Минай – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 30.07.2021 14:13
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Минай – Александрия. Текстовая трансляция матча
© facebook.com/minajfootballclub. Василий Кобин

В субботу, 31 июля, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Александрия». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и начнется в 17:00.

«Минай» в прошлом сезоне не смог сохранить прописку в УПЛ и вылетел в Первую лигу. Но, в связи с отказом донецкого «Олимпика» от участия в сильнейшем дивизионе, клуб из Закарпатской области получил еще один шанс проявить себя в элите. Первый тур чемпионата «Минай» пропускал: встреча команды Василия Кобина с киевским «Динамо» перенесена на 11 августа. «Александрия» удачно начала новое первенство, в Запорожье обыграв «Зарю» со счетом 1:0. В прошлом сезоне соперники провели три дуэли. Сначала в Ужгороде минимальную победу одержали закарпатцы, а затем «Александрия» дважды со счетом 3:0 обыграла «Минай» в 1/8 финала Кубка Украины и втором круге чемпионата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Александрия».

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Источник — Sport.ua

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