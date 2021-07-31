2-й тур
Минай
1 : 0
Александрия
31.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Успешное возвращение Миная. Команда Кобина вырвала победу у Александрии

Закарпатцы забили решающий гол на последних минутах

  • 31.07.2021 18:58
  • 1759 просмотров
  • 16 комментариев
Успешное возвращение Миная. Команда Кобина вырвала победу у Александрии
© facebook.com/minajfootballclub

Для «Миная» это был первый матч в Премьер-Лиге в новом сезоне. И, честно говоря, сложно было предположить какими предстанут хозяева поля перед своими болельщиками после многочисленных изменений в составе. «Александрия» тоже изменилась по сравнению с той командой, которая завершала предыдущий чемпионат. Тем не менее, неделю назад подопечные Юрия Гуры в гостях сумели нанести поражение действующему бронзовому призеру и участнику Лиги Европы сезона 2021-2022 годов луганской «Заре» со счетом 1:0.  

Кстати, наставник гостей сделал всего лишь одну замену, если брать во внимание  победный матч в Запорожье. Вместо Одарюка в основе появился Шастал. У Василия Кобина больше половины игроков стартового состава были дебютантами клуба. 

Уже на третьей минуте один из новичков «Миная» Билоног пробил головой с близкого расстояния, но неточно. «Александрия» тут же ответила не очень опасным ударом Ковальца со штрафного, после которого Кучер легко забрал мяч в руки. Далее соперники стали играть практически без ворот, зато достаточно жестко и даже грубо. В результате, уже на 12-й минуте они имели в пассиве по одной желтой карточки. 

Постепенно футболисты из Закарпатья завладели игровым преимуществом и чаще, чем оппоненты, стали проводить атаки. А вот с ударами по воротам по-прежнему были проблемы. Только на 29-й минуте Кныш пробил со штрафного, однако мяч пролетел мимо цели. Спустя девять минут Ковалец также нанес неточный удар. И уже перед самым перерывом команды обменялись похожими моментами. 

Сперва на 41-й минуте Бабогло совершил достаточно зрелищный рейд с мячом, завершив его ударом - круглый пролетел рядом со штангой. А затем через две минуты у противоположных ворот удался проход Билоногу. На этот раз мяч задел ногу защитника и вылетел на угловой. И после подачи с угла поля Селезнев эффектно пробил под перекладину. Билык оказался на месте и забрал мяч в руки. 

Вторая половина встречи началась с опасного выпада гостей, где на острие атаки оказались два игрока, вышедшие на замену. На 47-й минуте Одарюк прекрасным пасом вывел к воротам «Миная» Спинелли и тот, не долго думая, нанес удар в дальний угол. Мяч совсем немного разминулся со штангой. Через две минуты уже Билоног пробил из пределов штрафной площади, но на пути мяча оказался Бабогло, который отвел угрозу.    

Игра пошла значительно веселее, чем в первом тайме. Так, на 51-й минуте Горин неплохо пробил со штрафного, однако Билык был внимателен. На 55-й минуте Спинелли отважился на удар издали, но мяч пролетел мимо ворот. Спустя минуту после передачи Цурикова с левого фланга итальянский легионер «Александрии» чуть-чуть не дотянулся до мяча на линии вратарской. А еще через минуту мог уже забивать Селезнев. Передачу слева ему выполнил Багайоко и Евгений нанес удар головой метров с пяти. Но и на этот раз мяч в ворота не попал. 

Реальный шанс вывести свою команду вперед на 75-й минуте имел Одарюк. Он принял мяч в центре штрафной площади и вторым касанием неожиданно пробил в правый от себя угол ворот. Только блестящая игра на «ленточке» Кучера спасла хозяев поля от пропущенного гола. 

Концовка матча прошла в обоюдных атаках. Забить хотели и пытались обе команды. Но до последней минуты основного времени это им не удавалось. И все же на 90-й минуте Вишневский, который вышел на замену в конце второго тайма, успел первым на добивание и с близкого расстояния вогнал мяч в правый верхний угол ворот. 

Вот так «Минай» отпраздновал возвращение в Премьер-Лигу и добыл важные для себя три очка. 

«Минай» – «Александрия» – 1:0

Вишневский (90)

Петрусенко (4), Селезнев (в перерыве), Багайоко (73) – Шастал (12), Третьяков (39), Бабогло (45), Одарюк (60)

«Минай»: Кучер, Багайоко, Горин, Векляк, Лиховидько, Кныш (Гончар, 58), Хахлёв (Месхи, 70), Петрусенко, Кулиев (Байдал, 78), Билоног (Вишневский, 78), Селезнев (Ахмедзаде, 70).

«Александрия»: Билык, Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Демченко, Ковалец (Новиков, 85), Калюжный (Дрышлюк, 64), Третьяков (Кожушко, 71), Шастал (Одарюк, 46), Устименко (Спинелли, 46).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Авангард» (Ужгород)

МИНАЙ - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    BUCH
    online
      BUCH, 31.07.2021 19:25
    0
    makss7777, 31.07.2021 19:21
    Да не гори ты ТАК разпятилетний чемпиоНЬЬЬ
    А с чего вдруг...?
    Это же ты боишься прямого контакта)))
    Я просто пишу, чтобы такие дятлы не могли влиять на окружающих!!!
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 31.07.2021 19:22
    -1
    makss7777, 31.07.2021 19:19
    Дынамо не лучше
    Днишенское кротовня ничем не лучше)))
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 31.07.2021 19:21
    -1
    BUCH, 31.07.2021 19:20
    Дегенерат ты и Дно
    Да не гори ты ТАК разпятилетний чемпиоНЬЬЬ
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 31.07.2021 19:20
    0
    makss7777, 31.07.2021 19:13
    Клуша,скажи ещё матч за суперкубок по просьбе миная перенеслии
    Дегенерат ты и Дно
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 31.07.2021 19:19
    -1
    BUCH, 31.07.2021 19:17
    Смотрел эту игру полностью...
    Задаётся вопрос: а кого там боятся???
    Ходили пешком, что одни, что вторые...
    Весь матч - печальное, медленное болото...
    И какой он в жопу царь????
    Как был тунец ... Так и ещё больше остался...
    Дынамо не лучше
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
      Вадим Кузьменко, 31.07.2021 19:18
    0
    Alexey Antonenko, 31.07.2021 19:08
    Матч Минай перенёс, но кому я объясняю...
    И супер кубок тоже минай перенёс
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 31.07.2021 19:17
    +1
    makss7777, 31.07.2021 19:05
    Вот оно что ,вот дынамо и забоялось Минай с царем жекой ,и перенесли матч сыкливые
    Смотрел эту игру полностью...
    Задаётся вопрос: а кого там боятся???
    Ходили пешком, что одни, что вторые...
    Весь матч - печальное, медленное болото...
    И какой он в жопу царь????
    Как был тунец ... Так и ещё больше остался...
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 31.07.2021 19:13
    -1
    Alexey Antonenko, 31.07.2021 19:08
    Матч Минай перенёс, но кому я объясняю...
    Клуша,скажи ещё матч за суперкубок по просьбе миная перенеслии
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 31.07.2021 19:10
    +1
    zzg77, 31.07.2021 19:08
    Зачем нам Ла лига, зачем нам АПЛ и Серия А, когда рядом такой фантастический футбол, сумасшедший темп, искромётные комбинации и непредсказуемая развязка! И всё это в УПЛ - украинской премьер Лиге!!! Кто не успел - поторопись оформить подписку больше ты нигде не увидишь такого футбола!!! Денисов ждёт тебя!!!
    Пениска уже в этом сезоне с...ет еврокубки
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 31.07.2021 19:10
    0
    Правильно сказав коментатор, що в Україні є Шахтар і Динамо, а всі інші +- одного рівня і сказати, хто зараз аутсайдер вкрай важко. Перші тури тому явне підтвердження: Олександрія обігрує бронзову Зорю і в наступному турі програє останній команді минулого чемпіонату. Тому, певно, і немає кому грати в Єврокубках. В Англії теж кожен в кожного може відібрати очки, але у них всі +- однаково сильні, а в нас, на жаль, слабкі.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 31.07.2021 19:08
    0
    Я знаю в кого Селезньов брав уроки української. І знаю чому Вася Кобін ніяк не може отримати диплом тренера
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 31.07.2021 19:08
    +1
    makss7777, 31.07.2021 19:05
    Вот оно что ,вот дынамо и забоялось Минай с царем жекой ,и перенесли матч сыкливые
    Матч Минай перенёс, но кому я объясняю...
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 31.07.2021 19:08
    0
    Сашка шо опять???
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 31.07.2021 19:08
    0
    Зачем нам Ла лига, зачем нам АПЛ и Серия А, когда рядом такой фантастический футбол, сумасшедший темп, искромётные комбинации и непредсказуемая развязка! И всё это в УПЛ - украинской премьер Лиге!!! Кто не успел - поторопись оформить подписку больше ты нигде не увидишь такого футбола!!! Денисов ждёт тебя!!!
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 31.07.2021 19:05
    -3
    Вот оно что ,вот дынамо и забоялось Минай с царем жекой ,и перенесли матч сыкливые
    Ссылка
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 19:05
    +1
    Дежавю для Александрии.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 31.07.2021 19:17
    +2
    makss7777, 31.07.2021 19:05
    Вот оно что ,вот дынамо и забоялось Минай с царем жекой ,и перенесли матч сыкливые
    Смотрел эту игру полностью...
    Задаётся вопрос: а кого там боятся???
    Ходили пешком, что одни, что вторые...
    Весь матч - печальное, медленное болото...
    И какой он в жопу царь????
    Как был тунец ... Так и ещё больше остался...
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 31.07.2021 19:10
    +1
    zzg77, 31.07.2021 19:08
    Зачем нам Ла лига, зачем нам АПЛ и Серия А, когда рядом такой фантастический футбол, сумасшедший темп, искромётные комбинации и непредсказуемая развязка! И всё это в УПЛ - украинской премьер Лиге!!! Кто не успел - поторопись оформить подписку больше ты нигде не увидишь такого футбола!!! Денисов ждёт тебя!!!
    Пениска уже в этом сезоне с...ет еврокубки
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 31.07.2021 19:08
    +1
    makss7777, 31.07.2021 19:05
    Вот оно что ,вот дынамо и забоялось Минай с царем жекой ,и перенесли матч сыкливые
    Матч Минай перенёс, но кому я объясняю...
    Ссылка
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 19:05
    +1
    Дежавю для Александрии.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 31.07.2021 19:25
    0
    makss7777, 31.07.2021 19:21
    Да не гори ты ТАК разпятилетний чемпиоНЬЬЬ
    А с чего вдруг...?
    Это же ты боишься прямого контакта)))
    Я просто пишу, чтобы такие дятлы не могли влиять на окружающих!!!
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 31.07.2021 19:20
    0
    makss7777, 31.07.2021 19:13
    Клуша,скажи ещё матч за суперкубок по просьбе миная перенеслии
    Дегенерат ты и Дно
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
      Вадим Кузьменко, 31.07.2021 19:18
    0
    Alexey Antonenko, 31.07.2021 19:08
    Матч Минай перенёс, но кому я объясняю...
    И супер кубок тоже минай перенёс
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 31.07.2021 19:10
    0
    Правильно сказав коментатор, що в Україні є Шахтар і Динамо, а всі інші +- одного рівня і сказати, хто зараз аутсайдер вкрай важко. Перші тури тому явне підтвердження: Олександрія обігрує бронзову Зорю і в наступному турі програє останній команді минулого чемпіонату. Тому, певно, і немає кому грати в Єврокубках. В Англії теж кожен в кожного може відібрати очки, але у них всі +- однаково сильні, а в нас, на жаль, слабкі.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 31.07.2021 19:08
    0
    Я знаю в кого Селезньов брав уроки української. І знаю чому Вася Кобін ніяк не може отримати диплом тренера
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 31.07.2021 19:08
    0
    Сашка шо опять???
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 31.07.2021 19:08
    0
    Зачем нам Ла лига, зачем нам АПЛ и Серия А, когда рядом такой фантастический футбол, сумасшедший темп, искромётные комбинации и непредсказуемая развязка! И всё это в УПЛ - украинской премьер Лиге!!! Кто не успел - поторопись оформить подписку больше ты нигде не увидишь такого футбола!!! Денисов ждёт тебя!!!
    Ссылка
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