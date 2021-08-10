1-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Минай
11.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией перенесенного поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 10.08.2021 13:47
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Динамо – Минай. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В среду, 11 августа, состоится перенесенный поединок первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» примет «Минай». Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

Команда Мирчи Луческу с двух побед стартовала в новом украинском первенстве, обыграв ровенский «Верес» (4:0) и луганскую «Зарю» (2:1). Между этими двумя встречами состоялся товарищеский матч между «Динамо» и «Фенербахче», в котором была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Минайцы прока провели только один поединок в чемпионате (матч 3-го тура «Минай» - «Колос» также перенесен). В Ужгороде команда Василия Кобина на последних минутах вырвала победу у «Александрии».

«Динамо» и «Минай» ранее провели четыре очных противостояния, и каждый раз победа доставалась киевлянам. В прошлом чемпионате «бело-синие» дважды разгромили соперников – 4:0 и 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Минай».

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Источник — Sport.ua

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