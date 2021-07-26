Виктор СКРИПНИК: «Не могу сказать, что мы заслужили поражение»

Луганская «Заря» уступила «Александрии» (0:1) в первом туре Украинской Премьер-лиги. Наставник луганчан Виктор Скрипник прокомментировал эту игру.

«Не могу сказать, что так плохо играли, что заслужили это поражение. Может, не хватило везения в той или иной ситуации. Нюансы очень большую роль играют в современном футболе. Банальный голик, может, все поменял бы.

Но остается только поздравить соперника с победой. А так у меня нет претензий», – сказал Скрипник.