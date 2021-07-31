Василий КОБИН: «Селезнев – бог футбола»

Сегодня «Минай» во втором туре УПЛ дома обыграл «Александрию» - 1:0. Этот матч стал дебютным в закарпатском клубе для Евгения Селезнева.

Наставник «Миная» Василий Кобин оценил дебют Селезнева, который провел на поле 70 минут:

- Как оцените игру Селезнева?

– Бог футбола.

- А если сравнивать его с Милевским?

– Это разные игроки.