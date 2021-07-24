1-й тур
Заря
0 : 0
Александрия
25.07.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 24.07.2021 15:07
  • 203 просмотра
  • 0 комментариев
Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

В воскресенье, 25 июля, состоится поединок первого тура чемпионата Украины, в котором встретятся луганская «Заря» и «Александрия». Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене» и начнется в 19:30.

«Бронзовый» призер прошлого чемпионата к новому сезону готовился в Запорожье и в Турции. За время тренировочных сборов луганчане провели восемь контрольных матчей, одержав четыре победы, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Особенно «веселым» получился спарринг с турецким «Макуспором», который «черно-белые» обыграли со счетом 22:0. «Александрия» летнее межсезонье провела в Украине и также сыграла восемь контрольных встреч (1 победа, 6 ничьих и 1 поражение).

В прошлом сезоне соперники встречались трижды. «Заря» оба раза обыграла «Александрию» в чемпионате (2:0 и 2:1), а также в серии послематчевых пенальти вырвала у «горожан» путевку в финал Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия».

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности