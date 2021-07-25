В воскресенье, 25 июля, состоялся поединок первого тура чемпионата Украины, в котором луганская «Заря» минимально проиграла «Александрия».
Украинская Премьер-лига. 1-й тур.
«Заря» – «Александрия» - 0:1
Калюжный, 40
Обзор матча
Видео гола Калюжного
События матча
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (Александрия).
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Источник — ТСН
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