В воскресенье, 25 июля, состоится поединок первого тура чемпионата Украины, в котором встретятся луганская «Заря» и «Александрия». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене» и начнется в 19:30.

«Бронзовый» призер прошлого чемпионата к новому сезону готовился в Запорожье и в Турции. За время тренировочных сборов луганчане провели восемь контрольных матчей, одержав четыре победы, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Особенно «веселым» получился спарринг с турецким «Макуспором», который «черно-белые» обыграли со счетом 22:0. «Александрия» летнее межсезонье провела в Украине и также сыграла восемь контрольных встреч (1 победа, 6 ничьих и 1 поражение).

В прошлом сезоне соперники встречались трижды. «Заря» оба раза обыграла «Александрию» в чемпионате (2:0 и 2:1), а также в серии послематчевых пенальти вырвала у «горожан» путевку в финал Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия».