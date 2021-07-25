1-й тур
Заря
0 : 1
Александрия
25.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вновь на те же грабли. Заря минимально уступила Александрии

Луганчане начинают второй сезон подряд с поражения на своем поле

  • 25.07.2021 21:26
  • 2892 просмотра
  • 16 комментариев
Вновь на те же грабли. Заря минимально уступила Александрии
© ФК Заря

Поединок в Запорожье на «Славутич-Арене» между луганской «Зарей» и «Александрией» обещал быть одним из самых интересных в первом туре нового сезона украинской Премьер-лиги. Для «горожан» это был первый за долгие годы официальный матч не под руководством Владимира Шарана, которого на тренерском мостике сменил Юрий Гура.

«Заря» с первых минут играла первым номером и создала в первом тайме множество опасных моментов. Однако в одних эпизодах на высоте был молодой, но уже опытный вратарь Олег Билык, в других же атакующим игрокам луганчан не хватало точности.

«Не забиваешь ты – забивают тебе» – негласное правило футбола сработало на 40 минуте поединка. Тогда новичок «Александрии» Калюжный с центрального круга протаранил мяч к линии штрафной, никто из центральных защитников «Зари» не смог ему помешать, и 23-летний воспитанник «Динамо» точно пробил под правую штангу.

Для Ивана этот мяч стал первым в Премьер-лиге – отличный дебют за новый клуб. Команда Виктора Скрипника в первой половине игры так и не сумела отличиться забитым мячом, а потому на перерыв номинальные фавориты ушли, минимально уступая в счете.

Во втором тайме картинка игры мало в чем изменилась. На 52 минуте «Заря» была очень близка к голу, но Билык в очередной раз спас свою команду, парировав удар Кочергина. А немного позже голкипер александрийцев затягивал игру, за что получил желтую карточку от арбитра.

А за две минуты до конца основного времени и Билык был бессилен. Бразильский новичок «Зари» Кристиан в стиле Евгения Коноплянки сместился с левого фланга в центр и классно пробил из-за пределов штрафной площади, однако мяч попал в перекладину. 21-летнему игроку немного не повезло, но его талант все равно очевиден.

0:1 – бронзовый призер чемпионата Украины неудачно стартовал в новом сезоне. В первую очередь «Зарю» подвела реализация. А вот «Александрия» смогла приятно удивить, взяв три очка в статусе аутсайдера. Похоже, Юрий Гура, ранее возглавлявший молодежку клуба, не просто так получил от руководства шанс поработать с основной командой.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Заря» – «Александрия» - 0:1

Калюжный, 40

 Имереков, 79, Кочергин, 90+3, Гладкий, 90+5 – Билык, 64, Бабогло, 90+5

«Заря»: Шевченко – Жуниньо, Имереков, Вернидуб (Лунев, 85), Фаворов (Хомченовский, 73) – Булеца, Назарина (Кристиан, 73), Цвек, Кочергин – Громов (Аллахьяр, 62), Шахаб (Гладкий, 62).

«Александрия»: Билык – Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Ковалец, Демченко, Калюжный (Дрышлюк, 81) – Третьяков, Устименко (Спинелли, 73), Одарюк (Кожушко, 69).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Удары (в створ): 10 (4) – 8 (4)
Угловые: 8 – 4
Оффсайды: 3 – 2.

ЗАРЯ-АЛЕКСАНДРИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C

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Денис Шаховец, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Davidson
    online
      Davidson, 25.07.2021 22:22
    +1
    Главное - сочувствие, 25.07.2021 21:31
    Почему Заря не борется за серебро? Какой второй сезон? Это только с первым матчем конфуз. А так, каждый сезон дарят на Славутиче победы гостям из Стали, Мариуполя, Александрии, Десны и тд... Пока раскачаются. А потом начинают бомбить Львовы и округи, вставлять палки лидерам.
    Какое серебро? Бюджет нужен и игроки,у Зари нет денег
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 25.07.2021 22:20
    +1
    Главное - сочувствие, 25.07.2021 22:16
    И кому пришло в голову, вместо домашней формы, нарядиться в резервную №3? В спорте приметы часто сбываются. Про коней и переправу. Теперь она - нефартовая. Лучше бы во Львове в ней играли....
    Играть надо ,а не пешком ходить и форма будет фартовая
    Ссылка
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 22:16
    -2
    И кому пришло в голову, вместо домашней формы, нарядиться в резервную №3? В спорте приметы часто сбываются. Про коней и переправу. Теперь она - нефартовая. Лучше бы во Львове в ней играли....
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.07.2021 22:01
    +3
    Володимир Ляшенко, 25.07.2021 21:41
    Ну й добре. Точніше, все по справедливості. Бо Олександрія - дружня до Шахтаря команда, яка не перебігаєз пулу в пул.. А ЗЛ - зрадники!
    А справедливость в чем?
    Быть дружними до Шахтаря?
    Ссылка
    coach85
    online
      coach85, 25.07.2021 21:55
    0
    coach85, 25.07.2021 21:49
    Ничего удивительного, если они готовились в горной местности ( 1000м над уровнем моря) впервые!!!! Хотя некоторые недалёкие люди ( в штабе Зари) говорили. что высота 1600м ( ну то таке) Сегодня у них 11-й день после гор-это очень тяжело, "физиологическая яма", надо было на два-три дня раньше возвращаться домой!!!! Это все вопросы к Виктору, он же получил немецкое футбольное образование!!!! Это же не сравнимо с нашим совдеповским!! Назарина " лучший на поле", хорошо хоть на 93 минуте его поменял...... А дальше ждёт Ингулец со своим двухэтажным автобусом!!!!!
    ......на 73 минуте
    Ссылка
    Hedgehog.Serge
    online
      Hedgehog.Serge, 25.07.2021 21:52
    +4
    Эх Зорька, Зорька...
    Создаёт себе трудности,
    потом героически их преодолевает,
    бьясь с Шахтой и Д(К)...)))
    Ну и аффтор конечно - "протаранил
    мяч к линии штрафной")))
    И притаранил гол)))
    Ссылка
    coach85
    online
      coach85, 25.07.2021 21:49
    0
    roman75zpr, 25.07.2021 21:27
    Эх Заря, Заря, Заря...
    Ничего удивительного, если они готовились в горной местности ( 1000м над уровнем моря) впервые!!!! Хотя некоторые недалёкие люди ( в штабе Зари) говорили. что высота 1600м ( ну то таке) Сегодня у них 11-й день после гор-это очень тяжело, "физиологическая яма", надо было на два-три дня раньше возвращаться домой!!!! Это все вопросы к Виктору, он же получил немецкое футбольное образование!!!! Это же не сравнимо с нашим совдеповским!! Назарина " лучший на поле", хорошо хоть на 93 минуте его поменял...... А дальше ждёт Ингулец со своим двухэтажным автобусом!!!!!
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 25.07.2021 21:49
    +3
    Igorok Киев, 25.07.2021 21:42
    Александрия все время сначала хорошо стартует, а в конце сезона сваливается на 8-10 позицию, когда все замучиные, если была бы ротация в клубе, то возможно могли бы побороться за евролиги Заря наоборот сначала пропускает а потом начинает раздупляться к середине чемпионата, хотя этих тоже проблемы с лавкой запасных и их тоже не хватает на весь сезон, а ещё игры в евро́лигах!
    Так в ек кроме ДК и ШД все одно не кто не чего не показывает уже 7 лет. После МХ и ДД. Поэтому кто там будет играть Заря , Колос или Минай результат один ... Вот хоть финов пройти и то хорошо.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 25.07.2021 21:42
    +5
    DSH88, 25.07.2021 21:30
    Так Александрия сильнее вот и все. Заря слабый клуб
    Александрия все время сначала хорошо стартует, а в конце сезона сваливается на 8-10 позицию, когда все замучиные, если была бы ротация в клубе, то возможно могли бы побороться за евролиги Заря наоборот сначала пропускает а потом начинает раздупляться к середине чемпионата, хотя этих тоже проблемы с лавкой запасных и их тоже не хватает на весь сезон, а ещё игры в евро́лигах!
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 25.07.2021 21:41
    -13
    Ну й добре. Точніше, все по справедливості. Бо Олександрія - дружня до Шахтаря команда, яка не перебігаєз пулу в пул.. А ЗЛ - зрадники!
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 25.07.2021 21:34
    -1
    Или Александрия стала лучше играть или Заря стала хуже ладно, дальше будем смотреть, по одной игре пока рано делать выводы Поздравляю Александрию, хотя игра мне не понравилась
    Ссылка
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 21:31
    +1
    Почему Заря не борется за серебро? Какой второй сезон? Это только с первым матчем конфуз. А так, каждый сезон дарят на Славутиче победы гостям из Стали, Мариуполя, Александрии, Десны и тд... Пока раскачаются. А потом начинают бомбить Львовы и округи, вставлять палки лидерам.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 25.07.2021 21:30
    -8
    Так Александрия сильнее вот и все. Заря слабый клуб
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 25.07.2021 21:30
    +1
    Непонятно зачем было отпускать Циганикса и оставлять Жуниора. Очередная провальная игра, как и большинство до этого.
    Заряженость на победу было видно только у Громова на старте.. пока не помер и у Алаьяра. остальные пинали как на тренировке.
    Отдельные пару слов о судействе.. такого неумелого судейства и не припомню... столько ошибок как в одну так и в другую сторону. такое ощущение что человек первый раз в жизни вышел на поле со свистком и второй раз в жизни видит футбол.
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 25.07.2021 21:28
    -3
    \
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 25.07.2021 21:27
    +8
    Эх Заря, Заря, Заря...
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 25.07.2021 21:27
    +8
    Эх Заря, Заря, Заря...
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 25.07.2021 21:42
    +5
    DSH88, 25.07.2021 21:30
    Так Александрия сильнее вот и все. Заря слабый клуб
    Александрия все время сначала хорошо стартует, а в конце сезона сваливается на 8-10 позицию, когда все замучиные, если была бы ротация в клубе, то возможно могли бы побороться за евролиги Заря наоборот сначала пропускает а потом начинает раздупляться к середине чемпионата, хотя этих тоже проблемы с лавкой запасных и их тоже не хватает на весь сезон, а ещё игры в евро́лигах!
    Ссылка
    Hedgehog.Serge
    online
      Hedgehog.Serge, 25.07.2021 21:52
    +4
    Эх Зорька, Зорька...
    Создаёт себе трудности,
    потом героически их преодолевает,
    бьясь с Шахтой и Д(К)...)))
    Ну и аффтор конечно - "протаранил
    мяч к линии штрафной")))
    И притаранил гол)))
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 25.07.2021 22:01
    +3
    Володимир Ляшенко, 25.07.2021 21:41
    Ну й добре. Точніше, все по справедливості. Бо Олександрія - дружня до Шахтаря команда, яка не перебігаєз пулу в пул.. А ЗЛ - зрадники!
    А справедливость в чем?
    Быть дружними до Шахтаря?
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 25.07.2021 21:49
    +3
    Igorok Киев, 25.07.2021 21:42
    Александрия все время сначала хорошо стартует, а в конце сезона сваливается на 8-10 позицию, когда все замучиные, если была бы ротация в клубе, то возможно могли бы побороться за евролиги Заря наоборот сначала пропускает а потом начинает раздупляться к середине чемпионата, хотя этих тоже проблемы с лавкой запасных и их тоже не хватает на весь сезон, а ещё игры в евро́лигах!
    Так в ек кроме ДК и ШД все одно не кто не чего не показывает уже 7 лет. После МХ и ДД. Поэтому кто там будет играть Заря , Колос или Минай результат один ... Вот хоть финов пройти и то хорошо.
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 25.07.2021 22:22
    +1
    Главное - сочувствие, 25.07.2021 21:31
    Почему Заря не борется за серебро? Какой второй сезон? Это только с первым матчем конфуз. А так, каждый сезон дарят на Славутиче победы гостям из Стали, Мариуполя, Александрии, Десны и тд... Пока раскачаются. А потом начинают бомбить Львовы и округи, вставлять палки лидерам.
    Какое серебро? Бюджет нужен и игроки,у Зари нет денег
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 25.07.2021 22:20
    +1
    Главное - сочувствие, 25.07.2021 22:16
    И кому пришло в голову, вместо домашней формы, нарядиться в резервную №3? В спорте приметы часто сбываются. Про коней и переправу. Теперь она - нефартовая. Лучше бы во Львове в ней играли....
    Играть надо ,а не пешком ходить и форма будет фартовая
    Ссылка
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 21:31
    +1
    Почему Заря не борется за серебро? Какой второй сезон? Это только с первым матчем конфуз. А так, каждый сезон дарят на Славутиче победы гостям из Стали, Мариуполя, Александрии, Десны и тд... Пока раскачаются. А потом начинают бомбить Львовы и округи, вставлять палки лидерам.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 25.07.2021 21:30
    +1
    Непонятно зачем было отпускать Циганикса и оставлять Жуниора. Очередная провальная игра, как и большинство до этого.
    Заряженость на победу было видно только у Громова на старте.. пока не помер и у Алаьяра. остальные пинали как на тренировке.
    Отдельные пару слов о судействе.. такого неумелого судейства и не припомню... столько ошибок как в одну так и в другую сторону. такое ощущение что человек первый раз в жизни вышел на поле со свистком и второй раз в жизни видит футбол.
    Ссылка
    coach85
    online
      coach85, 25.07.2021 21:55
    0
    coach85, 25.07.2021 21:49
    Ничего удивительного, если они готовились в горной местности ( 1000м над уровнем моря) впервые!!!! Хотя некоторые недалёкие люди ( в штабе Зари) говорили. что высота 1600м ( ну то таке) Сегодня у них 11-й день после гор-это очень тяжело, "физиологическая яма", надо было на два-три дня раньше возвращаться домой!!!! Это все вопросы к Виктору, он же получил немецкое футбольное образование!!!! Это же не сравнимо с нашим совдеповским!! Назарина " лучший на поле", хорошо хоть на 93 минуте его поменял...... А дальше ждёт Ингулец со своим двухэтажным автобусом!!!!!
    ......на 73 минуте
    Ссылка
    coach85
    online
      coach85, 25.07.2021 21:49
    0
    roman75zpr, 25.07.2021 21:27
    Эх Заря, Заря, Заря...
    Ничего удивительного, если они готовились в горной местности ( 1000м над уровнем моря) впервые!!!! Хотя некоторые недалёкие люди ( в штабе Зари) говорили. что высота 1600м ( ну то таке) Сегодня у них 11-й день после гор-это очень тяжело, "физиологическая яма", надо было на два-три дня раньше возвращаться домой!!!! Это все вопросы к Виктору, он же получил немецкое футбольное образование!!!! Это же не сравнимо с нашим совдеповским!! Назарина " лучший на поле", хорошо хоть на 93 минуте его поменял...... А дальше ждёт Ингулец со своим двухэтажным автобусом!!!!!
    Ссылка
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