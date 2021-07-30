Во втором туре украинской Премьер-Лиги «Минай» в Ужгороде будет принимать «Александрию». Для номинальных хозяев поля это будет первый официальный матч в сезоне 2021-2022 годов.

«Минай»

Еще две недели назад футболисты «Миная» не знали в какой лиге они проведут предстоящий сезон. Напомним, что по итогам предыдущего чемпионата Украины представители Закарпатья заняли последнее место в турнирной таблице и покинули сильнейший дивизион. Однако после того, как донецкий «Олимпик» отказался участвовать в турнире, «Минай» в срочном порядке возвратили в Премьер-Лигу. Так что закарпатские футболисты практически не успели соскучиться по турниру, а новому-старому тренеру Василию Кобину пришлось в срочном порядке доукомплектовывать свой коллектив и готовиться к играм на самом высоком уровне. Благо матч первого тура с «Динамо» перенесли на более поздний срок.

Так, только за последние дни в «Минай» пришли сразу три вратаря - Герман Пеньков, Даниил Кучер и Александр Кемкин. В линии полузащиты появился Богдан Коваленко, а в нападении Дмитрий Билоног. Чуть ранее клуб подписал соглашения с защитниками Игорем Гончаром, Виктором Лиховидько, Богданом Векляком, Олегом Гориным, Олегом Синегубом и Андреем Семенко, хавбеками Антоном Байдалом, Эльдаром Кулиевым, Михаилом Месхи, Эдвардом Кобаком, форвардами Олегом Вишневским и Иваном Станковичем. Ну, а самым главным приобретением минайцев стал экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев, который пропустил вторую часть минувшего сезона из-за конфликта в «Колосе».

Так что по существу мы уже увидим совершенно другой «Минай». И каким он будет пока остается загадкой. Возможно игра с «Александрией» что-то прояснит в этом вопросе.

«Александрия»



У гостей тоже произошло много изменений по сравнению с тем составом, который играл еще в мае нынешнего года. И, сперва казалось, что новым подопечным Юрия Гуры будет очень сложно выступать, как минимум, на том уровне, на котором украинские любители футбола привыкли видеть этот коллектив. Но выездная игра первого тура в Запорожье против «Зари» показала, что александрийцы совершенного иного мнения. Вопреки многим прогнозам, они выиграли тот матч со счетом 1:0. Единственный и победный гол забил Иван Калюжный.

И вот снова матч на выезде, где теперь «Александрия» наверняка является фаворитом. Если команда снова сумеет добиться положительного результата, то она может выйти в лидеры чемпионата после второго тура.

Статистика встреч

В прошлом сезоне соперники трижды встречались друг с другом. В первом круге Премьер-Лиги (кстати, команды также играли во 2-м туре) «Минай» дома выиграл со счетом 1:0, благодаря голу Шиндера. Во втором круге «Александрия» на своем поле взяла убедительный реванш со счетом 3:0 (голы забили Лучкевич, Бондаренко и Вантух). Еще одна встреча произошла уже в рамках 1/8 финала Кубка Украины. И снова «Александрия забила три безответных мяча в ворота «Миная». Снова забивали Бондаренко и Вантух, а также Довгий.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Пеньков, Гончар, Лиховидько, Векляк, Синегуб, Коваленко, Кулиев, Байдал, Месхи, Билоног, Селезнев



«Александрия»: Билык, Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Ковалец, Демченко, Калюжный, Третьяков, Устименко, Одарюк

31 июля, суббота