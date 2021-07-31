Успешное возвращение Миная. Команда Кобина вырвала победу у Александрии

Для «Миная» это был первый матч в Премьер-Лиге в новом сезоне. И, честно говоря, сложно было предположить какими предстанут хозяева поля перед своими болельщиками после многочисленных изменений в составе. «Александрия» тоже изменилась по сравнению с той командой, которая завершала предыдущий чемпионат. Тем не менее, неделю назад подопечные Юрия Гуры в гостях сумели нанести поражение действующему бронзовому призеру и участнику Лиги Европы сезона 2021-2022 годов луганской «Заре» со счетом 1:0.

Кстати, наставник гостей сделал всего лишь одну замену, если брать во внимание победный матч в Запорожье. Вместо Одарюка в основе появился Шастал. У Василия Кобина больше половины игроков стартового состава были дебютантами клуба.

Уже на третьей минуте один из новичков «Миная» Билоног пробил головой с близкого расстояния, но неточно. «Александрия» тут же ответила не очень опасным ударом Ковальца со штрафного, после которого Кучер легко забрал мяч в руки. Далее соперники стали играть практически без ворот, зато достаточно жестко и даже грубо. В результате, уже на 12-й минуте они имели в пассиве по одной желтой карточки.

Постепенно футболисты из Закарпатья завладели игровым преимуществом и чаще, чем оппоненты, стали проводить атаки. А вот с ударами по воротам по-прежнему были проблемы. Только на 29-й минуте Кныш пробил со штрафного, однако мяч пролетел мимо цели. Спустя девять минут Ковалец также нанес неточный удар. И уже перед самым перерывом команды обменялись похожими моментами.

Сперва на 41-й минуте Бабогло совершил достаточно зрелищный рейд с мячом, завершив его ударом - круглый пролетел рядом со штангой. А затем через две минуты у противоположных ворот удался проход Билоногу. На этот раз мяч задел ногу защитника и вылетел на угловой. И после подачи с угла поля Селезнев эффектно пробил под перекладину. Билык оказался на месте и забрал мяч в руки.

Вторая половина встречи началась с опасного выпада гостей, где на острие атаки оказались два игрока, вышедшие на замену. На 47-й минуте Одарюк прекрасным пасом вывел к воротам «Миная» Спинелли и тот, не долго думая, нанес удар в дальний угол. Мяч совсем немного разминулся со штангой. Через две минуты уже Билоног пробил из пределов штрафной площади, но на пути мяча оказался Бабогло, который отвел угрозу.

Игра пошла значительно веселее, чем в первом тайме. Так, на 51-й минуте Горин неплохо пробил со штрафного, однако Билык был внимателен. На 55-й минуте Спинелли отважился на удар издали, но мяч пролетел мимо ворот. Спустя минуту после передачи Цурикова с левого фланга итальянский легионер «Александрии» чуть-чуть не дотянулся до мяча на линии вратарской. А еще через минуту мог уже забивать Селезнев. Передачу слева ему выполнил Багайоко и Евгений нанес удар головой метров с пяти. Но и на этот раз мяч в ворота не попал.

Реальный шанс вывести свою команду вперед на 75-й минуте имел Одарюк. Он принял мяч в центре штрафной площади и вторым касанием неожиданно пробил в правый от себя угол ворот. Только блестящая игра на «ленточке» Кучера спасла хозяев поля от пропущенного гола.

Концовка матча прошла в обоюдных атаках. Забить хотели и пытались обе команды. Но до последней минуты основного времени это им не удавалось. И все же на 90-й минуте Вишневский, который вышел на замену в конце второго тайма, успел первым на добивание и с близкого расстояния вогнал мяч в правый верхний угол ворот.

Вот так «Минай» отпраздновал возвращение в Премьер-Лигу и добыл важные для себя три очка.

«Минай» – «Александрия» – 1:0

Вишневский (90)

Петрусенко (4), Селезнев (в перерыве), Багайоко (73) – Шастал (12), Третьяков (39), Бабогло (45), Одарюк (60)

«Минай»: Кучер, Багайоко, Горин, Векляк, Лиховидько, Кныш (Гончар, 58), Хахлёв (Месхи, 70), Петрусенко, Кулиев (Байдал, 78), Билоног (Вишневский, 78), Селезнев (Ахмедзаде, 70).

«Александрия»: Билык, Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Демченко, Ковалец (Новиков, 85), Калюжный (Дрышлюк, 64), Третьяков (Кожушко, 71), Шастал (Одарюк, 46), Устименко (Спинелли, 46).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Авангард» (Ужгород)

МИНАЙ - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА