустые ворота.

После перерыва рисунок игры не изменился. Снова столичные футболисты много атаковали и продолжали создавать моменты. На 51-й минуте Рамирес совершил рейд с мячом прямо в штрафную площадку «Миная». И хотя пробить ему помешал защитник, динамовец сделал передачу чуть назад под удар Цыганкову. Виктор бил в правый от себя угол ворот, однако Кучер с трудом мяч парировал на угловой.



Еще одну мини-дуэль у Цыганкова выиграл голкипер гостей на 59-й минуте. Через две минуты Караваев из пределов штрафной площади пробил мимо дальнего угла. А затем на 63-й минуте головой нанес удар Забарный, но и здесь мяч полетел рядом со штангой.

На какой-то период футболисты обеих команд успокоились, а тренеры провели много замен. Но ближе в финальному свистку игра снова обострилась. Так, на 83-й минуте «Минай» получил право на штрафной удар вблизи ворот киевлян. Кныш выполнил подачу и Горин, опередив всех, головой пробил чуть мимо цели. Через пять минут Кучер самоотверженно бросился в ноги Ледневу и отвел угрозу от своих ворот. А на третьей компенсированной минуте Гармаш из выгодного положения не стал бить по воротам, а сделал передачу на Сидклея, но тот как следует не сумел попасть по мячу.

Вот так «Динамо» достаточно спокойно добыло очередные три очка и теперь вместе с «Десной» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины.

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 1 тура.

«Динамо» – «Минай» – 2:0

Буяльский (19), Рамирес (45+1)

Кобак (49), Багайоко (75), Кныш (84)

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик, Андриевский (Сидорчук, 68), Шепелев (Шапаренко, 62), Караваев (Сидклей, 62), Буяльский (Леднев, 80), Рамирес (Гармаш, 62), Цыганков.

«Минай»: Кучер, Багайоко, Векляк, Гончар (Горин, 80), Кныш, Синегуб, Кулиев, Байдал (Ахмедзаде, 57), Хахлёв (Петрусенко, 64), Кобак (Билоног, 57), Селезнев (Вишневский, 57).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА