Вновь на те же грабли. Заря минимально уступила Александрии

Поединок в Запорожье на «Славутич-Арене» между луганской «Зарей» и «Александрией» обещал быть одним из самых интересных в первом туре нового сезона украинской Премьер-лиги. Для «горожан» это был первый за долгие годы официальный матч не под руководством Владимира Шарана, которого на тренерском мостике сменил Юрий Гура.
«Заря» с первых минут играла первым номером и создала в первом тайме множество опасных моментов. Однако в одних эпизодах на высоте был молодой, но уже опытный вратарь Олег Билык, в других же атакующим игрокам луганчан не хватало точности.
«Не забиваешь ты – забивают тебе» – негласное правило футбола сработало на 40 минуте поединка. Тогда новичок «Александрии» Калюжный с центрального круга протаранил мяч к линии штрафной, никто из центральных защитников «Зари» не смог ему помешать, и 23-летний воспитанник «Динамо» точно пробил под правую штангу.
Для Ивана этот мяч стал первым в Премьер-лиге – отличный дебют за новый клуб. Команда Виктора Скрипника в первой половине игры так и не сумела отличиться забитым мячом, а потому на перерыв номинальные фавориты ушли, минимально уступая в счете.
Во втором тайме картинка игры мало в чем изменилась. На 52 минуте «Заря» была очень близка к голу, но Билык в очередной раз спас свою команду, парировав удар Кочергина. А немного позже голкипер александрийцев затягивал игру, за что получил желтую карточку от арбитра.
А за две минуты до конца основного времени и Билык был бессилен. Бразильский новичок «Зари» Кристиан в стиле Евгения Коноплянки сместился с левого фланга в центр и классно пробил из-за пределов штрафной площади, однако мяч попал в перекладину. 21-летнему игроку немного не повезло, но его талант все равно очевиден.
0:1 – бронзовый призер чемпионата Украины неудачно стартовал в новом сезоне. В первую очередь «Зарю» подвела реализация. А вот «Александрия» смогла приятно удивить, взяв три очка в статусе аутсайдера. Похоже, Юрий Гура, ранее возглавлявший молодежку клуба, не просто так получил от руководства шанс поработать с основной командой.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур.
«Заря» – «Александрия» - 0:1
Калюжный, 40
Имереков, 79, Кочергин, 90+3, Гладкий, 90+5 – Билык, 64, Бабогло, 90+5
«Заря»: Шевченко – Жуниньо, Имереков, Вернидуб (Лунев, 85), Фаворов (Хомченовский, 73) – Булеца, Назарина (Кристиан, 73), Цвек, Кочергин – Громов (Аллахьяр, 62), Шахаб (Гладкий, 62).
«Александрия»: Билык – Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Ковалец, Демченко, Калюжный (Дрышлюк, 81) – Третьяков, Устименко (Спинелли, 73), Одарюк (Кожушко, 69).
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).
Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).
Удары (в створ): 10 (4) – 8 (4)
Угловые: 8 – 4
Оффсайды: 3 – 2.
ЗАРЯ-АЛЕКСАНДРИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 27°C
Денис Шаховец, Sport.ua
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Быть дружними до Шахтаря?
Создаёт себе трудности,
потом героически их преодолевает,
бьясь с Шахтой и Д(К)...)))
Ну и аффтор конечно - "протаранил
мяч к линии штрафной")))
И притаранил гол)))
Заряженость на победу было видно только у Громова на старте.. пока не помер и у Алаьяра. остальные пинали как на тренировке.
Отдельные пару слов о судействе.. такого неумелого судейства и не припомню... столько ошибок как в одну так и в другую сторону. такое ощущение что человек первый раз в жизни вышел на поле со свистком и второй раз в жизни видит футбол.
Создаёт себе трудности,
потом героически их преодолевает,
бьясь с Шахтой и Д(К)...)))
Ну и аффтор конечно - "протаранил
мяч к линии штрафной")))
И притаранил гол)))
Быть дружними до Шахтаря?
Заряженость на победу было видно только у Громова на старте.. пока не помер и у Алаьяра. остальные пинали как на тренировке.
Отдельные пару слов о судействе.. такого неумелого судейства и не припомню... столько ошибок как в одну так и в другую сторону. такое ощущение что человек первый раз в жизни вышел на поле со свистком и второй раз в жизни видит футбол.
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