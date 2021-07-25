Вновь на те же грабли. Заря минимально уступила Александрии

Поединок в Запорожье на «Славутич-Арене» между луганской «Зарей» и «Александрией» обещал быть одним из самых интересных в первом туре нового сезона украинской Премьер-лиги. Для «горожан» это был первый за долгие годы официальный матч не под руководством Владимира Шарана, которого на тренерском мостике сменил Юрий Гура.

«Заря» с первых минут играла первым номером и создала в первом тайме множество опасных моментов. Однако в одних эпизодах на высоте был молодой, но уже опытный вратарь Олег Билык, в других же атакующим игрокам луганчан не хватало точности.

«Не забиваешь ты – забивают тебе» – негласное правило футбола сработало на 40 минуте поединка. Тогда новичок «Александрии» Калюжный с центрального круга протаранил мяч к линии штрафной, никто из центральных защитников «Зари» не смог ему помешать, и 23-летний воспитанник «Динамо» точно пробил под правую штангу.

Для Ивана этот мяч стал первым в Премьер-лиге – отличный дебют за новый клуб. Команда Виктора Скрипника в первой половине игры так и не сумела отличиться забитым мячом, а потому на перерыв номинальные фавориты ушли, минимально уступая в счете.

Во втором тайме картинка игры мало в чем изменилась. На 52 минуте «Заря» была очень близка к голу, но Билык в очередной раз спас свою команду, парировав удар Кочергина. А немного позже голкипер александрийцев затягивал игру, за что получил желтую карточку от арбитра.

А за две минуты до конца основного времени и Билык был бессилен. Бразильский новичок «Зари» Кристиан в стиле Евгения Коноплянки сместился с левого фланга в центр и классно пробил из-за пределов штрафной площади, однако мяч попал в перекладину. 21-летнему игроку немного не повезло, но его талант все равно очевиден.

0:1 – бронзовый призер чемпионата Украины неудачно стартовал в новом сезоне. В первую очередь «Зарю» подвела реализация. А вот «Александрия» смогла приятно удивить, взяв три очка в статусе аутсайдера. Похоже, Юрий Гура, ранее возглавлявший молодежку клуба, не просто так получил от руководства шанс поработать с основной командой.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Заря» – «Александрия» - 0:1



Калюжный, 40



Имереков, 79, Кочергин, 90+3, Гладкий, 90+5 – Билык, 64, Бабогло, 90+5

«Заря»: Шевченко – Жуниньо, Имереков, Вернидуб (Лунев, 85), Фаворов (Хомченовский, 73) – Булеца, Назарина (Кристиан, 73), Цвек, Кочергин – Громов (Аллахьяр, 62), Шахаб (Гладкий, 62).

«Александрия»: Билык – Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Ковалец, Демченко, Калюжный (Дрышлюк, 81) – Третьяков, Устименко (Спинелли, 73), Одарюк (Кожушко, 69).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).



Удары (в створ): 10 (4) – 8 (4)

Угловые: 8 – 4

Оффсайды: 3 – 2.

ЗАРЯ-АЛЕКСАНДРИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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