Однозначно неудачный прошлый сезон «Александрии» привел к масштабным изменениям в клубе. Смена управляющего состава, включая тренерский штаб, и уход ряда игроков позволяет именовать ситуацию не иначе как «Кадровая революция». Куда спокойнее прошло межсезонье в «Заре», хотя и у луганчан не обошлось без заметного обновления ростера.

«Заря»

Привлекавшийся в национальную сборную Украины Дмитрий Иванисеня в межсезонье отправился в самарские «Крылья Советов», Абу Ханна уехал в польскую «Легию», Никола Василь – в немецкий «Санкт-Паули», Владлен Юрченко рассматривает привлекательные варианты из Турции. На смену ушедшим исполнителям пришли бразильцы Гильерме из «Ботафого» и Кристиан из «Гремио», Максим Имереков из «Десны», Игорь Снурницын из «Олимпика», а также пара арендованных у «Динамо»: Ахмед Алибеков и Сергей Булеца.

Матчем в Запорожье с «Александрией» завершали прошлый чемпионат луганчане (2:1), и именно спаррингом с «Александрией» начала межсезонье «Заря», причем команды сыграли двумя составами. Две результативные ничьи (3:3 и 2:2) запомнились дебютным голом Булецы и дублем Александра Гладкого. После этого луганчане отправились на сборы в Турцию, в серии контрольных поединков потерпев лишь одно поражение. Генеральной репетицией старта в УПЛ у «Зари» стал спарринг с «Днепром-1», победу в котором принес Шахаб, отличившийся с передачи Булецы – 1:0.

«Александрия»

Первые новости межсезонья из расположения клуба наверняка вызывали обеспокоенность болельщиков. Если отставка Владимира Шарана объяснялась неудачным результатом сезона, то расставание с ключевыми исполнителями навевало грустные мысли: новые команды нашли себе Юрий Панькив, Дмитрий Гречишкин, Артем Гордиенко, Евгений Банада, Валерий Лучкевич, Артем Ситало, Павел Пашаев. Истекли сроки арендных соглашений у Романа Вантуха и Валерия Бондаренко.

Впрочем, появление трансферных новостей из расположения клуба сняло напряжение: стало понятно, что Юрий Гура для построения новой команды получит достойных исполнителей. Включая легионеров: аргентинца Клаудио Спинелли, проведшего прошлый чемпионат в Словении, и малийца Боураму Фомбу, перебравшегося из Румынии. Отметим возвращение в команду Андрея Цурикова и переход как раз из «Зари» Сергея Грыня.

Восемь матчей летом успела сыграть «Александрия», шесть раз разойдясь с соперниками ничьими. Отметим победу над «Ингульцом» (2:1) и поражение «Колосу» (0:2). По три гола на свои счета записали Денис Устименко и Андрей Новиков.

Комментарии

Задачи «Зари» на сезон четко обозначил наставник команды Виктор Скрипник: «Мы играли в Лиге Европы и хотим играть там же. Знаем уровень этих соревнований». Амбициозные цели поставило и руководство «Александрии», о чем рассказал главный тренер клуба Юрий Гура: «Задача – занять место не ниже пятого или шестого. Что ж, будем стараться ее выполнить».

Статистика противостояния

Ровно два десятка встреч провели соперники в Премьер-лиге, одержав по семь побед. Абсолютный паритет самую малость нарушает перевес «Зари» в общей разнице голов – 21:18. Как видим, результативность в матчах между командами не самая высокая – в среднем меньше двух мячей за игру.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Назарина, Булеца, Громов, Сайядманеш, Шахаб.

«Александрия»: Билык, Дубра, Бабогло, Цуриков, Дрышлюк, Ковалец, Фомба, Спинелли, Копына, Грынь, Устименко.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче квалификация исполнителей «Зари» поможет команде показать более содержательную игру, тогда как «Александрии» только предстоит искать оптимальные сочетания. Нашей ставкой будет победа «Зари» с коэффициентом 1.64 по линии Vbet.

25 июля, воскресенье