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Минай
11.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо - Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне и футболисты из Закарпатья в новом сезоне пока идут без потерь

  • 10.08.2021 20:10
  • 1360 просмотров
  • 2 комментария
Динамо - Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

В среду 11 августа в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч, перенесенный из первого тура. В нем сыграют местные динамовцы и «Минай». Интересно, что на данный момент обе команды по-прежнему еще не потеряли ни одного очка.     

Динамо

Подопечные Мирчи Луческу в новом сезоне Украинской Премьер-Лиги провели два поединка и оба выиграли. Правда, сложились они по-разному. В первом из них дома киевляне уверенно победили «Верес» с крупным счетом 4:0. А вот во втором матче игрокам «Динамо» пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление луганской «Зари». 

Сюжет встречи в Запорожье получился интригующим. Гости достаточно быстро еще в начале первого тайма забили гол усилиями Сироты, но до перерыва счет на табло больше не изменился. Во второй половине на 71-й минуте Де Пена не сумел реализовать пенальти, а через четыре минуты одиннадцатиметровый удар уже был назначен в ворота киевлян. Но и здесь мяч в сетку не попал - киевлян выручила штанга. И только на 82-й минуте Буяльский увеличил преимущество своей команды до двух мячей. Впрочем, уже в компенсированное время «Заре» удалось один мяч гол отыграть и «Динамо» добилось победы лишь с минимальным перевесом.

Следует отметить, что на обоих матчах на скамейке динамовцев врачи запретили присутствовать их главному тренеру Мирче Луческу. Скорее всего, его не будет и на поединке с «Минаем». Кроме того, из-за травмы снова надолго выбыл из строя защитник Попов, да и появление на поле Вербича пока под большим вопросом.    

Минай

Практически весь подготовительный период в межсезонье «Минай» был в неведении где ему предстоит далее выступать - либо в первой лиге, куда он вылетел по итогам минувшего чемпионата, либо его снова позовут в Премьер-Лигу на замену «Олимпику». И только за полторы недели до старта клуб из Закарпатья официально утвердили среди украинской элиты. 

Так получилось, что в первых трех турах подопечные Василия Кобина провели всего лишь один матч. Дома они выиграли у «Александрии» со счетом 1:0. Единственный и победный гол на последней минуте основного времени забил Вишневский. Остальные две встречи были перенесены. И вот теперь «Минаю» предстоит провести первую из них против действующего чемпиона страны. 

Конечно, рассчитывать на успех закарпатской команде в столице Украины будет сложно, но по словам их капитана Даниила Кныша, он и его партнеры «очень хотят дать бой чемпиону, тем более, что именно в таких матчах становится очевидно, чего ты стоишь на самом деле» 

Получится ли у футболистов «Миная» дать бой чемпиону, мы увидим в среду. Во всяком случае будем на это надеяться.  

Статистика встреч

В прошлом сезоне команды впервые сыграли друг с другом в Премер-Лиге. В 4-м туре динамовцы победили «Минай» в гостях со счетом 4:0 (голы забили Андриевский, Цыганков, Вербич, а также мяч в свои ворота провел Матич). Во втором круге киевляне у себя дома снова добились успеха, забив три безответных мяча. Их авторами стали Сидорчук, Де Пена и Родригес с пенальти.   

Ориентировочные составы: 

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Цыганков, Буяльский, Родригес

«Минай»: Кучер, Багайоко, Горин, Векляк, Лиховидько, Кныш, Хахлев, Петрусенко, Кулиев, Билоног, Селезнев

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11 августа, среда

«Динамо» – «Минай»
Киев. НСК «Олимпийский». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая обл.)
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 10.08.2021 20:30
    -2
    *голыбым = голубым
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 10.08.2021 20:29
    -3
    По традиции голыбым дадут два бить два пеналя и удалят игрока Миная за намёки судье про шубу.
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