1-й тур
Заря
0 : 0
Александрия
25.07.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

С масштабными обновлениями

  • 24.07.2021 16:24
  • 326 просмотров
  • 0 комментариев
Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Заря

Однозначно неудачный прошлый сезон «Александрии» привел к масштабным изменениям в клубе. Смена управляющего состава, включая тренерский штаб, и уход ряда игроков позволяет именовать ситуацию не иначе как «Кадровая революция». Куда спокойнее прошло межсезонье в «Заре», хотя и у луганчан не обошлось без заметного обновления ростера.

«Заря»

Привлекавшийся в национальную сборную Украины Дмитрий Иванисеня в межсезонье отправился в самарские «Крылья Советов», Абу Ханна уехал в польскую «Легию», Никола Василь – в немецкий «Санкт-Паули», Владлен Юрченко рассматривает привлекательные варианты из Турции. На смену ушедшим исполнителям пришли бразильцы Гильерме из «Ботафого» и Кристиан из «Гремио», Максим Имереков из «Десны», Игорь Снурницын из «Олимпика», а также пара арендованных у «Динамо»: Ахмед Алибеков и Сергей Булеца.

Матчем в Запорожье с «Александрией» завершали прошлый чемпионат луганчане (2:1), и именно спаррингом с «Александрией» начала межсезонье «Заря», причем команды сыграли двумя составами. Две результативные ничьи (3:3 и 2:2) запомнились дебютным голом Булецы и дублем Александра Гладкого. После этого луганчане отправились на сборы в Турцию, в серии контрольных поединков потерпев лишь одно поражение. Генеральной репетицией старта в УПЛ у «Зари» стал спарринг с «Днепром-1», победу в котором принес Шахаб, отличившийся с передачи Булецы – 1:0.

«Александрия»

Первые новости межсезонья из расположения клуба наверняка вызывали обеспокоенность болельщиков. Если отставка Владимира Шарана объяснялась неудачным результатом сезона, то расставание с ключевыми исполнителями навевало грустные мысли: новые команды нашли себе Юрий Панькив, Дмитрий Гречишкин, Артем Гордиенко, Евгений Банада, Валерий Лучкевич, Артем Ситало, Павел Пашаев. Истекли сроки арендных соглашений у Романа Вантуха и Валерия Бондаренко.

Впрочем, появление трансферных новостей из расположения клуба сняло напряжение: стало понятно, что Юрий Гура для построения новой команды получит достойных исполнителей. Включая легионеров: аргентинца Клаудио Спинелли, проведшего прошлый чемпионат в Словении, и малийца Боураму Фомбу, перебравшегося из Румынии. Отметим возвращение в команду Андрея Цурикова и переход как раз из «Зари» Сергея Грыня.

Восемь матчей летом успела сыграть «Александрия», шесть раз разойдясь с соперниками ничьими. Отметим победу над «Ингульцом» (2:1) и поражение «Колосу» (0:2). По три гола на свои счета записали Денис Устименко и Андрей Новиков.

Комментарии

Задачи «Зари» на сезон четко обозначил наставник команды Виктор Скрипник: «Мы играли в Лиге Европы и хотим играть там же. Знаем уровень этих соревнований». Амбициозные цели поставило и руководство «Александрии», о чем рассказал главный тренер клуба Юрий Гура: «Задача – занять место не ниже пятого или шестого. Что ж, будем стараться ее выполнить».

Статистика противостояния

Ровно два десятка встреч провели соперники в Премьер-лиге, одержав по семь побед. Абсолютный паритет самую малость нарушает перевес «Зари» в общей разнице голов – 21:18. Как видим, результативность в матчах между командами не самая высокая – в среднем меньше двух мячей за игру.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Назарина, Булеца, Громов, Сайядманеш, Шахаб.

«Александрия»: Билык, Дубра, Бабогло, Цуриков, Дрышлюк, Ковалец, Фомба, Спинелли, Копына, Грынь, Устименко.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче квалификация исполнителей «Зари» поможет команде показать более содержательную игру, тогда как «Александрии» только предстоит искать оптимальные сочетания. Нашей ставкой будет победа «Зари» с коэффициентом 1.64 по линии Vbet.

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

25 июля, воскресенье

«Заря» – «Александрия»
Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 19:30
Прямая ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
ЗАРЯ – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:0
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Артем Цыганенко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности