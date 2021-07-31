Василий КОБИН: «Селезнев – бог футбола»

Сегодня «Минай» во втором туре УПЛ дома обыграл «Александрию» - 1:0. Этот матч стал дебютным в закарпатском клубе для Евгения Селезнева.
Наставник «Миная» Василий Кобин оценил дебют Селезнева, который провел на поле 70 минут:
- Как оцените игру Селезнева?
– Бог футбола.
- А если сравнивать его с Милевским?
– Это разные игроки.
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Источник — ТК Футбол
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Вот оно как оказалось
Вот оно как оказалось
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