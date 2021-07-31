Василий КОБИН: «Селезнев – бог футбола»

Наставник «Миная» - о дебюте форварда

  • 31.07.2021 19:58
  • 2602 просмотра
  • 8 комментариев
Василий КОБИН: «Селезнев – бог футбола»
© ФК Минай. Василий Кобин

Сегодня «Минай» во втором туре УПЛ дома обыграл «Александрию» - 1:0. Этот матч стал дебютным в закарпатском клубе для Евгения Селезнева.

Наставник «Миная» Василий Кобин оценил дебют Селезнева, который провел на поле 70 минут:

- Как оцените игру Селезнева?
– Бог футбола.

- А если сравнивать его с Милевским?
– Это разные игроки.

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Источник — ТК Футбол

(15 голосов)

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Комментарии
    0933333333
    online
      0933333333, 31.07.2021 20:49
    0
    Позже начал, еще печень цела
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 31.07.2021 20:34
    0
    Тю!
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 31.07.2021 20:34
    +1
    Леоненко в трио брать надо оч способный перец 👍
    Ссылка
    Andrey Lomasko
    online
      Andrey Lomasko, 31.07.2021 20:33
    +1
    Бог бухбола.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 31.07.2021 20:28
    0
    царь
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 31.07.2021 20:11
    +1
    Та ты шо
    Вот оно как оказалось
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 31.07.2021 20:08
    +7
    Лошара, а не бог.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 31.07.2021 19:59
    +10
    Вже бухнули разом з кормільцем?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 31.07.2021 19:59
    +10
    Вже бухнули разом з кормільцем?
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 31.07.2021 20:08
    +7
    Лошара, а не бог.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 31.07.2021 20:34
    +1
    Леоненко в трио брать надо оч способный перец 👍
    Ссылка
    Andrey Lomasko
    online
      Andrey Lomasko, 31.07.2021 20:33
    +1
    Бог бухбола.
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 31.07.2021 20:11
    +1
    Та ты шо
    Вот оно как оказалось
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 31.07.2021 20:49
    0
    Позже начал, еще печень цела
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 31.07.2021 20:34
    0
    Тю!
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 31.07.2021 20:28
    0
    царь
    Ссылка
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